Recensione Corsair K100 RGB: una tastiera da gaming senza freni

In questo articolo andremo a vedere la recensione della Corsair K100 RGB. Una tastiera da gaming con un sistema d’illuminazione fenomenale, tasti optomeccanici e finalmente anche un layout completamente QWERTY

Corsair ha deciso di portare la sua tastiera top di gamma anche in versione con layout italiano. Ovviamente in questa versione 2022 della già famosa K100 le novità non si limitano al nuovo tipo di layout. Troviamo infatti degli switch CORSAIR OPX con attuazione ultraveloce di 1 mm e polling di 8.000 Hz.

Se le premesse non bastassero non posiamo ovviamente evitare di citare la retroilluminazione a 44 zone che si diffonde sulla parte superiore e sui lati. Per concludere le informazioni preliminari è bene citare anche la robustezza della stessa che vanta un telaio in alluminio.

Scopriamo insieme come si è comportata, nei nostri test, la nuovissima versione di Corsair K100 RGB.

Packaging e design | Recensione Corsair K100 RGB

All’interno della confezione della nostra tastiera da gaming qualche sorpresa molto gradita. Iniziamo con il citare un poggiapolsi davvero molto comodo.

Se siete abituati ai poggiapolsi di Corsair in plastica con trama texturizzata avrete una bella sorpresa. Corsair ha in fatti inserito nella confezione della tastiera un appoggio in memory foam davvero comodissimo e con aggancio calamitato.

Un’altra chicca, nonché piacevole scoperta, è stata quella di trovare una serie di tasti con colore e trama differente. Ovviamente non c’è un set di tutti i tasti ma semplicemente di quelli più utilizzati mentre si utilizza il PC per videogiocare. In coordinato ai tasti troviamo anche una comoda chiave per la rimozione dei tasti.

Per quanto riguarda il design siamo davanti al classico stile Corsair.

La tastiera è piuttosto ingombrante a causa anche del numero di tasti funzione opzionali che sono stati inseriti nel layout. Ovviamente la tastiera è stata pensata per garantire la migliore esperienza di gioco anche in titoli Moba e simili, ergo i tasti supplementari che influiscono sulle dimensioni della tastiera sono necessari per le varie Macro.

Troviamo un piccolo display di notifica nella parte centrale che segnalerà le funzioni attive (Blocco tastierini numerico, blocco maiuscolo). Nella parte in alto a sinistra troviamo invece il tasto per lo switch dei profili, il blocco per il tasto Windows e la rotella multifunzione.

Sempre nella parte superiore, ma questa volta nella parte destra, troviamo una comoda rotella per la regolazione del volume e un tasto dedito a disattivarlo completamente. Un’altra parte molto importante è la presenza dei tasti dedicati alle funzioni multimediali. Troviamo infatti al di sopra del tastierino numerico i classici tasti di Play/pausa, il tasto stop e i due tasti per switchare fra la playlist.

Prima di passare avanti è d’obbligo citare la qualità della rotella per la regolazione del volume che si muove in maniera così libera da sembrare quasi fluttuante. Nonostante l’assenza totale di attrito però la precisione è perfetta.

Come si comporta in gioco e nella scrittura? | Recensione Corsair K100 RGB

Ovviamente quando si passa da una tastiera a un’altra c’è sempre necessità di fare un minimo di pratica ma già dopo qualche ora la qualità generale di quest tastiera farà dimenticare qualsiasi cosa utilizzata in precedenza.

Per quanto riguarda la scrittura il feeling meccanico che tanto ci piace in gaming viene in parte mitigato dall’aiuto della parte ottica degli switch. Il rumore viene attenuato notevolmente rispetto ai classici tasti completamente meccanici ma rimane come detto il feeling a cui non riusciamo proprio a rinunciare. In poche parole si riesce a scrivere in maniera rapida e precisa, senza però disturbare chi ci siede in fianco (non troppo almeno).

