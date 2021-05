Migliori film orientali su Prime Video: i 10 da vedere

Siete a corto di idee sui film da vedere in streaming? Ci pensano le nostre guide: oggi parliamo dei migliori film orientali su Prime Video

Siamo (finalmente) tornati al cinema, ma questo anno di pandemia ha ormai modificato il nostro modo di guardare film e serie TV. I nostri fedeli alleati rimangono sempre le piattaforme streaming che ci fanno compagnia durante le nostre serate casalinghe. Nei mesi passati chiusi in casa le abbiamo spulciate dalla prima all’ultima, abbiamo visto davvero di tutto. Siete quindi nella triste situazione in cui non sapete più cosa guardare di nuovo? Ci pensiamo noi di tuttoteK con le nostre guide, proponendovi il meglio da trovare in giro per la rete per quanto riguarda appunto film e serie TV.

Oggi ci concentriamo sui migliori 10 film orientali da trovare sulla fornitissima Amazon Prime Video. La piattaforma fondata dall’incredibilmente ricco Jeff Bezos ha sin dal principio proposto contenuti di ottimo livello, specialmente per quanto riguarda il cinema. Non è difficile quindi trovare grandi film da vedere, basta solo spulciare un po’ tra le diverse categorie proposte. Se non ne avete voglia o tempo di farlo, state pure tranquilli: le nostre guide vi salveranno. Ecco dunque che andiamo ancora una volta a parlare di cinema asiatico con i migliori 10 film orientali da vedere su Amazon Prime Video.

Migliori film orientali su Amazon Prime Video: la nostra top 10

Da qualche tempo c’è sempre più interesse nei riguardi del cinema orientale, merito anche del trionfo di Parasite di Bong Joon-ho alla scorsa edizione degli Oscar. Le stesse piattaforme di streaming hanno deciso di assecondare questa tendenza e proporre sempre più contenuti provenienti dall’Estremo Oriente. Ogni mese i cataloghi vengono aggiornati con nuovi prodotti, e se ci fate caso c’è sempre qualcosa di asiatico, sia per quanto riguarda il cinema che per quanto riguarda le serie TV.

Abbiamo deciso di proporvi la nostra personalissima classifica dedicata ai migliori 10 film orientali da vedere su Amazon Prime Video. Sono tutti compresi nell’abbonamento, e per molti dei film proposti troverete anche la nostra recensione. Date un’occhiata!

10 – Help Me Eros, Lee Kang-sheng | Migliori film orientali su Prime Video

Se siete amanti della poetica di Tsai Ming-liang, il suo discepolo e attore feticcio Lee Kang-sheng fa proprio per voi. Entrambi taiwanesi, condividono stile, tematiche e quel sottofondo malinconico che si ripresenta in ogni loro opera. Su Amazon Prime Video trovate Help Me Eros (2007), la storia di Ah Jie (lo stesso Lee Kang-sheng), che si ritrova ad affrontare un periodo decisamente no. La sua ragazza lo ha lasciato, ha perso il lavoro e tutti i suoi soldi. All’uomo non resta che rifugiarsi nella marijuana e in un “telefono amico” dedicato ad aspiranti suicidi. Qui si innamora di Chyi (Jane Liao), ragazza che comincerà a idealizzare in ogni modo e a ricercare in Shin (Ivy Yin), con la quale intraprende una relazione agli estremi, fatta di droga e sesso. Come in tutta la filmografia di Tsai Ming-liang, anche qui ritroviamo il tema della solitudine, immersa in una condizione urbana sempre più spersonalizzante, dell’infelicità, della ricerca dell’amore. I personaggi di Lee Kang-sheng cercano disperatamente rifugio nell’eros e nel cibo, ma ciò non basterà per salvarli dalla loro pena.

9 – Un lungo viaggio nella notte, Gan Bi | Migliori film orientali su Prime Video

Il giovanissimo regista cinese Bi Gan, classe 1989, è sicuramente un artista da tenere d’occhio. Lo dimostra il suo secondo lungometraggio Un lungo viaggio nella notte (2018), film atipico e senza dubbio affascinante. Luo Hongwu (Huang Jue) torna nel suo paese natio dopo tanti anni. Qui i ricordi e le persone del suo passato cominciano ad affastellarsi nella sua mente, tanto da non comprendere più qual è la realtà, quale il sogno, quale il passato, quale il presente. La ricerca della donna della sua vita si fa, per questo, sempre più complessa. Bi Gan riflette su quanto memoria e cinema siano simili in quanto veicoli di finzione, assimilando la lezione da un maestro come David Lynch. Un lungo viaggio nella notte è un film non immediato, ma estremamente suggestivo, capace di farvi compiere un viaggio tra immaginazione e realtà assieme al suo protagonista.

