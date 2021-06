I migliori film di Woody Allen, 5 pellicole per capirlo (Parte II)

Il buon vecchio Woody Allen è tra gli autori dei migliori film di sempre quindi continuiamo a spulciare nella sua filmografia per approfondirlo meglio

Visto che, dell’introduzione al personaggio “alleniano” e della sua poetica ne abbiamo già parlato in precedenza, direi che possiamo partire con altre sue cinque pellicole senza dimenticare una piccola avvertenza.

I migliori film di Woody Allen: da leggere prima di procedere

Tutte le pellicole di cui andremo a parlare rendono la questione migliori film di Woody Allen molto particolare. Infatti questi non saranno presentati secondo un vero e proprio ordine di gradimento oggettivo, ma puramente personale.

Ricordiamo inoltre che, la maggior parte di questi, possono essere recuperati tranquillamente su piattaforme di streaming come Netflix oppure Amazon Prime. In ogni caso, la normale programmazione televisiva, le eventuali uscite in edicola ed il mercato dei DVD vi sono particolarmente “amici” se vorrete completare la vostra collezione. Una volta detto questo, partiamo.

I migliori film di Woody Allen: Midnight in Paris (2011)

Owen Wilson qui interpreta tale Gilbert Pender, detto anche più semplicemente Gil, che scrive sceneggiature per dei film di Hollywood, ma non è affatto soddisfatto né del suo lavoro fruttuoso né della fidanzata Inez (Rachel McAdams).

Durante una vacanza a Parigi, infatti, lui vuole andare in giro per la città sotto la pioggia e dedicarsi al suo romanzo nel cassetto mentre lei, ed i suoi ricchi genitori, pensa solo allo shopping ed all’apparire senza andare oltre anche “grazie” all’arrivo del tronfio Paul (Michael Sheen) che non perde occasione di mettersi in mostra.

Dopo una serata di degustazione di vini Gil si avvia per le strade solitarie di Parigi di notte e, con una soluzione quasi “kafkiana”, si fa dare un passaggio da una vettura d’epoca che lo porterà a fare la conoscenza dei personaggi della Parigi anni Venti come Hemingway, Dalì, i coniugi Fitzgerald, Picasso, Buñuel e tanti altri ancora. In quale tempo è meglio vivere?

I migliori film di Woody Allen: Una commedia sexy in una notte di mezza estate (1982)

Ambientato in un cottage di campagna all’inizio del Novecento la vicenda, palesemente ispirata dalla commedia Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare, vede protagoniste tre coppie all’inizio del Novecento apparentemente troppo distanti tra loro.

Basti pensare al fatto che il padrone di casa è uno sconclusionato inventore (Woody Allen), uno degli ospiti un severo professore universitario (José Ferrer), il vero amore del padrone di casa è una donna sposata (Mia Farrow) e così via.

In un climax che mischia sapientemente la commedia e la magia, la trama prenderà delle tinte sempre più particolari e piccanti. Sogno e realtà, insomma, si vanno ad intersecare in maniera sempre più stretta ed indistinguibile.

I migliori film di Woody Allen: Il dittatore dello stato libero di Bananas (1971)

Tra i momenti più tesi della recente storia americana vi è stato, senza alcuna ombra di dubbio, la questione cubana guidata da personalità come Fidel Castro oppure Ernesto “Che” Guevara i cui ideali sono ancora vivi oggi.

Tenete dunque a mente lo stile dei personaggi appena elencati perché il goffo collaudatore Fielding Mellish (lo stesso Allen) è pronto a sconquassarli. Dopo la visita dell’affascinante attivista Nancy (Louise Lasser) che si batte per lo stato libero di Bananas, i due intrecciano una relazione che termina proprio a causa del carattere di lui. Per dimenticarla Fielding decide dunque di recarsi nello stato del Bananas dove finirà coinvolto, suo malgrado, nella vita dei rivoluzionari locali e nei giochi di potere con gli Stati Uniti.

I migliori film di Woody Allen: Scoop (2006)

Il film si apre con la scena del funerale del giornalista Joe Strombel (Ian McShane) appena passato a miglior vita e si ritrova, assieme a molti altri che hanno subito la stessa sorte, nell’aldilà in una barca mentre aspettano di essere trasportati verso il grande mistero. Qui si mette a parlare con una donna che, segretaria di un importante rampollo aristocratico, è convinta che il suo principale (qui Hugh Jackman lascia stare gli artigli da Wolverine per vestire i panni di Peter Lyman) sia in verità il serial killer dei tarocchi che sta terrorizzando le strade londinesi.

Strombel decide dunque di tentare l’ultimo scoop anche da morto e si tuffa dalla barca per tornare tra i vivi. Qui appare alla studentessa di giornalismo Sandra Prensky (Scarlett Johansson) raccontandole la sua storia mentre quest’ultima è “ospite” in un trucco di magia del Grande Splendini (ovvero Sid Waterman interpretato sempre da Allen).

Il mago e la studentessa formeranno dunque una improbabile quanto scalcinata coppia di detective improvvisati barra giornalisti d’inchiesta per arrivare fino in fondo alla verità. Il giovane e affascinante Peter Lyman è davvero un temibile assassino?

I migliori film di Woody Allen: Café Society (2016)

New York, anni Trenta, un giovane Bobby Dorfman (Jesse Eisenberg) decide di andare a bussare alla porta del ricco zio Phil Stern (Steve Carell) che fa l’agente per le promesse del cinema a Hollywood.

Ovviamente, prima di arrivare al capo, Bobby incontra la segretaria Veronica Sybil detta Vonnie (Kristen Stewart) e se ne innamorerà follemente. Purtroppo il giovane ragazzo ancora non sa che lei ha già una relazione, e con lo zio di lui per giunta, dove lei è la classica amante dell’uomo sposato che continua a promettere che divorzierà per lei.

Dopo una serie di vicissitudini che non vi dico per non rovinarvi del tutto il film, se non l’avete già visto ovviamente, Bobby riuscirà a gestire un night club grazie all’aiuto del fratello e gangster Ben (Corey Stoll). Ma dietro ad ogni bicchiere, rotolo di banconote, donna affascinante e situazioni al limite c’è sempre il viso della dolce Veronica. Come finirà?

Detto questo, buona visione!

Arrivati a questo punto, che dite? Li avete visti? Se sì, che cosa ne pensate? Ad ogni modo ricordate che, per rimanere sempre aggiornati su tutte le serie TV più avvincenti, gli imperdibili dell’animazione e tanto altro ancora, vi aspettiamo qui su tuttoteK!