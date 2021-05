I migliori 10 film sulla Prima Guerra Mondiale

1914 – 1918, il mondo viene scosso dall’orrore e dalla follia di un nuovo conflitto. Un uragano di fango e piombo che anche il cinema ha ricordato. Ecco dunque alcuni dei migliori film sulla Prima Guerra Mondiale

Un tema che si è riflettuto anche nella musica, nella letteratura e nei videogiochi ed i cui echi, spesso delle cannonate, si possono ancora udire in alcuni di quelli che abbiamo selezionato tra i migliori film della Prima Guerra Mondiale.

Ovviamente ne abbiamo selezionati solo dieci, ce ne sarebbero molti di più, e si tratta di una classifica puramente soggettiva che non è escluso si arricchisca di altre pellicole che hanno trattato il tema. Oltre a questo ricordiamo anche che i film qui presentati non sono in ordine di importanza, diciamo più che servono per farsi un’idea.

Il giudizio finale sta infatti allo spettatore che, dopo la loro visione, potrebbe scoprire anche i lati più “sconosciuti” di quella enorme pazzia. Una pazzia che ha trascinato nel fango milioni di uomini, soldati e non, e che avrebbe dovuto “porre fine a tutte le guerre”.

Per farvi un’idea più precisa vi consigliamo, prima della lettura, la visione di qualche documentario in merito oppure, in maniera più “rilassata”, il videoclip di One dei Metallica (tratto da E Johnny prese il fucile), uno dei tanti a tema degli svedesi Sabaton, Pipes of Peace di Paul McCartney (la tregua spontanea di Natale ripresa anche in un film apposito) oppure ascoltare i versi di un ispirato e pacifista Lemmy Kilmister in 1916 dei Motörhead.

Migliori film sulla Prima Guerra Mondiale: tutti in trincea

Alcuni di quelli che potremmo definire tra i migliori film sulla Prima Guerra Mondiale si possono trovare anche abbastanza facilmente, oltre che rapidamente, sia su Netflix che su Amazon Prime. Per quanto riguarda altri vi consigliamo di cercare tra i DVD o tra la normale programmazione televisiva.

10 Niente di nuovo sul fronte occidentale | I migliori film sulla Prima Guerra Mondiale

Basato sull’omonimo romanzo di Erich Maria Remarque (Im Westen nichts Neues), le vicende belliche di Niente di nuovo sul fronte occidentale, che avevano già visto la luce su una pellicola del 1930, qui ritornano in un film per la televisione del 1979 diretto da Delbert Mann.

La storia, ambientata nel 1916, vede un giovane Paul Baumer (il Richard Thomas di It tra i vari) che, “ubriacato” dalla propaganda di un professore al liceo, decide di arruolarsi assieme ad alcuni amici in classe con lui. Purtroppo scoprirà a sue spese come la guerra non è un gioco e, soprattutto, è molto diversa dalle gesta eroiche delle quali generali e fanfaroni si riempiono la bocca.

9 The Trench – La trincea | I migliori film sulla Prima Guerra Mondiale

Diretto da William Boyd, unica sua opera alla regia dato che è più “avvezzo” a libri e sceneggiature, The Trench – La Trincea è una pellicola del 1999 che tratta di un altro fenomeno tipico di quel conflitto. Questo era infatti la snervante attesa, tra fango e colpi di artiglieria, tra un assalto alla baionetta e l’altro.

Lo scenario è quello della battaglia della Somme dove, un manipolo di soldati inglesi, è in attesa dell’ordine di un attacco che non sembra mai arrivare. Tra questi possiamo annoverare il sergente Winter (l’ultimo volto di James Bond ovvero Daniel Craig) ed il caporale Dell (il Danny Dyer del semi sconosciuto Human Traffic), dall’altra parte l’esercito tedesco.

8 Orizzonti di gloria | I migliori film sulla Prima Guerra Mondiale

Ambientato anch’esso nel 1916, Orizzonti di gloria è una pellicola del 1957 diretta da Stanley Kubrick e tratta dall’omonimo romanzo di Humphrey Cobb.

Tra i film più iconici del compianto Kirk Douglas, scomparso alla veneranda età di 103 anni nel febbraio del 2020, il film tratta di un ingiusto processo per codardia a tre soldati estratti a caso.

Un fenomeno, quello dei processi militari farseschi, che purtroppo non era affatto raro durante tutti gli anni del conflitto.

7 Uomini contro | I migliori film sulla Prima Guerra Mondiale

Liberamente tratto dal libro Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu, Uomini contro è un film del 1970 girato da Francesco Rosi (lo stesso di Cadaveri eccellenti e Cristo si è fermato a Eboli tra i vari).

Tra i più politici di quegli anni, oltre che di questa piccola lista, vede l’esercito italiano impegnato negli scontri con quello austriaco sull’Altopiano di Asiago (più precisamente sul Monte Fior) anche se il nemico non è esattamente colui che indossa un’uniforme differente.

Il tenente Ottolenghi (Gian Maria Volonté) ed un gruppo di soldati e ufficiali italiani si troveranno dunque di fronte all’inettitudine dei comandanti, alla barbaria degli assalti alla baionetta, alle tante fucilazioni, ai processi sommari ed al “suicidio” di altre tattiche, come nella scena delle corazze Farina.

