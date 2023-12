Fortnite: Mezz’Inverno 2023, cosa sapere e trucchi per sfruttarlo al meglio

Come ogni anno, anche nel 2023 Fortnite regala contenuti con Mezz’Inverno: ecco cosa sapere sui doni e i trucchi per riscattarli tutti

Non si campa solo con la modalità LEGO, non a dicembre quando Fortnite si concede uno slancio di generosità in occasione di Mezz’Inverno: vorrete sapere in cosa consistono i regali del 2023, e se ci sono trucchi da sfruttare in merito. Per chi non lo sapesse, il periodo natalizio (chiamato con un nome più vago per venire incontro ad ogni fede e cultura) è l’unico dell’anno in cui Epic Games regala una skin maschile e una femminile. Certo, ci sono anche altri contenuti per l’armadietto, ma non prendiamoci in giro: di deltaplani, strumenti di raccolta, dorsi decorativi ed emote a sbafo se ne trovano un po’ tutto l’anno. Non per questo, però, taceremo in merito… non quando c’è un leak di mezzo per il quale possiamo pure dimostrare noi stessi la veridicità!

Preambolo generale | Fortnite Mezz’Inverno 2023: cosa sapere, trucchi

Prima di passare a contenuti ed eventuali trucchi, vorrete sapere meglio in cosa consiste l’evento di Fortnite chiamato generalmente Mezz’Inverno. Qui sopra potete trovare il trailer ufficiale della scorsa edizione, nella quale era possibile redimere svariati elementi gratuiti. Di solito è richiesto un aggiornamento del software per l’evento, che occupa uno slot tutto suo nel menù della lobby. In quest’occasione veniamo “trasportati” in un’altra location, solitamente il Capanno di Crackshot, dove i doni sono tutti a disposizione. I più grandi (e, di solito, i migliori) vanno scartati per ultimi, ma sebbene se ne possa aprire uno solo al giorno c’è tempo fino poco dopo l’Epifania per scartare in blocco i regali rimasti indietro. Vi mostriamo un trailer dell’edizione 2021 per rendere ancora meglio l’idea.

Il leak | Fortnite Mezz’Inverno 2023: cosa sapere, trucchi

Naturalmente, lo scotto che Fortnite paga per il suo successo stratosferico risiede anche nella necessità di includere i contenuti da svelare ufficialmente in seguito tra i dati degli aggiornamenti precedenti. In altre parole, è in questi casi che si parla di datamining. Il battle royale di Epic Games è regolarmente soggetto alle sonde, e sebbene Peter Griffin sia stato incluso anni fa come semplice tentativo di depistaggio prima del suo debutto in questa stagione i leak sono fondati di default nove volte su dieci. Il datamine che vedete nel tweet qui sotto conferma la presenza di quindici regalini da riscattare, più uno segreto da ottenere in seguito. Stando al leaker, pare che il tutto vada ottenuto seguendo un certo ordine. Ne sapremo di più quando l’evento avrà inizio.

All Winterfest 2023 free daily gift rewards sorted by first gift to last free gift: pic.twitter.com/1kowr0Fswh — iFireMonkey (@iFireMonkey) December 10, 2023

Contenuti e conferma del leak | Fortnite Mezz’Inverno 2023: cosa sapere, trucchi

Entriamo un po’ più nel dettaglio e seguiamo il suddetto ordine. Riporteremo per ora i nomi inglesi di ciascun elemento cosmetico. Abbiamo il dorso decorativo Glorious Giftblade (una spada avvolta nella carta da regalo, in contrasto allo scudo degli anni passati), l’emoticon GG Chilled, la skin femminile Holiday Boxy (variante festiva di Boxy), la scia Snowfaller, l’icona stendardo Banner Icon (nome generico?), il deltaplano Elite Servo, la copertura Bushie Bright, lo spray Blocko, il brano per la lobby Winterfest Wish, il deltaplano Perfect Pivot, la copertura Winterfest Flurry, la skin maschile Winterfest Bushranger, un’altra icona stendardo e, infine, il dorso decorativo Bedside Nanner. La nostra conferma? Guardate il nome dell’NPC qui sotto: Boxy Spirito Festivo, la skin femminile!

