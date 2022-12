Migliori videogiochi in uscita: Gennaio 2023 | Elenco

Ecco i migliori videogiochi in uscita a Gennaio 2023: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Buon anno nuovo a tutti! Avete passato un buon Dicembre 2022? Che siate in famiglia, in coppia o con amici, noi di tuttoteK vogliamo iniziare alla grande il 2023 proponendovi una nuova lineup di videogiochi!

Tra i migliori videogiochi in uscita a Gennaio 2023 non può mancare Forspoken, action RPG di Luminous Productions e pubblicato da Square Enix. Impossibile che non abbiate visto o sentito niente a riguardo: questo gioco ha veramente molto da svelare! Frey, giovane (e normale) newyorkese si ritrova evocata nella terra di Athia, un mondo pieno di magia e presenze ostili. Per tornare a casa dovrà imparare a usare abilità magiche e salvare il mondo… ma quale dei due? Un’avventura dinamica e ricca di mistero, magia e fascino che vi terrà incollati allo schermo.

In arrivo a Gennaio 2023 c’è anche One Piece Odyssey. Realizzato in occasione del 25° anniversario del franchise, il titolo è un RPG che propone una storia inedita e originale: Luffy e i suoi sono stati costretti da un misterioso nemico su un’isola misteriosa, e… hanno perso tutte le loro tecniche di combattimento! Per recuperare i ricordi perduti la ciurma di Cappello di paglia dovrà esplorare l’isola e rimettere insieme i pezzi affrontando numerose e difficili battaglie. Con un cast assurdo e combattimenti mozzafiato, siamo sicuri che questo titolo ha la giusta dose di adrenalina per iniziare il 2023 con brio.

Tra migliori videogiochi in uscita a Gennaio 2023 non può mancare Fire Emblem Engage, gioco di ruolo tattico e ultimo capitolo dell’omonima serie. Alear, un drago divino, è stato risvegliato da un sonno millenario; l’unica possibilità di sconfiggerlo è riunire i 12 Anelli dell’Emblema sparsi per tutto il continente di Elyos ed evocarne gli spiriti trattenuti all’interno. Riuscirete nell’impresa prima che sia troppo tardi? Per la sezione nuovi titoli concludiamo con Lone Ruin, un roguelike twin-stick shooter dai colori brillanti e che si basa su un sistema di incantesimi. Il vostro obiettivo? Discendere ina serie di dungeon pieni di nemici e trappole alla ricerca di un potente artefatto.

Per la serie “graditi ritorni” segnaliamo Monster Hunter Rise. Dopo il suo debutto su Nintendo Switch, il titolo “ammazza-mostri” per eccellenza sbarca anche per le rimanenti consolle. Per chi non si fosse voluto spoilerare niente nell’attesa, sappiate che la missione sarà ostica. Dovrete aiutare il vostro villaggio a superare la Furia, una misteriosa calamità durante la quale orde di mostri fuori controllo attaccheranno senza pietà. Altro titolo familiare è Dead Space. Dopo una serie di ritardi finalmente arriva il remake della celeberrima serie horror fantascientifico. Un’operazione che sembrava di routine si rivela un incubo intergalattico e Isaac, il nostro sfortunato protagonista, si ritroverà a lottare per la sua sopravvivenza in un ambiente sconosciuto e ostile.

Infine, tra i migliori ritorni di Gennaio 2023 c’è Risen. Rilasciato originariamente nel 2009, questo porting vi riporterà sull’isola di Faranga, dove il nostro protagonista finisce per naufragare dopo che la sua nave viene distrutta da una mostruosa creatura. Ma in serbo per lui c’è molto altro ancora: starà a voi scegliere il suo destino!

Migliori videogiochi in uscita: Gennaio 2023| Elenco

Children of Silentown – 11 gennaio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Drago Noka – 12 gennaio – PC, Switch

Lone Ruin – 12 gennaio – PC, Switch

Dragon Ball Z: Kakarot – 13 gennaio – PS5, XSX

One Piece Odyssey – 13 gennaio – PS4, PS5, XSX, PC

Graze Counter GM – 18 gennaio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

A Space for the Unbound – 19 gennaio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Persona 3 Portable – 19 gennaio – PS4, XBO, XSX, PC, Switch

Persona 4 Golden – 19 gennaio – PS4, XBO, XSX, PC

Fire Emblem Engage – 20 gennaio – Switch

Monster Hunter Rise – 20 gennaio – PS4, PS5, XBO, XSX

Forspoken – 24 gennaio – PS5, PC

NBA All-World – 24 gennaio – iOS, Android

Hyperdimension Neptunia: Sisters vs.Sisters – 25 gennaio – PS4, PS5, PC

Risen – 24 gennaio – PS4, XBO, Switch

Pizza Tower – 26 gennaio – PC

Wonder Boy Anniversary Collection – 26 gennaio – PS4, PS5, Switch

7 Days to End with You – 26 gennaio – Switch

Alice Escaped! – 27 gennaio – PC, Switch

Atone: Heart of the Elder Tree -27 gennaio – PS4, PC, Switch

Dead Space – 27 gennaio – PS5, XSX, Switch

Age of Empires II: Definitive Edition – 31 gennaio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake – 31 gennaio – PS4, XBO, PC, Switch

We Were Here Forever – 31 gennaio – PS4, PS5, XBO, XSX

Season: A Letter to the Future – 31 gennaio – PS4, PS5, PC