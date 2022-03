Smash World Tour: ritorno all’offline con un montepremi da 250k

Un parziale segno di normalità sembra provenire dal mondo dei videogiochi, più precisamente da quello di Smash World Tour che tornerà in un’edizione offline con un montepremi da favola, come prima della pandemia

Avete capito bene, lo Smash World Tour tornerà in versione dal vivo come prima dello scoppio della pandemia da Covid – 19 con un montepremi di ben 250.000 dollari per quanto riguarda le discipline di Ultimate e Melee (quest’ultimo è stato uno dei giochi più apprezzati per Nintendo GameCube). Ma vediamo di capire un po’ meglio come si svolgerà tale competizione!

Smash World Tour: ritornano le mazzate per il montepremi, ma in presenza

Un po’ come i mondiali di calcio di quest’anno, anche il campionato di Smash World Tour si terrà verso la fine del 2022, più precisamente dall’8 all’11, con più di 35 eventi in presenza a partire dal 17 marzo fino al 22 novembre per contendersi il montepremi. Tutti questi eventi sono divisi per importanza simboleggiata dal metallo Silver, Gold e Platinum e si disputeranno in diversi Paesi come Cuba, Qatar, Corea, Stati Uniti e così via.

Il torneo sarà dunque sponsorizzato da Twitch e da Metafy, senza però la benedizione di Nintendo a quanto pare e la presenza di altri organizzatori come CEO 2022, Genesis 8 e The Big House che hanno rifiutato l’invito. Al momento i motivi di tale rifiuto non sono ancora stati chiariti, ma i giochi sono fatti.

E a proposito di giochi, siamo certi che si tratterà di un torneo appassionante che farà brillare gli occhi degli appassionati. Certo che ne è passato di tempo da quel primo capitolo “sperimentale” su Nintendo 64, firmato dal papà di Kirby cioè Masahiro Sakurai, non siete d’accordo anche voi?