Durata dell’evento e ricompensa aggiuntiva | Fortnite Mezz’Inverno 2023: cosa sapere, trucchi

Non resta molto altro di cui parlare, se non di due dettagli. Stando ai leaker, la durata prevista per l’evento è di tre settimane. Curiosamente, la ricompensa aggiuntiva che ci richiede di svolgere degli incarichi non è una skin, bensì uno strumento di raccolta. Trattasi di, e qui useremo di nuovo il nome inglese per convenienza, Snowglobe Smasher. Non è la prima volta che ci viene fornito un globo di neve come elemento dell’armadietto, ma è quantomeno bizzarro che ci siano due deltaplani distinti solo dallo schema di colori mentre un tipo separato di elemento estetico richiede tutt’altro criterio di sblocco. Okay, no: la cosa più strana è che ci sia voluto così tanto prima di proporre una variante natalizia del Difensore dei Boschi, visto che aveva perfettamente senso.

For completing 10 Winterfest quests you’ll get the Snowglobe Smasher pickaxe for free. pic.twitter.com/485xxqX8zp — iFireMonkey (@iFireMonkey) December 10, 2023

I possibili incarichi | Fortnite Mezz’Inverno 2023: cosa sapere, trucchi

No, il leak non allude a quali siano gli incarichi; ogni speculazione in merito preferiamo tenerla da parte per la nostra formula di commiato conclusiva. Tuttavia, nulla ci vieta di ricordarvi che le sfide di Mezz’Inverno sono sempre in tema con la stagione festiva. In modo analogo ai classici dolcetti di Fortnite: L’Incubo nel periodo di Halloween, dunque, aspettatevi di sfruttare al massimo armi come il Commando di Neve Subdolo. Ecco: volevate dei trucchi? Vi accontentiamo al volo. Accertatevi di essere all’interno del cerchio della tempesta (detto altresì safe zone o “la safe”, come avviene nelle partite tra chi vi scrive e compari) e di non avere troppi occhi indiscreti nei paraggi. A questo punto, sfruttate la possibilità di spammare l’arma e riempire il circondario di pupazzi di neve prima di infilarvi in uno di essi. Agguato assicurato! E probabilmente sarà anche oggetto di incarichi.

Riassunto finale

Non resta molto altro da aggiungere, se non aspettare l’inevitabile conferma ufficiale dei contenuti per il Mezz’Inverno di quest’anno di Fortnite: nel frattempo, ricordate i (pochi) trucchi da sapere, mentre noi vi lasciamo all’elenco di ogni cosa trapelata nel leak. Buone Feste in (quasi?) largo anticipo!

Glorious Giftblade (“Spada Dono Glorioso”, dorso decorativo con variante argentata e dorata )

(“Spada Dono Glorioso”, dorso decorativo con ) GG Chilled (“GG Gelo”, emoticon)

(“GG Gelo”, emoticon) Holiday Boxy (confermata come Boxy Spirito Festivo , skin femminile)

(confermata come , skin femminile) Snowfaller (“Nevicata”, scia)

(“Nevicata”, scia) Icona stendardo ( logo Slurp Co. , icona stendardo)

, icona stendardo) Elite Servo (“Servomotore d’Elite”, deltaplano)

(“Servomotore d’Elite”, deltaplano) Bushie Bright (“Cespuglietto Lucente”, copertura)

(“Cespuglietto Lucente”, copertura) Blocko (“Carlino cubico”, spray)

(“Carlino cubico”, spray) Winterfest Wish (“Desiderio di Mezz’Inverno”, musica per lobby)

(“Desiderio di Mezz’Inverno”, musica per lobby) Perfect Pivot (“Perno Perfetto”, deltaplano)

(“Perno Perfetto”, deltaplano) Winterfest Flurry (“Vortice di Mezz’Inverno”, copertura)

(“Vortice di Mezz’Inverno”, copertura) Winterfest Bushranger (“Difensore dei Boschi di Mezz’Inverno”, skin maschile con due stili alternativi )

(“Difensore dei Boschi di Mezz’Inverno”, skin maschile con ) Icona stendardo ( logo Succo Schiaffoso , icona stendardo)

, icona stendardo) Bedside Nanner (“Banana a bordo letto”, dorso decorativo)

(“Banana a bordo letto”, dorso decorativo) Snowglobe Smasher (“Mazza globo nevoso”, strumento di raccolta, richiede 10 incarichi di Mezz’Inverno)

Ora sta a voi dirci la vostra: avete già un piano d’attacco? Quali potrebbero essere gli incarichi da affrontare? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.