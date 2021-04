Migliori siti streaming NBA gratis | Aprile 2021

L’NBA è la più famosa lega di pallacanestro al mondo e quella che ospita i più forti giocatori del pianeta. Ecco i migliori siti streaming NBA gratis per non perdervi neanche un canestro

Purtroppo vedere l’NBA è sempre abbastanza complicato, sia per quanto riguarda il fuso orario e la differenza con gli Stati Uniti sia per quanto riguarda la poca disponibilità di canali italiani che trasmettano repliche o addirittura dirette.

In questa guida vi segnaleremo i migliori siti streaming l’NBA gratis da poter utilizzare per non perdervi neanche un canestro di questi playoff. Ricordiamo che questa guida è creata a solo scopo informativo e illustrativo. Per tanto, tuttoteK non si assume nessuna responsabilità legale sull’utilizzo della stessa.

Qualche suggerimento!

Per poter sfruttare al massimo le potenzialità dei siti che vi elencheremo è consigliabile disporre di una buona connessione internet che riesca a supportare le trasmissioni di questi siti. Inoltre è consigliabile utilizzare dei VPN nel momento in cui si utilizzano dei siti dalla dubbia legalità, a maggior ragione consigliamo anche di non fornire mai informazioni eccessivamente personali o relative a carte di credito, e di diffidare da siti che richiedono una registrazione per accedervi.

Per questo vi segnalo una nostra guida relativa ai migliori VPN gratis da utilizzare contemporaneamente ad un’altra nostra guida relativa ai migliori antivirus da installare sul proprio PC per evitare spiacevoli sorprese. Passiamo ora alla lista vera e propria dei migliori siti su cui sintonizzarsi per vedere l’ NBA gratis da utilizzare per godervi al massimo tutte le partite.



Migliori siti streaming NBA gratis: ATDHE

ATDHE è il primo dei siti che ci sentiamo di consigliarvi. Una piccola informazione che vale anche per tutti gli altri siti che ci teniamo a dirvi è che questi siti non richiedono qualsiasi tipo di registrazione e per avviare la vostra trasmissione dovrete attendere qualche secondo e/o chiudere eventuali finestre pubblicitarie che si apriranno. Direttagol è un sito dall’interfaccia grafica molto semplice ed intuitiva, dispone di una serie di categorie: una per ogni sport. Vi basterà cliccare sull’icona del basket, cercare la partita che vi interessa seguire e cliccare su di essa. Il nostro consiglio è quello di cliccare sul link che apparirà quasi in concomitanza con l’inizio della gara (solitamente i link meno recenti all’inizio della partita sono poco affidabili).

Migliori siti streaming NBA gratis: VipLeague

VipLeague è un altro ottimo sito da considerare tra i migliori siti streaming NBA gratis per vedere i playoff. Questo, così come ATDHE, presenta dei riquadri con tutte le categorie di sport disponibili, come detto precedentemente vi basterà cliccare sul pallone da basket e scegliere la partita che vorrete guardare. Anche in questo caso vi toccherà pazientare qualche secondo per poi poter iniziare a vedere il vostro match.

Migliori siti streaming NBA gratis: Livelooker

Quest’ultimo è un altro dei migliori siti streaming per l’NBA totalmemte gratis da utilizzare per guardare i tanto attesi playoff. Livelooker è un sito anch’esso dall’interfaccia abbastanza minimale in cui come al solito vi sono delle indicazioni per quanto riguarda lo sport di riferimento. Individuate l’icona del basket in alto e cliccate su di essa per avere a disposizione tutti gli eventi cestistici del momento. Il sito ricorda che i link per le dirette verranno aggiunti da 45 a 3 minuti prima dell’inizio della gara; il nostro consiglio (come al solito) è quello di utilizzare i link più vicini alla palla a due!

Migliori siti streaming NBA gratis: Rojadirecta

Questi siti sono tutti un po’ simili ma sappiamo bene che è sempre buono avere più alternative ed è per questo motivo che vi segnaliamo Rojadirecta tra i migliori siti streaming per guardare tutti gli sport gratis, tra cui anche la pallacanestro. Anche in questo caso abbiamo la classica interfaccia semplice con le icone legate agli sport di riferimento. Come per quanto riguarda i siti precedenti vi basterà individuare il pallone da basket e sintonizzarvi in diretta streaming!

Migliori siti streaming NBA gratis: CricFree

CricFree fa parte di uno dei migliori siti streaming per godersi il basket NBA gratuitamente che ci sentiamo di consigliarvi. Si tratta di un altro, anzi, dell’ennesimo sito dall’interaccia intuitiva e minimale, molto semplice da usare. Individuate lo sport di riferimento (nel caso della nostra guida ovviamente il basket), cliccate sull’evento e scegliete uno dei link che vi troverete a disposizione. La procedura da seguire (per fortuna!) è sempre molto semplice, veloce e rapida, ideata per non farvi perdere neanche un minuto del vostro evento.

Buona visione!

Per tutti questi siti ricordiamo che potrebbe essere possibile ottenere anche delle streaming dei canali italiani o con commento in italiano anche se bisogna considerare che per l’NBA è molto difficile trovare delle trasmissioni in diretta in italiano, considerando proprio l’ora tarda delle trasmissioni. Questa guida, perciò, è indicata soprattutto per i tipi un po’ più notturni! Se siete interessati a videogiochi targati NBA e non solo fate un salto su Instant Gaming!