Ovviamente se si è abituati a un layout posizionato in maniera leggermente diverso o ancora se si scrive di consueto con una tastiera meccanica pura qualche errore di battitura inizialmente sarà praticamente la consuetudine, come detto in precedenza però la scrittura con questo sistema si assimila molto in fretta.

Ovviamente il poggiapolsi, come detto in memory foam, ci permette di restare comodi anche durante lunghe sessioni di scrittura. La pressione dei tasti viene attenuata e il contraccolpo derivante da una pressione molto veloce delle battute viene assorbita in maniera fantastica.

Per quanto riguarda il gaming come ripetiamo da sempre nelle nostre recensioni la scelta è molto personale ma questa volta siamo davanti a un valore oggettivo.

La presenza degli switch optomeccanici ci permette di raggiungere la velocità di un millisecondo. Se unite la velocità sbalorditiva a un ottimo sistema di antighosting e a un polling rate massimo di 8.000 Hz le conclusioni vengono da loro.

La frequenza di polling è raggiungibile grazie alla tecnologia AXON, la stessa che abbiamo imparato a conoscere, e ad apprezzare, nella recensione Corsair SABRE RGB PRO.

Unite il tutto a un software di gestione che come ben sapete adoriamo e che crediamo uno dei pochi davvero ben congegnati e sempre in continuo aggiornamento e avrete un quadro completo della situazione.



icue

Scopriamo questa tastiera meccanica da gaming grazie alla sua scheda tecnica

Abbaiamo anticipato molteplici dati su questa tastiera ma crediamo che un veloce recup possa rendere un’idea ancora maggiore.

Telaio : alluminio anodizzato e spazzolato

: alluminio anodizzato e spazzolato Switch : CORSAIR OPX, ottico meccanici

: CORSAIR OPX, ottico meccanici Retroilluminazione : ogni tasto e illuminato singolarmente ed’è possibile gestirlo tramite iCUE

: ogni tasto e illuminato singolarmente ed’è possibile gestirlo tramite iCUE Polling rate : 8.000 Hz

: 8.000 Hz Distanza di attuazione : 1 mm

: 1 mm Distanza completa pressione : 3,2 mm

: 3,2 mm Connettività : 2 x USB 3.0 Type-A

: 2 x USB 3.0 Type-A Peso : 1.3 Kg

: 1.3 Kg Altro: tasti multimediali, blocco funzione Windows, poggiapolsi in memory foam magnetico

Chi dovrebbe acquistare questa Corsair K100 RGB 2022?

Ovviamente il prezzo consigliato di 249.99 euro non è dei più accessibili ma se avete letto con attenzione la nostra recensione sarete d’accordo nell’affermare che questa Corsair K100 RGB vale ogni euro speso.

La combinazione di polling e switch proprietari optomeccanici uniti ai materiali utilizzati rendono questa tastiera una vera e proprio compagnia solida e affidabile. La K100 di Corsair è una compagna adatta alla scrittura, al gaming e per i momenti di svago.

La rotella multifunzione in grado di riavvolgere una canzone, zoomare, cambiare applicazione, regolare l’illuminazione e molto altro risulta un plus non trascurabile.

Come sempre ci piace ricordare che quando si acquista un prodotto Corsair si ha accesso anche a un software, se bene un po’ pesante, funzionante e prestante. Ovviamente anche in questo caso non è obbligatorio il suo utilizzo anche grazie alla memoria interna della tastiera ma la personalizzazione e lo sblocco della massima frequenza di polling è accessibile solo tramite iCUE.

In conclusione questa Corsair K100 RGB in questa nuova veste si conferma una tastiera a dir poco eccezionale. Ovviamente bisogna tenere conto del prezzo, che anche se ben giustificato, potrebbe risultare eccessivo a chiunque.

Se siete alla ricerca di una tastiera in grado di offrire una performance straordinaria e non avete problemi di budget con Corsair K100 RGB 2022 non sbaglierete l’acquisto.