8 – Snowpiercer, Bong Joon-ho | Migliori film orientali su Prime Video

Prima della celebre serie Netflix, di Snowpiercer c’era solo il quinto lungometraggio del premiatissimo Bong Joon-ho. In tempi non sospetti, nel 2013, la distopica lotta tra classi sociali era davvero una lotta all’ultimo sangue. La storia è ormai nota: siamo nel 2031, e la Terra è stata colpita da una glaciazione che ha decimato la popolazione. Gli unici sopravvissuti viaggiano a bordo dello Snowpiercer, un treno ad alta tecnologia che non si ferma mai. In coda al treno troviamo la classe sociale più povera. Man mano che si prosegue lungo i vagoni, aumentano ricchezza e prestigio. Stanchi dei soprusi subiti, gli abitanti della coda decidono di ribellarsi al potere, ma niente è come sembra… Nella sua opera, Bong Joon-ho si dimostra molto più lapidario nei confronti della serie TV gemella, grazie ad una sceneggiatura più tagliente e alla solita invidiabile maestria tecnica. Il lungometraggio è semplicemente meglio riuscito, perché è lì che si trova realmente la metafora dell’esistenza dell’essere umano fin dall’alba dei tempi.

7 – Bittersweet life, Kim Ji-woon | Migliori film orientali su Prime Video

Durante la sua carriera, il regista sudcoreano Kim Ji-woon ha affrontato tutti i generi: horror, western, black comedy, azione, detective story. Con Bittersweet life (2005), affronta il genere noir/thriller, mantenendo sempre un livello altissimo nella sua sperimentazione dei generi. Kim Sun-woo (Lee Byung-hun) è il braccio destro di un potente boss mafioso, a cui viene dato l’incarico di sorvegliare la sua donna, He-soo (Shin Min-a), sospettata di tradimento. Quando scopre che la giovane ha effettivamente un amante, decide di non ucciderla e lasciarla andare. Questa decisione lo metterà in seri guai, poiché comincerà una crudele caccia all’uomo per far pagare a Sun-woo il grave affronto. L’uomo però è pronto a tutto, pur di soddisfare la sua vendetta. In Bittersweet life azione, violenza e sangue scorrono disperatamente in nome di un amore impossibile da realizzare e di una morale che va oltre le regole del gangster. La sua visione si rivelerà forte e potente come nella migliore tradizione dei gangster movie orientali.

6 – The Whispering Star, Sion Sono | Migliori film orientali su Prime Video

Il regista giapponese Sion Sono si rifà alla fantascienza d’autore di cineasti come Kubrick e Tarkovskij per il suo The Whispering Star (2015). In un futuro non precisato, l’umanità è a rischio estinzione e l’80% della popolazione è costituita da intelligenze artificiali. Tra queste c’è Yoko Suzuki (Megumi Kagurazaka), un’androide che compie lunghi viaggi con la sua astronave per effettuare consegne spaziali per gli umani. Yoko vive nella solitudine più completa, accompagnata unicamente dal suo computer di bordo. Per la sua ultima consegna l’androide giunge sul pianeta The Whispering Star, dove vedrà le ultime tracce di un’umanità ormai sulla via del tramonto. Girato in gran parte nella regione di Fukushima, The Whispering Star è un film sui ricordi e sulla memoria. Cosa sarebbe dopotutto l’essere umano senza i ricordi? Quelli personali, ma anche quelli legati al passaggio dell’umanità sul nostro pianeta. Il ricordo è ciò che ci lega profondamente alla vita, e Sion Sono riesce a condensare nel suo film più “alieno” questo discorso intorno alla nostra esistenza.

5 – Sonatine, Takeshi Kitano | Migliori film orientali su Prime

Una delle opere che raggiungono l’apice nella filmografia di Takeshi Kitano è senza dubbio Sonatine (1993). Con questo suo quarto lungometraggio, Beat Takeshi stravolge ancora una volta le regole del gangster movie, dimostrando una sensibilità che solitamente mal si abbina a un ambiente come quello rappresentato in questa storia. Il gangster Murakawa (lo stesso Takeshi Kitano) è intenzionato a cambiare vita, ma il suo capo gli affida un ultimo incarico: mettere fine a una lotta tra gang rivali nell’isola di Okinawa. Partito con i suoi compagni, si rende conto una volta giunto nell’isola di essere stato tradito. Il gruppo attende allora senza timore il suo destino, in una spiaggia paradisiaca in cui passare gli ultimi istanti della propria esistenza tra giochi e scherzi. La cruda violenza dei suoi primi due lungometraggi (Violent Cop e Boiling Point) si unisce alla sospensione e malinconia del terzo (Il silenzio sul mare), dando vita a un’opera completa dal punto di vista cinematografico ma anche della riflessione sulle nostre esistenze. Da non perdere.

