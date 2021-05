I migliori film di Woody Allen: 5 pellicole per capirlo (Parte I)

Sicuramente il buon vecchio Woody Allen è tra i registi e attori più prolifici di Hollywood come testimoniano le sue innumerevoli pellicole, vediamo dunque quali sono alcuni tra i suoi migliori film

Occhiali con montatura spessa di ordinanza, un senso dell’umorismo tutto suo, la depressione cronica, il cinismo, l’ateismo, il sesso , la nevrosi, il timore della morte, il jazz, i matrimoni falliti e tanto altro ancora ricorrono molto spesso all’interno delle pellicole di Allen e della sua poetica stessa.

Un vero e proprio artista, anche se a volte è meglio sarebbe meglio definirlo stacanovista, che è partito dal cabaret per poi arrivare alla televisione ed alla commedia slapstick prima di giungere ai suoi primi lungometraggi dove sarebbe stato sia regista che attore.

Poi, complice anche l’età che avanza unita a divorzi e diverse esigenze cinematografiche, lo schermo stesso ha poi visto altri attori prendere le “fattezze” del personaggio nevrotico e tutto particolare che è Woody Allen stesso. Un paio di esempi? Beh, tra di questi possiamo citare il biondissimo Owen Wilson ed anche l’iconico Jason Biggs reso tale dalla serie di film American Pie. Non male come scelta, vero?

I migliori film di Woody Allen: una piccola avvertenza

Tutte le pellicole di cui andremo a parlare, e sono tante vista la sua filmografia sterminata, rendono la questione migliori film di Woody Allen molto particolare. Infatti questi non saranno presentati secondo un vero e proprio ordine di gradimento oggettivo, soprattutto per quanto riguarda quello riguardanti gli incassi al botteghino e gli Oscar, ma puramente personale.

Ricordiamo inoltre che, la maggior parte di questi, possono essere recuperati tranquillamente su piattaforme di streaming come Netflix oppure Amazon Prime. In ogni caso, la normale programmazione televisiva, le eventuali uscite in edicola ed il mercato dei DVD vi sono particolarmente “amici” se vorrete completare la vostra collezione. Una volta detto questo, possiamo partire.

I migliori film di Woody Allen: Amore e guerra (1975)

Tutti gli studenti avranno avuto a che fare, almeno una volta durante la propria carriera, con le gesta di Napoleone Bonaparte per il programma di storia ed il romanzo russo per quanto riguarda quello di letteratura. Bene, allora settiamo le nostre lancette degli orologi fino alla disastrosa campagna militare di Napoleone in Russia descritta anche da autori come Tolstoj e Dostoevskij.

Qui vediamo il nostro eroe interpretare un vero e proprio codardo di professione, tale Boris Grushenko, che le proverà tutte per non finire sotto le armi. Anche perché è follemente innamorato della cugina Sonja, Diane Keaton, la quale sembra però più interessata a chiunque altro ad eccezione del nostro Boris.

Parodia di quello che è il grande romanzo russo, Amore e guerra, vedrà poi il nostro dinamico duo imbarcarsi su un’impresa forse troppo grande per loro, uccidere Napoleone! Ce la faranno?

I migliori film di Woody Allen: Basta che funzioni (2009)

Stavolta Allen dirige il collega Larry David, già apparso nel suo Radio Days e noto ai più per la serie Seinfeld, nel ruolo del burbero Boris Yellnikoff che ci narra le sue ciniche teorie sulla vita e nevrosi andando a sfondare la quarta parete.

Un tempo fisico di fama mondiale e candidato al Nobel, oggi Boris è un sopravvissuto a sé stesso poiché aveva già tentato il suicidio come testimonia il suo zoppicare per New York. Per far passare le giornate il nostro protagonista cerca di insegnare il gioco degli scacchi a dei bambini e suonare con i suoi amici di sempre. Del resto non si dice Basta che funzioni?

Ad ogni modo, la sua vita, metodica e al limite della nevrosi, verrà poi sconquassata dall’arrivo della giovane campagnola casa e chiesa Melodie St. Ann Celestine (Evan Rachel Wood). Un tornado che, a sua volta, ne porterà altri davvero non da poco!

I migliori film di Woody Allen: Match Point (2005)

Ambientato nella cara vecchia Londra, Match Point, è un film abbastanza atipico. Infatti la presenza di Allen nei suoi personaggi è ai minimi storici e lascia che siano le vicende stesse a parlare. Qui, però, c’è veramente poco da ridere e la seconda parte del film, incluso il finale, lo dimostrano appieno.

La storia vede l’insegnante di tennis Chris Wilton, un Jonathan Rhys Meyers appassionato di arte e letterautra, fare la conoscenza del ricco allievo Tom Hewett, Matthew Goode, e soprattutto di sua sorella Chloe, Emily Mortimer, con la quale intreccerà una relazione.

A questo punto si potrebbe dire che il nostro caro Chris ha fatto il suo Match Point con una fidanzata ed una famiglia davvero benestante. Tutto bene quindi fino all’arrivo dell’attrice americana Nola Rice, Scarlett Johansson, che darà uno scossone non da poco. I due diventeranno quindi amanti fino alle più tragiche conseguenze!

I migliori film di Woody Allen: Harry a pezzi (1997)

Vero e proprio film pieno zeppo di personaggi, Harry a pezzi narra la vita dello scrittore Harry Block (Woody Allen) che si trova nel pieno di una crisi esistenziale. Tra matrimoni falliti, vecchi rimorsi e depressione, il nostro protagonista soffre del cosiddetto “blocco dello scrittore” e non riesce a concludere neanche un racconto breve.

Egli vive infatti in un costante mischiarsi tra la vita reale e quella descritta nei suoi racconti mai conclusi, qui vedremo l’alternarsi di attori come Robin Williams, Demi Moore e Billy Cristal per citarne alcuni, tanto che poi va letteralmente a raccontare “i fatti suoi” nei romanzi pubblicati.

Naturalmente andando a distruggere la vita di altri che, oggi, sono davvero furiosi ed inviperiti. Un giorno però arriva una lettera da parte della sua Università, la stessa che lo aveva cacciato anni prima, per conferigli un premio.

Questo sarà dunque il segnale di partenza per un viaggio on the road verso l’Università e la sua vita con compagni di viaggio d’eccezione. Meglio non aggiungere altro per non inficiarne la visione, un consiglio, recuperatelo assolutamente!

I migliori film di Woody Allen: Accordi e disaccordi (1999)

Tra i tanti amori di Allen c’è sicuramente la musica, in particolare quella jazz visto che lui stesso è un clarinettista provetto, e la pellicola Accordi e disaccordi lo dimostra alla perfezione.

Tra citazioni e personaggi inventati, qui è il caso dell’immaginario chitarrista Emmet Ray interpreto da Sean Penn, la nostra vicenda è ambientata negli anni Trenta e parla dell’ossessione del nostro protagonista per il mirabolante Django Reinhardt.

Emmet è infatti un chitarrista di talento, ma vive con il costante pallino di essere secondo a Reinhardt (figura cardine del gipsy jazz) e cerca di nasconderla tra alcol, piccole truffe per guadagnare degli spieccoli e spese folli.

Quando capita poi, in particolare quando ha un appuntamento con una ragazza, la porta poi a sparare ai topi in discarica oppure a guardare i treni che passano. Riuscirà mai a diventare lui il primo chitarrista jazz più bravo di sempre? Come passa le sue giornate cercando di rispondere a questa domanda?

Detto questo, buona visione!

