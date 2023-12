Natale e videogiochi: la top 11 delle Feste nell’universo videoludico

Nel mondo dei videogiochi tutto è possibile, e può essere Natale tutti i giorni: ecco la nostra top 11 dei reami più festivi del gaming

Cosa possiamo dirvi, se tra una fetta di pandoro e una partita con i videogiochi avete deciso di dedicare del tempo a noi di tuttoteK, se non augurarvi buon Natale con una top 11? Per quest’anno abbiamo pensato, in modo simile alle ambientazioni innevate di due anni fa, di radunare undici scenari nel mondo videoludico espressamente ispirati al 25 dicembre. Certo, ci siamo già bruciati alcuni degli esempi migliori come Gita al Pan di Zenzero, ma non temete: abbiamo radunato le idee e quelli che vedete qui sotto, magari sulle note di Happy Holidays! dal canale ufficiale di Yoko Shimomura, sono i risultati. Perché undici posizioni, vi chiederete? “Perché compiamo sempre un passo in più”, come direbbe il Nostalgia Critic. Buona lettura, e ancora auguri!

Numero 11: Villaggio Olligiolli | Natale e videogiochi: la nostra top 11

Entriamo subito nel vivo del Natale con il primo dei nostri videogiochi in top 11. Che Mario & Luigi: Fratelli nel Tempo per Nintendo DS fosse una mosca bianca nella serie lo sanno un po’ tutti gli appassionati. Un po’ per le funzionalità della console poco sfruttate, un po’ per certe meccaniche troppo semplificate (Strumenti Fratelli, stiamo guardando voi). Ma senza dubbio è la trama, molto più cupa grazie agli Shroob come antagonisti (alieni più in stile Mars Attacks! del previsto), a farlo spiccare sugli altri. Il punto in cui i due fratelli si ricongiungono con le loro controparti in fasce è il Villaggio Olligiolli, un ridente villaggio addobbato per le Feste… raso al suolo dagli invasori. Umm… fa-la-la-la-la, la-la-la-la, supponiamo?

Numero 10: Terra dei Dannati | Natale e videogiochi: la nostra top 11

Se ben ricordate, abbiamo dedicato esattamente a due sparatutto una posizione lo scorso anno con il nostro Calendario dell’Avvento di Nintendo Switch. E ad accaparrarsi il ventesimo posto è stata la trilogia di Serious Sam Collection. Non temete: questo è l’ultimo scenario natalizio un po’ più “dark” degli altri, ed è per questo che si piazza quasi in fondo. Ad ogni modo, la Terra dei Dannati è un villaggio innevato in cui fare piazza pulita di avversari, con la stessa amabile aria caciarona a cui Croteam ci ha abituati da anni. E con quale accompagnamento musicale lo avremmo mai potuto fare, se non con un riarrangiamento incalzante di Jingle Bells? Coraggio, avete un po’ di carbone da consegnare. A raffica, però!

Numero 9: l’Isola di Tom Nook | Natale e videogiochi: la nostra top 11

Pure sull’isola di Animal Crossing: New Horizons può nevicare. Ci sta: la Grande N non manca mai di includere quanti più giocatori possibili, indipendentemente da quanto improbabili possano essere le situazioni se analizzate a mente fredda. E l’atollo tropicale di Tom Nook, con l’avvicinarsi del 25 dicembre, allestisce il cosiddetto Giorno dei Giocattoli: ci si può scambiare doni con gli altri abitanti del villaggio… e riceverne da Jingle, una renna che fa da equivalente di Babbo Natale. Oltre ad esserne, apparentemente, l’assistente… non è ancora ben chiaro, ma l’importante è che sull’isola non manchi mai l’occasione di festeggiare insieme. Ci risulta un po’ più difficile dire lo stesso di Ovidio, l’unico personaggio videoludico in grado di farci detestare la Pasqua, ma è un’altra storia…

