Scopriamo insieme come cambiare DNS su Windows 10 e 11 in modo semplice e gratuito e quali sono i vantaggi di questi server!

Molto spesso capita di sentir parlare di server DNS e di quali vantaggi si possono ottenere nel cambiarli sul proprio PC, ma non sempre si riesce a comprendere a pieno il reale significato informatico che ci sta dietro. Se anche tu hai qualche dubbio in merito e desideri conoscere meglio per filo e per segno cosa vuol dire effettivamente tutto ciò di cui stiamo parlando, sei capitato nel posto giusto al momento giusto! Vediamo quindi di cosa si tratta e come cambiare i server DNS su Windows 10 e 11 in modo rapido, semplice e sicuro!

Attenzione: tuttoteK e l’autore di questo articolo non si assumono nessuna responsabilità sull’utilizzo dei siti presenti in questa guida, che ha il solo scopo informativo. Sottolineiamo che il download di contenuti protetti da copyright è illegale: la pirateria è un reato.

Come cambiare DNS su Windows 10 e 11

Prima di capire come cambiare DNS su Windows 10 e 11, è doveroso avere un quadro completo di ciò di cui stiamo parlando: i DNS sono infatti dei veri e propri server, che svolgono una funzione di intermediari, in quanto mettono in comunicazione l’utente, come te che stai leggendo, e il sito Web che si tenta di raggiungere e visitare. Questi server riescono in qualche modo a decifrare il nome del sito che viene inserito nella barra di ricerca del browser, come ad esempio “google.it”, e si collegano all’indirizzo IP corrispondente, il tutto in un tempo molto breve. Il grande vantaggio dei server DNS è quindi quello di far sì che qualsiasi utente possa scrivere semplicemente il nome del sito desiderato anziché la lunghissima serie di numeri, corrispondenti alle reali coordinate di riferimento del sito Web!

Detto questo, analizziamo ora in dettaglio come cambiare DNS su Windows 10 e 11 e quali sono i procedimenti disponibili attualmente.

Come cambiare DNS: i server migliori

Tra i migliori server DNS abbiamo certamente quelli di Google, ma non bisogna sottovalutare quelli di Cloudflare e di OpenDNS. In particolare, quelli di Google sono i seguenti:

Server DNS principale: 8.8.8.8;

Server DNS alternativo: 8.8.4.4.

Quelli di Cloudflare sono invece:

Server DNS principale: 1.1.1.1;

Server DNS alternativo: 1.0.0.1.

Per quanto riguarda i DNS offerti da OpenDNS, sono disponibili:

Server DNS principale: 208.67.222.222;

Server DNS alternativo: 208.67.220.220.

Consiglio: per aiutarti nella scelta del giusto server DNS, bisogna sottolineare che quelli di Google e Cloudflare sono utili per visitare siti non accessibili dall’Italia, in quanto si tratta di server internazionali. Inoltre, si tratta di DNS piuttosto rapidi nella risposta e quindi molto utili. Per quanto riguarda OpenDNS, invece, questi DNS offrono il vantaggio di poter attivare la funzione di parental control, in modo da evitare di accedere erroneamente a siti Web particolari, come quelli per adulti.

Un altro tipo di server DNS, in alternativa a quelli precedentemente elencati, è offerto da un software completamente gratuito, chiamato Namebench: disponibile per Windows 10 e 11, permette infatti di poter individuare i server DNS migliori in funzione sia della connessione di cui si dispone che della posizione geografica. Per poter scaricare questo programma veramente semplice da usare, collegati alla pagina ufficiale, facendo clic qui. Fatto questo, seleziona la voce “namebench-x.x.x-Windows.exe”, in modo da avviare il download per l’installazione. Una volta scaricato il file, apri il file e clicca sul tasto “Extract”, situato nella nuova schermata, quindi inserisci il simbolo di spunta sulla casella relativa al comando “Include censorship checks”, che serve per eliminare eventuali DNS sconvenienti dalla ricerca che verrà effettuata. Come ultima operazione, pigia su “Start”. Una volta completata questa ricerca, si aprirà una pagina Web in cui potrai visualizzare la configurazione ottimale dei server DNS per la tua connessione.

Come cambiare DNS su Windows 10 e 11: la procedura

Una volta che hai individuato quali server DNS fanno al caso tuo, è il momento di cambiarli sul tuo sistema operativo. Questa guida riporta due strade alternative valide che illustrano come cambiare DNS su Windows 10 e 11: nel primo caso attraverso le impostazioni di sistema, nel secondo mediante il Prompt dei comandi. Queste due metodologie sono equivalenti tra loro.

Per modificare i server DNS dalle impostazioni di Windows, clicca su “Start”, quindi seleziona “Pannello di Controllo”. Nella nuova schermata apri “Rete e Internet”, dopodiché pigia su “Centro connessioni di rete e condivisione” e quindi clicca sul tipo di connessione di cui usufruisci, come “Ethernet” o “Wi-Fi”. Fatto ciò, si apriranno le impostazioni relative proprio alla tua connessione e qui bisognerà selezionare “Proprietà”. Nella nuova schermata fai un singolo clic sulla voce “Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)” e pigia nuovamente sul tasto “Proprietà”, situato in basso. Così facendo, si aprirà la piccola pagina in cui potrai inserire i server DNS desiderati.

Attenzione: per un corretto funzionamento della connessione, assicurati di inserire sia l’indirizzo preferito che quello alternativo.

Dopo aver digitato gli indirizzi opportuni, inserisci il simbolo di spunta in corrispondenza della voce “Convalida impostazioni all’uscita”, dopodiché conferma.

Consiglio: se preferisci acquisire i server DNS in modo automatico dalla tua connessione, dopo aver selezionato “Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)” attiva la voce “Ottieni indirizzo server DNS automaticamente”.

Se preferisci cambiare i server DNS dal Prompt dei comandi, per prima cosa devi aprire quest’ultimo, richiamandolo dall’apposita barra di ricerca situata in basso a sinistra accanto a “Start”. Ricordati di eseguire l’applicazione come amministratore di sistema, quindi digita il comando “netsh” e conferma, cliccando il tasto “Invio” sulla tastiera del tuo PC. A questo punto, scrivi il comando “interface ip set dns “Ethernet” static x.x.x.x primary”, dove la sigla “x.x.x.x” sarà il tuo nuovo indirizzo DNS, e conferma nuovamente.

Per inserire l’indirizzo DNS secondario, invece, digita il comando “interface ip add dns “Ethernet” x.x.y.y index=2”, dove “x.x.y.y” rappresenta l’indirizzo alternativo da te scelto, e premi “Invio”. Così facendo, hai modificato i tuoi server DNS per la tua connessione di rete!

Buon divertimento!

Questa guida su come cambiare DNS su Windows 10 e 11 in modo semplice e gratuito si conclude qui, scopri come modificare i DNS su Mac. Inoltre, vi ricordiamo che girovagare sui siti Web può essere molto pericoloso, soprattutto se non si è molto pratici di Internet o se ci si avventura su pagine sconosciute, ragion per cui vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida ai migliori antivirus gratis e a pagamento.

Restate collegati sulle nostre pagine per altre preziose guide sul mondo del Web e sulle ultime news sul mondo di film, serie TV e videogiochi!