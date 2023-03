Matthew McConaughey e Woody Harrelson protagonisti nella nuova serie Apple TV+

Dopo True Detective; Matthew McConaughey e Woody Harrelson tornano insieme sullo schermo per la nuova serie comedy Apple TV +

A distanza di dieci anni dalla serie di successo HBO, True Detective; gli attori hollywoodiani Matthew McConaughey e Woody Harrelson, sono pronti a tornare insieme protagonisti sullo schermo. A fare da sfondo questa volta sarà la nuova serie comedy di Apple TV+. Un progetto nuovo e ambizioso, colmo di toni leggeri tipici nelle commedie seriali degli ultimi anni.

La serie è creata e scritta dal vincitore dell’Emmy per Schitt’s Creek, David West Read (lo stesso di The Big Door Prize); e vede i tuoi attori impegnati anche nelle vesti di produttori esecutivi.

Ecco di seguito tutti i dettagli scovati in anteprima sul web.

Matthew McConaughey e Woody Harrelson: cosa sappiamo sulla nuova serie di Apple Tv+

Una produzione totalmente distante dalla cupe atmosfere vissute tra gli episodi passati di True Detective; vedrà sviluppare la sua trama, attorno alla storia d’amore di una coppia singolare e sincera; interpretata dagli stessi volti protagonisti Matthew McConaughey e Woody Harrelson. Un legame descritto come forte e sincero (e bizzarro); messo alla prova, quando le famiglie di entrambi cercano di vivere sotto lo stesso tetto nel ranch appartenente a McConaughey, in Texas.

Matthew McConaughey e Woody Harrelson sono tuttora in ottimi rapporti di amicizia. La serie comedy prodotta da Apple Tv+. Solo recentemente, l’attore Woody Harrelson è tornato sulla rete per interpretare se stesso in un episodio della comedy Curb Your Enthusiasm. Matthew McConaughey, invece, sarà la voce di di Elvis nella serie animata di Netflix, Agent Elvis.

La serie al momento senza titolo, prenderà forma in 10 episodi disponibili direttamente sulla piattaforma Apple TV+. Per ora ulteriori dettagli sulla data d’uscita o possibili nomi componenti del cast non sono stati rivelati. Non vi resta che continuare a seguire tuttoteK per attendere ulteriori aggiornamenti e non perdere nemmeno una news nel mondo del cinema e delle serie tv!

