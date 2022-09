Ubisoft Forward: diversi giochi arriveranno su Netflix incluso un nuovo titolo di Assassin’s Creed

Nel corso dell’Ubisoft Forward è stata annunciata una collaborazione con Netflix Games che vedrà anche l’arrivo di un nuovo Assassin’s Creed sulla piattaforma di streaming

Mentre Netflix continua a organizzare la propria nuova divisione relativa allo sviluppo videoludico, la stessa società sta anche cercando di rafforzare la libreria di titoli mobili con nuovi giochi, e la conferma dell’ultima ora è che anche le produzioni di Ubisoft si uniranno al catalogo, la notizia è stata rilasciata nel corso dell’ultimo Ubisoft Forward, inoltre nella libreria sarà anche incluso un nuovo titolo a tema Assassin’s Creed. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Ubisoft Forward: nuovi giochi dell’azienda sbarcheranno su Netflix, vediamo quali (ci sarà anche un nuovo Assassin’s Creed)

In occasione dell’Ubisoft Forward delle scorse ore, l’editore francese ha annunciato che rilascerà più titoli per Netflix Games, tra cui Valiant Hearts 2 (gennaio 2023), Mighty Quest 2 (2023) e un nuovo titolo di Assassin’s Creed (senza data). Non ci saranno annunci o acquisti in-app per nessuno di questi giochi.

Il manager della divisione gaming di Netflix, Mike Verdu, è apparso in un video durante l’Ubisoft Forward stesso ma non ha condiviso alcun dettaglio concreto sui giochi in arrivo di Ubisoft per Netflix. Quest’ultima punta ad avere una libreria di oltre 50 titoli disponibili per gli abbonati entro la fine del 2022 e la collaborazione con studi come Ubisoft sembra essere un modo per aiutare l’azienda a raggiungere tale obiettivo.

Oltre a collaborare con grandi publisher, Netflix si è impegnata ad acquistare studi di sviluppo, tra cui Boss Fight Entertainment, Next Games e Night School Studio. Inoltre, Netflix e Ubisoft stanno lavorando insieme a una serie TV live-action sugli assassini videoludici per eccellenza, originariamente annunciata nel 2020.

