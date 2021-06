Destiny 2: ecco una guida ai contenuti della Stagione del Tecnosimbionte

La Stagione del Tecnosimbionte è l’ultimo aggiornamento pubblicato da Bungie per Destiny 2, e introduce alcune interessanti contenuti

Mentre siamo ancora in attesa di La Regina dei Sussurri, Bungie ha pensato bene di aggiungere nuovi contenuti a Destiny 2 con la Stagione del Tecnosimbionte. Quest’ultimo aggiornamento introduce due nuovi tipi di attività, riporta alla luce (scusate il gioco di parole) il raid La Volta di Vetro ed introduce un sistema di trasmogrificazione.

In attesa della prossima espansione

La Stagione del Tecnosimbionte è un buon antipasto di contenuti per Destiny 2 in attesa della nuova espansione. La Regina dei Sussurri è ancora lontana, ma nel frattempo i giocatori potranno incontrare Mithrax, un Kell del Casato della Luce che si alleerà con Ikora Rey e con il giocatore per difendere l’Ultima Città dall’invasione dei soliti Vex.

La Stagione del Tecnosimbionte introduce una nuova ambientazione all’interno dell’HELM. Si tratta di una zona della città che sarà ora occupata dai Kell e che permette di parlare con nuovi personaggi e approfondire ulteriormente la storia dell’universo creato dagli sviluppatori di Bungie. Oltre a ciò, ovviamente, potremo dedicarci a due nuove attività di cui parleremo nel prossimo paragrafo.

Ancora più loot – Destiny 2: i contenuti della Stagione del Tecnosimbionte

I contenuti principali aggiunti a Destiny 2 dalla Stagione del Tecnosimbionte sono le Violazioni e le Cancellazioni. Le prime sono delle missioni pensate per sei giocatori in cui bisognerà infiltrarsi nella rete dei Vex per sabotarla, sconfiggendo i nemici e raccogliendo dei dati con cui sovraccaricare il sistema. Sono delle attività che richiedono un livello del personaggio minimo abbastanza alto, solitamente fissato a 1300. Le Cancellazioni, invece, ci permettono di tornare nella rete Vex per indebolira la fazione avversaria e progredire nella storia principale.

Abbiamo apprezzato entrambi questi contenuti, anche se queste due aggiunte non riescono a risolvere un problema endemico del titolo, che è quello di risultare ancora troppo povero di attività da una parte e troppo ripetitivo dall’altra. Narrativamente la nuova stagione è anche interessante e amplia il lore creato da Bungie, ma ci sembra che Destiny 2 continui a faticare a reggersi sulle proprie gambe, come un gigante che cada sotto il suo stesso peso.

Fashion loot – Destiny 2: i contenuti della Stagione del Tecnosimbionte

Un’altra novità molto importante aggiunta dalla Stagione del Tecnosimbionte è la possibilità di modificare l’aspetto delle proprie armature e delle proprie armi grazie alla Sintesi di Armatura. Ora potremo finalmente trasformare ogni pezzo di armatura in un ornamento che sarà possibile applicare ad altri item senza alterarne le caratteristiche. L’idea è interessante, ma richiede fin troppo tempo al giocatore per ottenere la Sintostoffa, l’oggetto necessario per poter usufruire di questo servizio.

Oltre a nuove armi ed armature esotiche, possiamo finalmente rigiocare la Volta di Vetro, uno dei raid più riusciti mai pubblicati per il gioco. Il raid è accessibile anche alle Nuove Luci, i giocatori che non hanno acquistato Oltre la Luce, e permette di ottenere le armi e le armature storiche associate all’evento in questione.

La strada verso la Luce – Destiny 2: i contenuti della Stagione del Tecnosimbionte

I nuovi contenuti della Stagione del Tecnosimbionte arricchiscono Destiny 2 dopo il controverso lancio di Oltre la Luce, che aveva ridotto il numero di attività in maniera preoccupante. La nostra impressione, tuttavia, è che Bungie non riesca a trovare nuovi modi di rendere la sua formula davvero interessante a distanza di anni, se non aggiungendo ancora più loot – come se ce ne fosse bisogno – ed ulteriori varianti delle attività già presenti. Le Cancellazioni e le Violazioni non aggiungono molto in termini di gameplay. Probabilmente bisognerà davvero aspettare la prossima espansione per capire quale sarà il destino del gioco.

Se siete interessati all'acquisto di una delle espansioni di Destiny 2, potreste dare un'occhiata ad Instant-Gaming, che offre sempre chiavi di gioco a prezzo scontato. Per rimanere sempre aggiornati sul mondo della tecnologia e dei videogiochi, invece, continuate a seguirci sulle pagine di tuttoteK.