Numero 8: Mesa d’Inverno | Natale e videogiochi: la nostra top 11

Il declino del draghetto, tra la trilogia originale e la resurrezione con Spyro Reignited Trilogy, è un fatto purtroppo noto a tutti i suoi fan. Quel che non tutti potrebbero ricordare, però, è che in realtà lo sputafiamme viola ha goduto di un ben più dignitoso periodo post-PS1 su Game Boy Advance, con l’impegno di Digital Eclipse e il benestare (nonché un minimo di collaborazione) di Insomniac Games. A dimostrazione della qualità dei giochi, dopo le molte citazioni ai mondi di Insomniac con Spyro: Season of Ice il seguito si è guadagnato il diritto di dare a sua volta un “sequel” anche alle sue originali ambientazioni. Così in Spyro 2: Season of Flame il livello alpino Mercato Mesa del primo capitolo da taschino ha ricevuto un successore, Mesa d’Inverno. Indovinate in che periodo dell’inverno è ambientato?

Numero 7: Holidaius | Natale e videogiochi: la nostra top 11

E pensare che oggigiorno i platformer come Super Mario Bros. Wonder e Sonic Superstars sono quasi una specie protetta. Negli anni novanta l’andazzo era ben diverso: il genere era l’equivalente di qualunque sia il carrozzone odierno della Tripla A (“Lots of space tonight”), e tutti volevano una fetta della torta. Nel caso vi chiediate chi sia il coniglio verde sfocato sui poster nelle case di Fortnite, si tratta di Jazz Jackrabbit. Quando non si limitava allo sviluppo di un solo live service e ad avere un marketplace, Epic Megagames (questo il nome del tempo) creò un platformer per PC a cui non mancasse nulla: un design cartoonesco stile Sonic, la fascia di Rambo tra le orecchie e, perché no, pure delle armi. Troppo truce? Sarà per questo che la versione shareware (leggasi: gratuita) Holiday Hare 1994 ha aggiunto il pianeta Holidaius, un livello accompagnato da un medley di Jingle Bells, Deck the Halls ed altri brani festivi.

Numero 6: Paesaggio Invernale | Natale e videogiochi: la nostra top 11

Un nome un po’ generico, non trovate? Quasi come se fosse… la base, diciamo, su cui costruire un modo vero e proprio. Sì, stiamo parlando proprio di LEGO Worlds, un altro caposaldo del nostro precedente Calendario dell’Avvento. Sebbene oggigiorno eclissato nel suo scopo da LEGO Fortnite, il gioco rimane il più fedele all’estetica dei mattoncini in tutta la sfera videoludica. Meglio di così, c’è solo un regalo! E infatti è proprio con un aggiornamento gratuito che ai pianeti esplorabili dal giocatore si è aggiunto Paesaggio Invernale, un luogo capace di farvi venire la nausea persino per la festa più bella dell’anno. Tutto qui riguarda il Natale, dagli avatar sbloccabili alle necessità degli NPC.

Numero 5: Città di Halloween | Natale e videogiochi: la nostra top 11

Avremmo piazzato la Città di Halloween più in alto nella nostra classifica, se solo il motivo dietro al piazzamento di Kingdom Hearts II nella graduatoria non fosse condiviso con l’ambientazione primaria di The Nightmare Before Christmas. Rispetto alla controparte nel primo Kingdom Hearts, qui la Città di Halloween presenta una sezione separata dedicata interamente alla Città del Natale, che nel lungometraggio di Tim Burton ricopre un ruolo molto più importante (una divisione tra 60% e 40%, contro il 75% e il 25% visto nel gioco). Senza contare che la musica inclusa a inizio articolo è un’aggiunta della riedizione Final Mix+: nell’originale, i costumi di Sora, Paperino e Pippo restano identici e lo stesso vale per la musica di sottofondo.

