OnePlus 10 Pro: presentato ufficialmente

La cinese OnePlus ha da qualche giorno annunciato l’imminente arrivo in Cina del nuovo OnePlus 10 Pro, smarphone di fascia alta che fa dei suoi punti di forza il comparto fotografico ed il suo potente chipset Qualcomm Snapdragon 8 di prima generazione

È previsto l’arrivo sul mercato cinese il 13 gennaio ma l’azienda ha assicurato che il suo nuovo OnePlus 10 Pro arriverà anche da noi in Italia nel corso di quest’anno. Lo smartphone sarà corredato del più recente chipset di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen.1 e da 8GB a 12GB di memoria RAM di tipo LPDDR5. In merito alla memoria di archiviazione ROM si potrà optare tra la capacità da 128GB o 256GB. Altro interessante punto di forza del device è rappresentato dall’imponente comparto fotografico posteriore marchiato Hasselblad. Dal punto di vista costruttivo, questo OnePlus 10 Pro è realizzato in vetro Gorilla Glass Victus frontalmente e metallo lungo i bordi per assicurare un’elevata resistenza a cadute accidentali. Sempre frontalmente trova posto un mastodontico schermo AMOLED LTPO da 6,7″ con risoluzione QHD+ e refresh rate variabile da 1Hz a 120Hz. È inoltre presente un piccolo foro sul display che ospita il sensore fotografico da 32MP per gli autoscatti.

OnePlus 10 Pro: scheda tecnica

All’interno del terminale trovano posto:

Display: AMOLED LTPO da 6,7″ QHD+ curvo 3D, 3216×1440, 525ppi, rapporto 20,1:9, contrasto 5.000.000:1, refresh rate fino a 120Hz (da 1 a 120Hz), 1.300nit, AOD, schermo-scocca 92,7%, Corning Gorilla Victus ;

; GPU: Adreno 730 ;

; CPU: Qualcomm Snapdragon 8 Gen.1 ;

; RAM: 8GB / 12GB di tipo LPDDR5 ;

/ di tipo ; ROM: 128GB/256GB per archiviazione interna di tipo UFS 3.1 ;

per archiviazione interna di tipo ; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 48MP + sensore ultra grandangolare da 50MP + teleobiettivo da 8MP ;

+ sensore ultra grandangolare da + teleobiettivo da ; Fotocamera anteriore: sensore da 32MP ;

; Connettività: 5G SA/NSA, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, GPSS, USB Type-C, sensore delle impronte digitali: integrato nel display;

Batteria: 5000mAh con ricarica rapida cablata a 80W, wireless 50W ;

; Colori: Black, Green ;

; Dimensioni: 163 x 73,9 x 8,55mm ;

; Peso: 200g ;

; OS: ColorOS 12.1 con Android 12 ;

; Colori: Obsidian Black e Silver Purple ;

; Prezzo versione 8GB RAM/128GB ROM: ~ 650 €;

€; Prezzo versione 8GB RAM/256GB ROM: ~ 692 €;

€; Prezzo versione 12GB RAM/256GB ROM: ~733€

OnePlus 10 Pro: analisi

Oltre al processore di primo livello ed al discreto quantitativo di memoria RAM, questo smartphone eccelle dal punto di vista fotografico. Il modulo posteriore si compone di 3 obiettivi e supporta il colore a 10 bit, la modalità RAW+ a 12 bit per arrivare alla funzione Movie Mode ed alla fotocamera ultra grandangolare da 50MP con FOV che si spinge fino a 150 gradi. Inoltre sempre l’utente potrà settare diversi parametri manualmente, tra cui ISO, velocità dell’otturatore e bilanciamento del bianco. Il secondo punto di forza impareggiabile risiede nella frequenza di aggiornamento del display AMOLED LTPO da 6,7″ QHD+ che è possibile settare in un range che va da 1Hz a 120Hz. Ciò si rivelerà utile in quelle situazioni dove non è richiesta un’elevata fluidità, ad esempio durante la lettura di un testo.

Questo andrà a riflettersi anche sull’autonomia, visto che un refresh rate estremamente basso impatterà pochissimo sulla batteria. I 120Hz massimi invece faranno gola ai videogiocatori incalliti, i quali potranno contare su un vantaggio considerevole durante le loro battaglie online, grazie all’estrema fluidità dei movimenti anche durante i momenti più concitati. La capiente batteria 5000mAh supporta la ricarica rapida a 80W in modalità cablata e fino a 50W in modalità wireless. Date le dimensioni, dovrebbe fornire in linea teorica un’autonomia ci circa 2 giorni con un utilizzo parsimonioso del device. È presente il modulo NFC per i pagamenti contactless ed il supporto alle reti 5G per la massima velocità di download/upload e di navigazione web.

