Mortal Kombat 1: svelati i requisiti della versione PC

Vediamo insieme, in questo articolo dedicato, i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Mortal Kombat 1, il reboot/sequel annunciato recentemente da NetherRealm

Si vociferava già da un po’ un ritorno in grande stile per NetherRealm col suo franchise di Mortal Kombat, e molti avevano già speculato la possibilità di un reboot, più che di un vero e proprio sequel a Mortal Kombat 11. E recentemente, con l’annuncio proprio di Mortal Kombat 1, i rumor sono diventati realtà. Il gioco uscirà il prossimo 19 settembre su PC, PS5, Xbox Series X | S e Nintendo Switch e, nelle scorse ore, NetherRealm ne ha aperto ufficialmente la pagina Steam. E questo vuol dire solo una cosa: requisiti!

Ammettiamo che forse ci saremmo aspettati qualcosa in più, in termini di mera potenza richiesta, per far girare Mortal Kombat 1 su PC. Il gioco richiede “solamente” 8 GB di RAM e, per i requisiti raccomandati, è consigliata una GTX 1080Ti o una Radeon RX 5700 XT. In effetti, però, normalmente i picchiaduro puntano ad ottenere 60fps stabili, e non sono quindi mai molto pesanti in termini di prestazioni. Prima di lasciarvi alla lista completa, una nota sul peso del gioco, attualmente fissato a 100GB per la versione day one. Vi ricordiamo che Injustice: God Among Us Ultimate Edition dieci anni fa richiedeva 20GB… Com’è volato il tempo.

I requisiti PC di Mortal Kombat 1: ecco la lista completa!

Qui di seguito trovate i requisiti minimi per far girare Mortal Kombat 1:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : Intel Core i5-6600 | AMD Ryzen 3 3100 or Ryzen 5 2600

: Intel Core i5-6600 | AMD Ryzen 3 3100 or Ryzen 5 2600 RAM : 8GB

: 8GB GPU : Nvidia GeForce GTX 980 | AMD Radeon RX 470 | Intel® Arc A750

: Nvidia GeForce GTX 980 | AMD Radeon RX 470 | Intel® Arc A750 DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio Necessario: 100 GB

Infine, chiudiamo con i requisiti raccomandati:

Sistema Operativo : Windows 10/11 64-bit

: Windows 10/11 64-bit CPU : Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 5 3600X

: Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 5 3600X RAM : 8 GB

: 8 GB GPU : Nvidia GeForce GTX 1080 Ti | AMD Radeon RX 5700 XT | Intel Arc A770

: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti | AMD Radeon RX 5700 XT | Intel Arc A770 DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio Necessario: 100 GB

E questo è tutto quello che riguarda i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Mortal Kombat 1. Fateci sapere che cosa ne pensate di questo ritorno in grande stile del franchise qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!