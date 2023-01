LG: presentate all’ISE 2023 le nuove soluzioni di Digital Signage

In occasione del ISE 2023, LG ha appena presentato le nuove soluzioni di Digital Signage, con nuovi display microled 8K e molto altro

LG Electronics, multinazionale della Corea del Sud, presenterà le proprie soluzioni di digital signage all’avanguardia in occasione di Integrated Systems Europe (ISE) 2023, la fiera internazionale che inizia oggi a Barcellona, Spagna. L’intera gamma di soluzioni display di LG – tra cui i display Micro LED, i display OLED trasparenti e i display LED – sarà esposta all’interno di un allestimento straordinario, ispirato al tema “Life, Be Bloomed”, che ne mostra casi d’uso e applicazioni per diversi settori tra cui il retail, gli uffici, l’istruzione e l’hospitality.

I visitatori dello stand di LG, infatti, potranno scoprire le nuove soluzioni tecnologiche create per favorire una migliore comunicazione in azienda, per comunicare in maniera innovativa e chiara in diversi ambienti commerciali e per esporre opere d’arte digitali trasmettendo emozioni

LG Digital Signage: ecco il nuovo monitor

Il maestoso LG MAGNIT 8K Micro LED da 272 pollici (modello LSAB007) debutta all’ISE con uno schermo davvero sbalorditivo, sia per le dimensioni che per la qualità delle immagini. L’enorme schermo Micro LED sfrutta milioni di pixel auto emissivi su scala micrometrica per creare immagini di eccezionale vivacità e profondità, mentre la risoluzione 8K (7.680 x 4.320) offre dettagli nitidissimi. LG MAGNIT è una soluzione eccellente per la riproduzione di opere d’arte multimediali in spazi pubblici e per l’uso nelle control room di edifici, sale riunioni, hall di aziende e hotel.

Grazie alla sincronizzazione del nuovo display Micro LED 8K con i 56 display Transparent OLED Signage (modello 55EW5G-V) che rivestono entrambi i lati dell’ingresso dello stand di LG, i visitatori potranno godere di un’esperienza di arte digitale incredibilmente coinvolgente che li trasporta in un mondo di colori e meraviglie.

LG Digital Signage: il Floating CUBE LED e LG CreateBoard

Il centro dello stand LG ospiterà l’incredibile Floating CUBE LED, una scultura LED che combina in modo creativo quattro display LED 2K (modello LSCB012). Basato su Tensegrity, un principio strutturale di integrità tensiva, il CUBE offre un esempio di arte digitale anamorfica e tridimensionale che si muove sulle superfici dei display. I display LED a passo fine di LG offrono una qualità d’immagine realistica, mentre il design ad angolo senza soluzione di continuità dell’installazione CUBE aumenta la sensazione di guardare un oggetto reale e in 3D.

Inoltre, LG presenterà all’ISE 2023 la sua nuova soluzione per l’apprendimento digitale, LG CreateBoard (modello TR3DK), la lavagna digitale interattiva progettata per coinvolgere, informare e ispirare gli studenti e incoraggiare una maggiore collaborazione; il nuovo modello include anche LG CreateBoard Lab per la creazione e la scrittura di contenuti e LG CreateBoard Share per la condivisione wireless dello schermo e dei contenuti. Sarà esposta anche LG ConnectedCare DMS, la soluzione di gestione dei dispositivi basata su cloud per scuole e altri ambienti di apprendimento che consente la gestione da remoto di più display.

Le dichiarazioni dell’azienda

Tra le varie presentazioni, è intervenuto Paik Ki-mun, senior vice president e head of the Information Display di LG Electronics Business Solutions Company che ha così commentato l’evento.

All’ISE 2023, LG mostrerà come le proprie soluzioni display possano portare valore aggiunto a ogni settore commerciale. Molto più che semplici schermi per la presentazione di contenuti, le nostre soluzioni possono aiutare a connettersi, a creare, a comunicare e a collaborare, ampliando e digitalizzando l’esperienza quotidiana in modo pratico e nuovo.

Voi cosa ne pensate di questo evento? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.