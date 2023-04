Scopri come cambiare DNS su Mac con questa guida pratica. Modifica facilmente i server DNS del tuo computer e migliora la tua esperienza di navigazione su internet

Se stai cercando di migliorare la tua esperienza di navigazione su Mac, uno dei modi più semplici e veloci per farlo è quello di cambiare i DNS del tuo computer. Questo processo può sembrare complesso ma in realtà è molto facile. In questa guida, ti mostrerò passo passo come cambiare i DNS su Mac.

Prima di iniziare, spieghiamo cos’è un DNS. DNS sta per Domain Name System, ovvero il sistema che traduce i nomi dei domini in indirizzi IP. Questo sistema è fondamentale per la navigazione su internet. Senza di esso, saremmo costretti ad inserire l’indirizzo IP di ogni sito web che vogliamo visitare.

Come cambiare DNS su MAC: i server migliori

Tra i migliori server DNS abbiamo certamente quelli di Google, ma non bisogna sottovalutare quelli di Cloudflare e di OpenDNS. In particolare, quelli di Google sono i seguenti:

Server DNS principale: 8.8.8.8;

Server DNS alternativo: 8.8.4.4.

Quelli di Cloudflare sono invece:

Server DNS principale: 1.1.1.1;

Server DNS alternativo: 1.0.0.1.

Per quanto riguarda i DNS offerti da OpenDNS, sono disponibili:

Server DNS principale: 208.67.222.222;

Server DNS alternativo: 208.67.220.220.

Consiglio: per aiutarti nella scelta del giusto server DNS, bisogna sottolineare che quelli di Google e Cloudflare sono utili per visitare siti non accessibili dall’Italia, in quanto si tratta di server internazionali. Inoltre, si tratta di DNS piuttosto rapidi nella risposta e quindi molto utili. Per quanto riguarda OpenDNS, invece, questi DNS offrono il vantaggio di poter attivare la funzione di parental control, in modo da evitare di accedere erroneamente a siti Web particolari, come quelli per adulti.

Come trovare il pannello di controllo delle impostazioni di rete su Mac

Per cambiare i DNS su Mac, dovrai accedere al pannello di controllo delle impostazioni di rete. Per farlo, segui questi semplici passaggi:

Clicca sull’icona Apple nella parte superiore sinistra dello schermo

Seleziona “Preferenze di sistema” dal menu a discesa

Seleziona “Rete” dal menu Preferenze di sistema

Come selezionare la connessione di rete desiderata

Una volta che sei nel pannello di controllo delle impostazioni di rete, vedrai una lista di connessioni di rete disponibili. Potrebbe esserci una connessione Ethernet (cablata) e una connessione Wi-Fi. Seleziona la connessione che desideri utilizzare per modificare i DNS.

Come modificare i DNS su Mac

Ora che hai selezionato la connessione di rete desiderata, puoi modificare i DNS. Segui questi passaggi:

Clicca sul pulsante “Avanzate” nella parte inferiore destra del pannello di controllo delle impostazioni di rete.

Seleziona l’etichetta “DNS” nella parte superiore della finestra.

Clicca sul pulsante “+” nella parte inferiore sinistra della finestra per aggiungere un nuovo server DNS.

Digita l’indirizzo IP del server DNS che desideri utilizzare.

Puoi aggiungere più server DNS facendo clic sul pulsante “+” e inserendo gli indirizzi IP dei server aggiuntivi.

Come verificare se i DNS sono stati cambiati

Dopo aver modificato i DNS su Mac, è importante verificare se il processo è stato completato correttamente. Per farlo, segui questi passaggi:

Apri il terminale sul tuo Mac

Digita “nslookup” seguito dal nome di dominio di un sito web che desideri visitare (ad esempio, “nslookup www.google.com”).

Verifica che il server DNS che hai appena aggiunto appaia tra i risultati della ricerca.

Come cambiare DNS su MAC, facile e veloce!

Come hai visto, cambiare i DNS su Mac è un processo semplice e veloce. Seguendo questi passaggi, puoi migliorare la tua esperienza di navigazione su internet e aumentare la velocità di caricamento dei siti web. Ricorda che puoi sempre tornare alle impostazioni DNS predefinite.