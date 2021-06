Migliori app per il cibo a domicilio | Giugno 2021

Siete affamati? Oggi non sapete come saziare la vostra voglia di un piatto sfizioso? Scopriamo quali sono i migliori servizi e app per il cibo a domicilio!

In Italia il fenomeno della ristorazione a domicilio è sempre più diffuso. Di anno in anno il numero di questi servizi aumenta a dismisura, e per orientarci tra quelli che sono i migliori che possiamo trovare in circolazione, Qualescegliere.it ha condotto uno studio apposito. L’area geografica presa come riferimento è quella di Milano.

Prima di scoprire la top 5 di questi servizi e app di cibo a domicilio, bisogna effettuare un distinguo tra le due principali tipologie di questi servizi. In primis ci sono quelli di ritiro e consegna, i quali sono dei veri e propri corrieri, associati con dei ristoranti di riferimento. Questo vuol dire che la qualità del cibo non dipende direttamente dalla società che consegna, ma dal ristorante in sé.

Poi ci sono i servizi e le app che fanno pubblicità per un dato network di ristoranti, come ad esempio Just Eat: il vantaggio principale è quello di poter consultare una miriade di diversi ristoranti. Tuttavia la qualità del cibo e la celerità del trasporto sono da amputare esclusivamente al ristorante.

Migliori servizi e app di cibo a domicilio

Siete affamati e non volete uscire da casa? Prendete il vostro smartphone e vediamo insieme la top 5 di servizi e app di cibo a domicilio secondo Qualescegliere.it.

1) Foodora – Migliori app per il cibo a domicilio

Per chi vive a Milano, Torino, Firenze, Roma, Bologna e Verona. Offre il servizio più celere con anche alcune opzioni, quali la tracciabilità del corriere e la possibilità di pagare in anticipo. Consigliato a chi vive nelle zone centrali delle suddette città, include ristoranti di fascia medio-alta.

2) Deliveroo – Migliori app per il cibo a domicilio

È diffuso a Bergamo, Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Monza, Padova, Piacenza, Roma, Torino e Verona. Consigliato perché offre una vasta gamma di opzioni tra cui scegliere, include ristoranti di fascia medio-alta ed è adatto anche a chi risiede in una zona periferica o fuori città.

3) BacchetteForchette – Migliori app per il cibo a domicilio

Attualmente è disponile sono a Milano e Rimini. È possibile una completa personalizzazione del pasto (utile se si è intolleranti a questo o l’altro ingrediente), ed è il servizio che risulta avere il migliore packaging del cibo. La spedizione è gratuita dopo una soglia di ordinazione minima.

4) Uber Eats – Migliori app per il cibo a domicilio

Controparte culinaria di Uber: a prescindere dalla vostra residenza, potrete contattare un corriere e farvi spedire il piatto che preferite. Disponibile ad ora solo a Milano, tuttavia è raccomandato per la comodità di utilizzo tramite app.

5) Just Eat – Migliori app per il cibo a domicilio

Il servizio di consegna di cibo a domicilio più famoso in Italia, che funge da tramite tra ristoranti e clienti. Dunque la disponibilità di cibi e condizioni di spedizioni sono ad appannaggio del ristorante. Molto immediato e comodo l’utilizzo tramite app. Consigliato a chi cerca ristoranti di qualunque fascia di qualità e di prezzo.

Buon appetito!

Dunque questa era la top 5 dei migliori servizi e app di cibo a domicilio secondo Qualescegliere.it. Cosa ne pensate? Quali di questi ha catturato maggiormente la vostra attenzione? Buon appetito!