Far Cry 6: la PETA contro il combattimento fra galli

Nelle scorse ore è sorta una polemica in rete che riguarda il minigioco del combattimento fra galli in Far Cry 6: a quanto pare la PETA ha richiesto la rimozione

Far Cry 6 è recentemente uscito su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S e, nonostante non sia decisamente nulla di nuovo per gli appassionati del franchise, sta riscuotendo un discreto successo. Sviluppato dalla divisione Ubisoft Toronto, il titolo segue il protagonista Dani Rojas nella sua rivoluzione personale sull’isola di Yara, fittizio immaginario situato nei Caraibi. Lo scopo di Dani, e quindi del giocatore, sarà quello di rovesciare la dittatura di Anton Castillo, interpretato nientemeno che dal pluripremiato Giancarlo Esposito. Stiamo lavorando per portarvi la nostra recensione quanto prima, ma a quanto pare il gioco ha iniziato a far parlare di sé anche con qualche risvolto polemico.

Nel gioco, infatti, esiste un minigioco che ha fatto molto discutere i fan. Far Cry 6 vi permetterà di partecipare a… combattimenti fra galli. E non solo potrete gestirne le tattiche, ma ne prenderete proprio il comando avventurandovi in scontri in stile Mortal Kombat, con tanto di mosse speciali. Un minigioco che ha suscitato reazioni differenti, con una buona fetta di utenza che si è semplicemente lasciata prendere dalla sua semplicità, mentre altri lo hanno trovato di pessimo gusto, considerando anche l’attivismo politico degli ultimi anni riguardante i maltrattamenti sugli animali.

La PETA si scaglia contro Far Cry 6 imponendo la rimozione dei combattimenti fra galli

Il 7 ottobre, il Senior Manager della filiale latina della Peta, Alicia Aguayo, ha rilasciato una dichiarazione imponendo ad Ubisoft la rimozione del minigioco. La dichiarazione è quella che segue:

Far diventare uno sport sanguinario e terrificante come i combattimenti fra galli un videogioco in stile Mortal Kombat è quanto di più lontano dal concetto di innovazione, con la società odierna che si oppone fortemente a chi obbliga gli animali a lottare per sopravvivere. I galli utilizzati in questi combattimenti sono martoriati con speroni appuntiti che ne perforano la carne e le ossa, causando ferite letali. La PETA Latina impone ad Ubisoft la sostituzione di questo discutibile gioco con uno che non glorifichi la crudeltà.

Interessante notare come a Cuba, chiara fonte d’ispirazione per l’isola di Yara di Far Cry 6, i combattimenti fra galli non siano solo legali, ma anche piuttosto popolari. Ammettiamo che possa essere un qualcosa di discutibile, ma bisogna anche dire che nel minigioco di Ubisoft non è presente in alcun modo del sangue e nessuno dei polli viene ucciso nei combattimenti. E voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!