Tales of Symphonia Remastered: in arrivo a febbraio 2023

Finalmente c’è una data per la tanto attesa edizione Remastered di Tales of Symphonia annunciata nel corso del Nintendo Direct di settembre e prevista per il prossimo anno

Tales of Symphonia Remastered è stato uno degli annunci che hanno arricchito il Nintendo Direct di settembre, ne abbiamo già parlato qui, anche se il “colpo grosso” è stato firmato da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. In ogni caso, finalmente i fan di questo storico JRPG possono rimetterci le mani sopra, ma andiamo con ordine!

Tales of Symphonia Remastered: segnatevi sul calendario la data

Tales of Symphonia Remastered ad opera della Bandai Namco, che ci ha portato tra mondi diversissimi come quelli di Naruto, Dragon Ball, Tekken, One Piece e così via, uscirà dunque in tutto il mondo il 17 febbraio 2023 per PS4, Xbox Series X/S, Xbox One ed ovviamente Nintendo Switch! In ogni caso vi lasciamo il trailer qui sotto. Basato sul titolo uscito per il Nintendo GameCube nel “lontano” 2003, la storia vede il protagonista Lloyd Irving imbarcarsi in una grande avventura per salvare il mondo di Sylvarant dalla minaccia dei Desiani. Ce la farà?

L’edizione storica ha ricevuto tantissimi elogi per la meccanica e la storia mentre, questa edizione, vuole proporre un “gameplay migliorato” rimanendo però sui 30 FPS. Sarà inoltre supportata la modalità in cooperativa locale, fino ad un massimo di quattro giocatori, ma non è ancora stato rivelato se sarà incluso anche Dawn of the New World. Non dimentichiamoci poi che è stata annunciata anche la Chosen Edition con custodia in metallo, stampe ed adesivi.

Comunque sia, mentre aspettiamo di tornare ancora una volta dalle parti di Sylvarant, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!