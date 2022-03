Il 19 marzo regala una connessione stabile e veloce di ultima generazione, con il router portatile migliore di sempre grazie a Netgear Nighthawk lte 5g

Con la festa del papà alle porte, Netgear propone un prodotto straordinario capace di coniugare l’utile al dilettevole per soddisfare le necessità degli utenti più esigenti: il router portatile Netgear Nightawk lte 5g m5, il primo con connessione internet 5G e WiFi 6.

Netgear nightawk 5g, grazie alla tecnologia WiFi 6 permette una connessione più stabile, una velocità fino a 1,8 Gbps in download, mentre streaming e trasferimenti sono 1,5 volte più rapidi del WiFi 5.

Netgear nightawk 5g: il regalo perfetto per i papà smart

Compatibile con tutte le SIM 5G dei principali operatori, l’hotspot mobile NETGEAR è ideale per chi ama viaggiare, visitare di luoghi inesplorati, rigenerarsi con una gita fuori porta in solitudine, in famiglia o in compagnia, festeggiando in serenità, con la certezza di riuscire a connettersi alla natura, ma anche alla rete, attraverso i numerosi device associabili al router.

Netgear nightawk 5g previene e protegge dagli eventuali rischi in cui si può incorrere connettendosi alla rete WiFi pubblica, creando una rete privata a cui collegare contemporaneamente tutti i dispositivi che si utilizzano fuori casa.

Ulteriore plus è la batteria che con una sola carica raggiunge fino a 13 ore di durata e, in caso di necessità, diventa un utile power bank per caricare il tuo smartphone on the go.

“Il divertimento è una cosa seria!”

Affermava Italo Calvino, ed oggi, per godere dei momenti più belli in maniera spensierata, è fondamentale saper di poter contare in qualsiasi momento su soluzioni affidabili, una delle principali caratteristiche di NETGEAR, che da oltre 25 anni semplifica i gesti quotidiani al fianco dei consumatori.