Calendario Nintendo Switch #20: micro-recensione Serious Sam Collection

Calendario dell'Avvento arriva con allegria la recensione di Serious Sam Collection

Non c’è molto spazio per la crudezza in questa raccolta, come potreste aver intuito dalle precedenti cinque puntate del Calendario di Nintendo Switch, ma una recensione favorevole a Serious Sam Collection non la leva proprio nessuno. Se, d’altronde, tra i propri gusti rientra perlopiù un genere, difficilmente una graduatoria stilata da una sola persona riesce a sorprendere. Ed è con piacere che il sottoscritto ha trovato nella riverenza di Croteam verso i grandi classici il tipo di esperienza in grado di superarli. Sam omaggia le sue muse, una su tutte Duke Nukem, senza mai evitare di superarle nel divertimento immediato offerto al giocatore.

Serious Sam Collection, sesta recensione del Calendario di Nintendo Switch

La raccolta comprende tutto ciò che precede Serious Sam 2 da un punto di vista narrativo: in ordine cronologico di eventi abbiamo il terzo capitolo, primo prequel della saga, e le due metà del primo, The First Encounter e The Second Encounter. Ad accomunare ogni sfaccettatura dell’esperienza è una maggiore enfasi su enormi orde da sconfiggere. Prima che i vari Warriors facessero di questo concetto il pane quotidiano della loro IP, Sam stava già esasperando la virilità tossica di Duke Nukem, a sua volta parodia di ogni film d’azione esistente. Il risultato è un concentrato d’azione che mette il divertimento del giocatore al primo posto e la credibilità del tutto sui sedili del passeggero.

In altre parole, per quanto paradossale la cosa possa sembrare, è una filosofia di game design molto “nintendiana”. Ci sono gli occasionali rimasugli del genere, come una gestione delle aree segrete che probabilmente i completisti finiranno per odiare, ma in generale si parla di un’esperienza di gioco divertente in giocatore singolo ed esilarante se affrontata in multiplayer. Che si tratti di co-op nelle tre deliranti campagne (con ex-DLC annessi) o di un deathmatch alla vecchia maniera, Serious Sam Collection è una meravigliosa introduzione al mondo degli sparatutto in soggettiva. E pur non essendo l’unico esponente del genere in classifica, è di certo l’unico ad ospitare un’arena natalizia!

