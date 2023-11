Marvel’s Spider-Man 2: le copie vendute toccano i 5 milioni

L’Uomo Ragno non aiuta soltanto a far vendere il Daily Bugle: superati i cinque milioni di copie vendute per Marvel’s Spider-Man 2

Non ci stupiremmo a questo punto se oggi la sola fonte di notizie fossero i colloqui tra i publisher e i loro azionisti, visto che sappiamo anche quante sono le copie vendute dall’ultimogenito di Insomniac, Marvel’s Spider-Man 2: non meno di cinque milioni. Già al lancio i risultati sono stati floridi quanto basta da portare l’account ufficiale a stappare lo spumante nel tweet che vedete qui sotto, ma da allora le vendite sono rimaste costanti. Considerando che non sono passate neanche due settimane, è evidente che Sony ha trovato il modo di lucrare su Peter Parker (e, in futuro, Miles Morales) anche fuori dalle sale cinematografiche, nelle quali Columbia Pictures continua a detenere i diritti su Testa di Tela.

Grandi notizie, fan di Spidey: Mervel’s#SpiderMan2PS5 ha venduto più di 2,5 milioni di copie nelle prime 24 ore. Grazie per aver reso questo lancio un vero e proprio volo ad alta quota! https://t.co/yir7ftQUpN — PlayStation Italia (@PlayStationIT) October 23, 2023

“Fortuna dei Parker” addio: milioni di copie vendute (e di cucuzze guadagnate) per Marvel’s Spider-Man 2

Il record di “vendite rapide” (leggasi: al day one) di God of War: Ragnarok, quindi, è decisamente andato a farsi benedire. Il gioco, che nei futuri aggiornamenti riceverà anche il New Game Plus e la possibilità di rigiocare le singole missioni, è l’ultimo ad avere Peter Parker sotto i riflettori. Come abbiamo anticipato qui sopra, infatti, sarà Miles Morales a prendere le redini della saga da qui in poi, mentre Insomniac Games ha lasciato intendere che i fan possono influire di parecchio su un possibile spin-off incentrato su Venom. Le cose insomma sembrano andare per il meglio sul fronte delle esperienze single-player curate per Sony, ad unico discapito della sfera live service.

Ora sta a voi dirci la vostra: state oscillando tra i grattacieli di New York anche voi? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.