Numero 4: New York | Natale e videogiochi: la nostra top 11

E qui vi vogliamo. Certo, New York a Natale è uno spettacolo per gli occhi pure nel mondo reale, ma quale dei tanti videogiochi ambientati nella Grande Mela si merita un posto in top 5? La risposta ce la dà Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, l’interquel tra il debutto di Insomniac Games nell’universo Marvel e il fortunatissimo seguito. L’avventura è in scala rispetto al gioco da solista dedicato a Peter Parker, ma a dare una rinfrescata a Manhattan e dintorni provvede proprio il periodo dell’anno in cui è ambientato il gioco. Potremmo filosofeggiare a lungo su quanto il costume dello Spidey targato PlayStation sia quello più simile al cappotto biancorosso di Babbo Natale… o, più semplicemente, godere sui nostri schermi dello spettacolo offerto dalla Città che Non Dorme Mai.

Numero 3: Capanno di Crackshot | Natale e videogiochi: la nostra top 11

La medaglia di bronzo va alla baita più nota del mondo videoludico. Se in caso contrario state inclinando il capo con fare interrogativo, vi basti sapere che Crackshot è una skin di Fortnite. Nello specifico, la reinterpretazione di Epic Games dello Schiaccianoci dell’omonimo componimento di Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Solitamente il Capanno di Crackshot è visitabile dalla lobby nel periodo di Mezz’Inverno, ma i festeggiamenti quest’anno a causa delle molte novità si sono ridotti a una semplice scheda separata tra gli incarichi (ehi, non potevamo prevederlo!) e quindi possiamo trovarlo solo in-game. Non che non gli sia stato dedicato un posto d’onore: nientemeno che in sostituzione della villa sull’Isola del Bottino!

Numero 2: Valico Addobbo | Natale e videogiochi: la nostra top 11

L’argento è tutto dedicato a Valico Addobbo, anche se è qui che vi anticipiamo un cavillo. Se volete limitarvi ai soli prodotti ufficiali, potete considerare questa una top ten e la pista di Mario Kart 8 Deluxe posizionata qui l’indiscussa vincitrice morale. Con un sorpasso degno del film di Dino Risi, l’ambientazione natalizia meglio descritta nella nostra guida al Trofeo Luna si rifà dello smacco subìto due anni fa con la già citata Gita al Pan di Zenzero. Il motivo? Un trionfo assoluto del clima festivo, dall’orchestra gioiosa al cardiopalma suscitato dal rettilineo finale. Cosa c’è nel vostro pacco? Una vittoria o un secondo posto? Così come il piazzamento della pista (a seconda di come prenderete l’ultimo paragrafo), questa è una sorpresa che sta a voi scoprire.

Numero 1: il fangame che non ti aspetti

Ebbene sì, è un fangame parodistico a piazzarsi in cima alla top 11 dedicata al Natale nei videogiochi. Abbiamo perso la vostra attenzione, vero? Riusciamo a riportarvi indietro se mettiamo sotto l’albero il nome di Hideo Kojima? Perché in questo caso è una delle sue creature più famose a venire omaggiata (tra il serio e il faceto). Il simpatico Holiday Espionage Action: Merry Gear Solid – Secret Santa si basa su una premessa tanto delirante quanto intrigante. San Nicola, meglio noto come il Babbo più amato da grandi e piccini, deve consegnare dei regali. Il problema è la paranoia del post-11 settembre: nessuno vedrebbe di buon occhio un velivolo non autorizzato diretto verso i tetti delle case. Per questo motivo, col nome in codice Solid Santa e con l’aiuto del Piccolo Tim da Canto di Natale via Codec, il nostro eroe si aggira furtivo in un appartamento per consegnare regali a piedi. La fanbase di Metal Gear ha tanto amato il gioco da dedicargli un articolo sulla wiki della serie!

Ora sta a voi dirci la vostra: vi va di scambiarci qualche augurio tutti insieme? Scriveteci pure qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming. Noi ci congediamo augurandovi ancora Buone Feste!