Nikon: sconto in cassa per le mirrorless e reflex

Nikon lancia la promozione sconto in cassa per il periodo invernale fino al 16 gennaio 2023

Le feste natalizie si avvicinano e così l’esigenza di cercare regali di Natale per appassionati o professionisti che magari hanno il desiderio di cambiare il proprio corredofotografico. Così, Nikon presenta una promozione Sconto in cassa sul mercato italiano. Rivolta a tutti, fotografi e videomaker, appassionati e professionisti, una ottima occasione per creare, regalare o ampliare il proprio corredo fotografico.

Questa promozione invernale offre sconti fino a 500 € su prodotti selezionati e non è necessario registrare o inviare la prova di acquisto: gli sconti, infatti, vengono applicati automaticamente al momento dell’acquisto.

Nikon sconto in cassa: tutte le fotocamere e gli obiettivi

La promozione riguarda diversi corpi macchina Nikon Z ed una pregiata selezione di obiettivi NIKKOR F e NIKKOR Z.

Un ottimo modo per i professionisti di ampliare il proprio reparto fotografico con uno sguardo verso la serie Z, con le mirrorless Z 7II e Z 6II. Non mancano anche delle fotocamere reflex della serie D, come la D850 e la D780. La promozione si estende anche agli obiettivi Nikkor, abbinabili alla serie Z e Nikkor abbinabili alla serie D delle reflex.

Sul sito ufficiale Nikon è disponibile un elenco dettagliato delle fotocamere e degli obiettivi a cui si rivolge la promozione con relativa scontistica a seconda del tipo di prodotto che si acquista e degli accessori abbinati inclusi.

La promozione invernale è valida fino al 16 gennaio 2023 in tutti i rivenditori autorizzati Nikon.