4 – 5 cm al secondo, Makoto Shinkai | Migliori film orientali su Prime Video

Tra i film d’animazione presenti su Amazon Prime Video, abbiamo scelto lo splendido 5 cm al secondo (2007) di Makoto Shinkai. Formidabile dal punto di vista dell’animazione, rimarrete incantati da questa malinconica storia d’amore perduto. Composto da tre episodi, 5 cm al secondo racconta la storia di Takaki e Akari, tra infanzia, adolescenza e età adulta. I due sono molto amici, ma a causa del trasferimento di lei sono costretti a separarsi. Un incontro suggellerà il loro amore, ma le loro strade si dividono nuovamente, forse per sempre. Un amore impossibile che si perde nello spazio e nel tempo (tematica che verrà approfondita anche nel successivo Your name.): Shinkai raggiunge l’apice della sua carriera con una storia semplice ma intensa. Impossibile restare indifferenti alle meravigliose immagini sullo schermo.

3 – La farfalla sul mirino, Seijun Suzuki | Migliori film orientali su Prime Video

Cercate uno yakuza movie completamente fuori da ogni schema? È quello che troverete con La farfalla sul mirino (1967), del regista giapponese Seijun Suzuki. Tantissimi grandi cineasti contemporanei ne sono stati influenzati e l’hanno citato nelle loro opere (Park Chan-wook, Wong Kar-wai, John Woo, Jim Jarmusch…), una volta che il film fu rivalutato dopo i guai che causò a Suzuki. Goro Hanada (Joe Shishido), è un killer professionista che si innamora di una misteriosa donna ossessionata dalla morte (Annu Mari). Un errore compiuto durante una missione sancisce la sua fine: dovrà pagare questa svista con la vita. In un primo momento Goro dovrà vedersela con le persone a lui care, che minacciano di ucciderlo, per poi affrontare il numero uno della sua banda, “il fantasma” (Kôji Nanbara). Anarchica e controcorrente, quest’opera prende il cinema di genere e lo fa diventare di culto sovvertendone tutte le regole. Dai personaggi, al montaggio, alle inquadrature ardite: con La farfalla sul mirino troverete qualcosa di mai visto prima.

2 – Un affare di famiglia, Hirokazu Kore’eda | Migliori film orientali su Prime Video

Con Un affare di famiglia, Hirokazu Kore’eda vinse la Palma d’Oro al Festival di Cannes 2018. Ma non solo, perché si aggiudica anche la seconda posizione della nostra classifica! Kore’eda torna a parlare di particolari dinamiche familiari dopo film come Nessuno lo sa, Father and son e Ritratto di famiglia con tempesta. La storia è quella degli Shibata, una “famiglia” allargata che per sopravvivere è solita arrangiarsi, tra lavori precari e piccoli furtarelli. Una sera, padre e figlio trovano per strada una bambina apparentemente abbandonata, e decidono di portarla a casa con loro. La famiglia già numerosa decide di accoglierla in seguito alla scoperta dei maltrattamenti subiti dalla piccola. Il regista giapponese si pone delle domande che ci attanagliano da sempre: cos’è la famiglia? È possibile scegliere i propri legami familiari? Per questo i personaggi sono tutto tranne che esempi morali da seguire. Allo stesso tempo però i sentimenti, affiancati alla necessità di avere delle persone accanto, sono estremamente reali. Kore’eda parla di società e famiglia in maniera affatto banale, raggiungendo l’apice della sua prolifica carriera.

1 – Old Boy, Park Chan-wook | Migliori film orientali su Prime Video

Il film che avrebbe voluto dirigere Quentin Tarantino conquista il podio della nostra classifica! Caposaldo della Trilogia della vendetta diretta dal regista sudcoreano Park Chan-wook, Old Boy (2003) è davvero il film da non lasciarvi scappare su Amazon Prime Video. Se siete appassionati di cinema orientale siamo sicuri che l’avrete visto decine di volte senza stancarvi mai. Old Boy è la storia di Oh Dae-su (un gigantesco Choi Min-sik), un uomo qualunque che nel giorno del quarto compleanno di sua figlia viene rapito. Improvvisamente si ritrova rinchiuso in una squallida stanza, senza sapere né il perché, né come ci sia arrivato. Dal telegiornale apprendo l’omicidio della moglie, di cui è anche accusato infondatamente. Passano quindici lunghi anni, e Dae-su viene liberato. Il suo misterioso rapitore gli dà cinque giorni di tempo per scoprire la sua identità e il perché del suo rapimento, dopodiché sparirà per sempre. Per l’uomo comincia una spietata ricerca di vendetta. Se ancora non lo avete visto, preferiamo lasciarvi la sorpresa, sicuri che Old Boy sarà per voi una vera rivelazione.

Buona visione!

Ora che avete scoperto quali sono per noi i 10 migliori film orientali presenti su Amazon Prime Video, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Quali avete visto? Quali vi incuriosiscono? Nel frattempo, continuate a seguire su questa pagina tutte le nostre guide dedicate a cinema e serie TV!