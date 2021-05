Questo speciale fucile è un’arma fondamentale per i giocatori di Resident Evil Village: di seguito vedremo, tramite questa guida, come ottenere il fucile a pompa fin dall’inizio della partita

In Resident Evil Village, durante il corso della partita, si possono incontrare tanti tipi diversi di armi. Dalle pistole ai lanciagranate, in sostanza si può incappare in tutte le tipiche armi da fuoco presenti in nella stragrande maggioranze degli shooter. Non vi è nessuna arma però così fondamentale da ottenere come il fucile a pompa: quest’arma, in Resident Evil Village, racchiude una potenza di fuoco elevatissima, capace per esempio di eliminare facilmente boss come Lycan. Spesso accade che i giocatori non lo sostituiscano nemmeno quando arrivano nuove armi, per quanto è utile. In questa guida quindi cercheremo di dare una mano per trovarlo (senza spendere niente) in early game, così che possiate fin da subito farvi strada con questo grande aiuto.

Attenti a non perdervelo per strada

Come già accennato nel paragrafo precedente, il fucile a pompa si può ottenere in early game, nella parte iniziale della vostra partita di Resident Evil Village. Esso però è un’arma secondaria, che quindi potreste malauguratamente perdervi: potete prenderlo successivamente (in una fase più avanzata della partita), ma dovrete comprarlo al negozio del Duca. Se quindi desiderate quell’arma fin da subito e gratuitamente, allora vi converrà seguire questa guida.

Cosa c’è da fare – Resident Evil Village: come ottenere il fucile a pompa

Il fucile a pompa si trova nella casa situata più ad ovest della zona di East Old Town. Esso di trova in bella vista su un tavolo, in attesa che il giocatore se ne accaparri. Vi ritroverete in quell’area quando dovrete sopravvivere all’attacco di Lycan a inizio partita: potrete quindi afferrarlo quando scappate da lui per difendervi. Nel caso riusciate a sconfiggere il Lycan senza il fucile a pompa, potete benissimo recuperarlo dopo la boss fight con calma.

Prima del Castello Dimitrescu – Resident Evil Village: come ottenere il fucile a pompa

Come già detto in precedenza in questa guida di Resident Evil Village, dovrete fare attenzione: se non lo raccogliete prima di entrare nel Castello Dimitrescu, sappiate che passerà un bel po’ di tempo prima che abbiate la possibilità di tornare nel villaggio e di ottenere gratuitamente il fucile a pompa. Nel castello Dimitrescu, avrete da affrontare tanti nemici e anche un’importante boss fight, quindi potrebbe risultare utile avere qualche arma più potente della pistola per proteggerli. Per fortuna, incontrerete all’interno del castello il Duca, che vi venderà il fucile M1897. Dovrete spendere un bel po’ di Lei per ottenerlo, ma ne varrà la pena. Nel caso siate a corto di Lei, potete consultare la nostra guida per farmare Lei.

Conclusioni

Se siete particolarmente sensibili agli spaventi quando giocate agli horror, ottenere il fucile a pompa in Resident Evil Village può essere un’ottima soluzione per farvi sentire un pochino più al sicuro. Chiaramente ci sono tante armi potenzialmente più forti trovabili (o acquistabili) nella vostra partita, ma l’alta potenza di fuoco del fucile a pompa e il fatto che si può trovare praticamente fin da subito lo rendono un’arma dall’indubbia utilità. Per chi invece magari preferisce aumentare il livello di sfida, così anche da aumentare il coinvolgimento emotivo in questo horror, un’idea potrebbe essere quella di ignorarlo.

Se volete altre guide (o la recensione) di Resident Evil Village e le più importanti notizie del mondo videoludico, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontatissimi, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.