Pokémon Legends Arceus: nuovo trailer riassume le novità del gioco

In anticipazione dell’arrivo di Pokémon Legends Arceus, Nintendo ha pubblicato un nuovo video trailer che riassume in breve tutte le novità che potremo ritrovare all’interno del gioco

Il 2022 sta man mano prendendo forma grazie a diverse importanti notizie videoludiche rilasciate nel corso degli ultimi giorni. Sembra che quest’anno l’industria si troverà a prendere direzioni rivoluzionarie, sotto molti punti di vista. Sony starebbe avanzando i suoi passi verso una nuova svolta riguardo i servizi offerti con PlayStation, mentre Xbox e Microsoft proseguono con il loro progetto di cloud gaming e la diffusione dell’apprezzatissimo Game Pass.

Per quanto riguarda invece Nintendo, non si conoscono ancora di preciso i piani dell’azienda per il 2022,e il sequel di Legends of Zelda: Breath of The Wild rimane ancora un’incognita. Ma rivolgendo lo sguardo all’immediato futuro, nelle prossime settimane è previsto il rilascio del nuovo capitolo dell’iconica serie della compagnia nipponica, ovvero Pokémon Legends Arceus, e per l’occasione vengono costantemente rilasciati dei trailer, che vanno a presentare le novità di questo titolo.

Le novità in Pokémon Legends Arceus

Un nuovo trailer è stato dunque pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Nintendo diverse ore fa, e mentre esso non sia costituito da una durata troppo significativa, o delle novità di cui ancora non si era a conoscenza, rimane comunque piuttosto utile per riassumere in breve tutte le caratteristiche inedite che si troveranno in Pokémon Legends Arceus. Questo poiché si tratterà di un titolo in grado di distinguersi dai precedenti, soprattutto per quanto riguarda il gameplay e la struttura del mondo di gioco. Nel trailer è visibile la possibilità di cavalcare i Pokémon, e il nuovo modo in cui si andrà a catturarli. Viene offerto inoltre uno sguardo alle ambientazioni esplorabili dai giocatori durante quella che viene descritta come “un nuovo tipo di avventura”.

La storia di Arceus avrà luogo nella regione di Hisui, ovvero una Sinnoh più antica, dove non il concetto di allenatore Pokémon e lacelebre Lega ancora non esistevano. Pokémon Legends Arceus va ad abbandonare alcuni degli elementi che erano ormai diventati una parte fondante del gameplay dei giochi Pokémon, a cominciare dall’approccio più diretto che si avrà tra giocatori e Pokémon selvatici, in grado di attaccarsi a vicenda. Inoltre, durante la storia si andrà anche a combattere e conquistare degli esseri più grossi, paragonabili a dei veri e propri boss, i Pokémon Alpha, oltre ad altri mostri misteriosi definiti “Pokémon Regali”. Incaricati con il compito di riempire il Pokédex della regione, in questo capitolo andremo ad esplorare biomi di ogni genere, tra foreste, montagne, isole e antiche rovine, e nel frattempo potremo anche andare a craftare oggetti utili per la nostra missione, come degli sconosciuti strumenti denominati Pokéball.

