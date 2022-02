In Elden Ring uscire dalla tavola rotonda non risulta così immediato come si potrebbe immaginare e in questa guida vi spiegheremo come fare

Il nuovo ed atteso titolo di From Software ha finalmente fatto il proprio debutto su PC e console, riscontrando fin da subito moltissimo successo. Molti giocatori hanno già iniziato la loro avventura in questo splendido mondo dark fantasy ricco di segreti da scoprire e nemici da sconfiggere. Dopo svariate ore passate ad esplorare le molteplici lande presenti nel gioco, ci ritroveremo ad affrontare Margit, uno dei primi temibili boss. Appena lo avremo sconfitto, verremo portarti nella hub principale che all’apparenza non presenta nessuna via di uscita. Grazie questa guida vi spiegheremo come uscire dalla tavola rotonda in Elden Ring.

Bloccato in un luogo ignoto

Molti giocatori si sono posti la domanda dopo aver disperatamente controllato ogni angolo di questo luogo: “come faccio adesso a uscire dalla tavola rotonda in Elden Ring?” Prima di capire come uscire da questo posto, capiamo a cosa serve esattamente quest’area ma se avete già giocato a un gioco FromSoftware, allora potreste già intuire il suo scopo. Questo luogo funge da hub principale e ha molti servizi utili necessari ai giocatori per proseguire nel gioco. L’area è ricca di NPC legati alla storia e risulta fondamentale interagire con essi per ottenere oggetti speciali e proseguire determinate missioni.

Dove ci troviamo di preciso? – Elden Ring: come uscire dalla tavola rotonda

Quando arriverete per la prima volta alla tavola rotonda, vi verranno presentati diversi personaggi che fungono da venditori e hanno svariate missioni secondarie da darvi. Verrete accolti da un fabbro che potrà migliorare l’equipaggiamento, una simpatica signora di nome Fia che vi concederà un buff temporaneo se richiesto e sarà possibile parlare con alcuni personaggi per imparare nuove magie. Tornerete spesso in quest’area durante la vostra avventura, quindi è consigliato fin da subito familiarizzare con le persone che vi risiedono.

Via verso l’uscita – Elden Ring: come uscire dalla tavola rotonda

Presto scoprirete che cercando in ogni angolo, la tavola rotonda non presenta nessuna uscita alla vista, quindi l’unico modo sarà utilizzare il viaggio veloce per tornare al mondo principale. Basterà aprire la mappa e selezionare qualsiasi luogo di grazie che avete già sbloccato e verrete rimandati nel mondo di Elden Ring per continuare la vostra esplorazione. Per tornare alla tavola rotonda bisognerà ripetere la stessa azione al contrario. Utilizzando il viaggio veloce e selezionando il luogo di grazia in basso a sinistra sulla mappa della tavola rotonda, potrete tornare senza problemi alla hub principale del gioco.

Verso nuovi orizzonti!

Termina qui la nostra guida su come uscire dalla tavola rotonda in Elden Ring. Non vi resta altro da fare che avviare il gioco e seguire le nostre indicazioni per proseguire la vostra avventura senza altri intoppi.