6 Giovani aquile | I migliori film sulla Prima Guerra Mondiale

Tra le innovazioni tecnologiche usate a scopo bellico, oltre ai primordiali carri armati, ci fu sicuramente l’areo con dei veri assi come il famoso Barone Rosso (Manfred Von Richtofen) ed il nostrano Francesco Baracca.

Nonostante Giovani aquile, film del 2006 diretto da Tony Bill, sia stato un discreto fiasco al botteghino, rimane comunque abbastanza interessante per capire come il conflitto si sia elevato dal fango delle trincee ed abbia interessato anche i cieli.

La storia parla di un gruppo di giovani americani, guidati da James Franco, che si arruola nella squadriglia francese Lafayette per pilotare i primi aerei da combattimento ed affrontare il nemico anche tra le nubi.

5 Gli anni spezzati | I migliori film sulla Prima Guerra Mondiale

Un giovanissimo Mel Gibson (qui interpreta Frank Dunne) ed il quasi coetaneo Mark Lee (Archy Hamilton) portano sullo schermo la campagna inglese a Gallipoli in Turchia contro l’esercito ottomano.

Diretto da Peter Weir, che possiamo ricordare anche per L’attimo fuggente, Gli anni spezzati (1981) racconta la storia di due giovani corridori australiani che, dopo una serie di vicissitudini, finiscono arruolati nell’esercito inglese.

Quello a cui andranno incontro sarà uno degli scontri più duri che l’esercito britannico abbia mai affrontato su quel fronte dove imperversavano raffiche di mitragliatrice, colpi di artiglieria e sanguinose cariche alla baionetta.

4 Porca vacca | I migliori film sulla Prima Guerra Mondiale

Siamo in Italia nel 1982 e Pasquale Testa Campanile, famoso per Il soldato di ventura, Culo e camicia, Bingo Bongo e Un povero ricco tra i vari suoi film, dirige il nostrano Renato Pozzetto in una commedia agrodolce dal curioso titolo Porca vacca.

Qui il comico nostrano, qualche anno prima del successone de Il ragazzo di campagna, interpreta un artista di varietà di nome Primo Baffo che le prova tutte per sfuggire alla leva. Verrà comunque arruolato e, tra combattimenti e sfortune di vario tipo, finirà anche per stringere un curioso legame con due contadini truffatori (interpretati da Laura Antonelli e Aldo Maccione).

Un attore comico tra le trincee ed i monti del conflitto è stato anche riproposto in Soldato semplice (2015) di e con il “romagnolissimo” Paolo Cevoli.

3 La grande guerra | I migliori film sulla Prima Guerra Mondiale

Diretto dal grande Mario Monicelli (basterebbe solo citare I soliti ignoti, Amici miei, i due Brancaleone e gli innumerevoli film di Totò per farsi un’idea), La grande guerra è una pellicola del 1959 che vede come protagonisti Alberto Sordi e Vittorio Gassman.

Qui i due attori interpretano due soldati che cercano di scampare al fronte, ma fra una disavventura e l’altra, ci finiscono diventando anche amici.

Ma la guerra è lunga e dolorosa, come testimonia la disfatta di Caporetto, e i due capiranno presto che la morte è solo dietro l’angolo rispetto alle risate che si facevano all’inizio. Un must tra i film italiani, oltre che del compianto regista, che va recuperato ad ogni costo.

2 1917 | I migliori film sulla Prima Guerra Mondiale

Il ritorno sotto le armi per Sam Mendes, oltre ad American Beauty aveva girato anche Jarhead, avviene nel 2019 con l’acclamato 1917. La storia, ispirata ad un fatto realmente accaduto, vede come protagonisti due soldati inglesi (George MacKay e Dean-Charles Chapman) ai quali viene affidata una pericolosissima missione.

Riferire un messaggio urgente alle truppe inglesi di stanza a qualche chilometro di distanza, fermare l’attacco ai tedeschi perché questi ultimi hanno solo fatto finta di ritirarsi e sono in agguato numerosi ed agguerriti. Sarà dunque un viaggio ai limiti dell’epicità, non vanno dimenticati i drammi personali di ambedue i protagonisti, tra trincee colme di fango, ratti e cadaveri sventrati.

Dovranno dunque percorrere a piedi chilometri e chilometri di terra di nessuno, trincee abbandonate e postazioni nemiche. Ce la faranno? Il tempo è cruciale! Segnaliamo poi la presenza nella pellicola di altri attori britannici quali Benedict Cumberbatch, Mark Strong e Colin Firth.

1 Lawrence d’Arabia | I migliori film sulla Prima Guerra Mondiale

Chiudiamo con un autentico cult della cinematografia, Lawrence d’Arabia diretto da David Lean nel 1962, con protagonista Peter O’Toole nei panni dell’agente segreto e scrittore Thomas Edward Lawrence.

Il film parte con un incidente in motocicletta, il nostro protagonista è morto così anni dopo la fine delle ostilità, ed in seguito al funerale spetta ad un giornalista chiedere informazioni su quest’uomo. Partirà dunque un lungo flashback dove verranno narrate le sue gesta in Egitto dove viene inviato per cercare di reclutare alcune truppe del luogo per aiutare gli inglesi a sconfiggere i turchi.

Una ricerca che, anzi, lo avvicinerà ancora di più alla causa e lo renderà una figura iconica per un colossal da non lasciarsi sfuggire. Infatti più che delle parole c’è bisogno dei fatti per questa pellicola e quindi partite subito alla sua ricerca!

