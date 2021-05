New Pokémon Snap: come ottenere 4 stelle fotografando Meganium

New Pokémon Snap ha finalmente fatto il suo debutto e noi vi spieghiamo in questa nostra guida come avere tutte le stelle con Meganium

Lo scorso 30 aprile ha debuttato sulle vetrine fisiche e non New Pokémon Snap per la gioia di una community mai realmente sazia di avventure a base di mostri tascabili e Poké ball, anzi, macchine fotografiche in questo caso. Sì perché il titolo in questione più che il celebre strumento sferico rosso e bianco col pulsante al centro punta tutto sul farci scattare indimenticabili istantanee delle creature di Nintendo e Game Freak.

Stavolta, però, al posto della celebre software house guidata da Satoshi Tajiri, ci ha pensato Bandai Namco a dare un seguito alla prima avventura “fotografica” in salsa Pokémon che ha debuttato nell’ormai remoto anno 1999 sull’immortale Nintendo 64.

In questa nostra guida su Pokémon Snap vi andremo a mostrare come scattare fotografie a Meganium (ebbene sì, l’evoluzione finale dello starter d’erba Chickorita della storica seconda generazione) in modo da ottenere tutte le 4 stelle disponibili per la valutazione.

Cose da sapere prima di raccogliere le 4 stelle di Meganium in New Pokémon Snap

Sappiamo che non vedete l’ora di entrare nel vivo della guida per le 4 stelle di Meganium in New Pokémon Snap che state leggendo ma permetteteci prima di fornirvi qualche utile informazione preliminare sul Pokémon suddetto. Meganium è davvero uno spettacolo da ammirare in New Pokémon Snap, poiché è il primo Pokémon Illumina che incontrerete. Ha l’aura bluastra tipica del fenomeno Illumina e, considerando quanto è grande il Pokémon in questione, sarà impossibile non restare ammaliati dal fascino dello stesso. In sostanza, Meganium può essere considerato un po’ come il primo vero “boss” del gioco, avendo il suo stage specifico legato ad esso. Dovrete fotografare l’imponente creatura di cui vi parliamo da sola, senza altri ostacoli. Rivisiterete successivamente lo Stage Illumina che può essere trovato un paio di volte per ottenere tutte le stelle, quindi vediamo di seguito quali sono i requisiti per soddisfare la voce Photodex di Meganium.

1 Stella: scattate una semplice foto di Meganium per completare il requisito della prima stella, nulla di più.

2 Stelle: dopo che Meganium interagirà con qualsiasi Bocciolo di cristallo nell’area circostante e, in questo modo, otterrà l’effetto Illumina, inizierà a emettere il suo verso in piena felicità. Catturate questo esatto momento per la foto a 2 stelle.

3 Stelle: a volte Meganium smetterà di muoversi nell’area e si guarderà intorno come se stesse cercando qualcosa. Scattate una foto esattamente quando il Pokémon ruota la testa, sia a destra che a sinistra. Ecco tutto.

4 Stelle: quello che devi fare è scattare una foto di Meganium quando il Pokémon corre per il campo con gioia. Lo fa quando vi avvicinate all’ultima parte dell’area, e talvolta corre intorno all’albero alto che si trova lì. Per evitare spoiler, vi diciamo solo che potete effettivamente interagire con quell’albero in qualche modo, ma non ha a che fare con il requisito delle 4 stelle. Avvicinatevi a quel punto per vedere cosa potete trovarci. Sfortunatamente, non siamo sicuri di cosa scateni esattamente il comportamento di Meganium che vi abbiamo appena descritto, ci è capitato di osservarlo in modo del tutto casuale.

Tenete presente che aumentando il vostro livello di ricerca in ogni fase, potreste diventare testimoni di comportamenti diversi dei Pokémon in New Pokémon Snap. Se non riuscite a trovare il momento specifico per quello che state cercando, potrebbe essere dovuto a questo fatto. Continuate a scattare foto in uno specifico stage per sbloccare ogni livello di ricerca e completare il vostro Photodex. Insomma, ormai l’avrete già capito: la pratica è la chiave del successo.

