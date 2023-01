Hogwarts Legacy: rivelato il trailer cinematico ufficiale

A grande sorpresa Warner Bros ha rilasciato un nuovo trailer cinematico ufficiale in 4K per Hogwarts Legacy in arrivo questo mese

Ormai non manca molto all’uscita di Hogwarts Legacy e Warner Bros prosegue con la campagna pubblicitaria del titolo pubblicando nuovi video, tra cui un fantastico trailer cinematografico in 4k in cui possiamo ammirare il mondo magico di Hogwarts. In questo trailer in-engine possiamo notare un gufo che vola per il castello, mostrando alcuni degli ambienti che andremo ad esplorare durante la nostra avventura. Nel filmato non mancano le creature da sconfiggere e tanti personaggi da incontrare.

Non mancano le sorprese nel nuovo trailer cinematico di Hogwarts Legacy!

Hogwarts Legacy ha tutte le carte in regola per essere il gioco del mese e nel trailer cinematico non mancano alcune novità da scoprire. Il titolo appartiene al genere action RPG open world immersivo in terza persona, sviluppato da Avalanche Software. In questo gioco, i giocatori sperimenteranno una nuova storia ambientata a Hogwarts nel 1800. Il vostro personaggio è uno studente che detiene la chiave di un antico segreto che minaccia di fare a pezzi il mondo. I giocatori stringeranno molte alleanze, combatteranno contro i più temibili maghi oscuri e decideranno il destino del mondo magico. Inoltre, i giocatori aumenteranno le loro abilità magiche padroneggiando incantesimi, preparando pozioni e addomesticando bestie fantastiche.

Hogwarts Legacy promette di avere una magia coinvolgente, mettendo i giocatori al centro della loro avventura per diventare la strega o il mago più potenti di sempre. Potranno far crescere le abilità del loro personaggio mentre padroneggiano potenti incantesimi, affinando le abilità di combattimento e selezionando compagni che li aiutino ad affrontare nemici mortali. I giocatori svolgeranno missioni che porranno scelte morali difficili, in grado di determinare le sorti di parecchi eventi. Warner Bros ha già dichiarato che il gioco non avrà microtransazioni o co-op online. Ricordiamo che Hogwarts Legacy uscirà il 10 febbraio 2023 per PS5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC.

Cosa ne pensate di questa notizia? Entrerete anche voi nel magico mondo di Harry Potter? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.