Abbiamo provato la Nikon Z 8 in anteprima alla presentazione italiana, in questo articolo vi presentiamo le nostre prime impressioni

Nikon Italia ha scelto una location accattivante e ricca di elementi di interesse per il lancio della nuova Nikon Z 8, lo spazio Seletti a Milano e qui abbiamo auto modo di provare la nuova mirrorless per cui possiamo fornirvi le prime impressioni di scatto. La Nikon Z 8 si presenta come una replica della Z9 in un formato che raccoglie l’eredità del celebre modello reflex D850. Una fotocamera che risponde alle esigenze di “peso” ai professionisti che trovavano la Z 9 piuttosto impegnativa per reportage e riprese, ma che sicuramente ne avevano apprezzato le potenzialità grazie al lavoro svolto da Nikon sul sistema Z. Andiamo per ordine e scopriamo subito quali sono le specifiche tecniche di questa nuova fotocamera, che sarà disponibile sul mercato dal 25 maggio con i primi modelli.

Caratteristiche tecniche: Nikon Z 8 anteprima e prime impressioni

La Nikon Z8 è una fotocamera mirrorless con sensore FF (1.0x) da 45.7 megapixels prodotta dal 2023. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 32 – 102400 ISO e può scattare a raffica di 20 FPS x 1000 RAW, 30 FPS x 1000 JPEG. Le specifiche nel dettaglio sono le seguenti:

Sensore Formato: Fullframe, 36 x 24 mm

Risoluzione: 45.7 Mpx

Sensibilità ISO: 64-25600 (32-102400 inclusa estensione)

Formati file: Raw, JPG

Tempi di scatto: 900″- 1/32000

Compensazione Esposizione: +/- 5 stop, passi di 1/3 stop

Modalità esposizione: M, S, A, P

Tipi di esposimetro: Multi-Area, Semi-Spot, Spot

Mount: Nikon Z

Stabilizzazione: Si

Autofocus (n. aree AF): Hybrid phase-detection/contrast AF con AF assist e AI (493 punti)

Live View: Si

Anti-polvere: Si

Modalità video: 8k @ 60fps

WiFi: Si, più bluetooh

GPS: No

USB: Si, Type-C 3.2

Touchscreen: Si

Display: 3.2″, 2.1 milioni di punti 1024×680 pixel

Mirino: Elettronico, copertura 100%, 3.68 milioni di punti, 0.80x

Flash incorporato: no

Memoria: SD, SDHC, SDXC (UHS-II) e CFExpress Type B su slot 1 (Doppio slot)

Otturatore: Elettronico

Batteria: Li-Ion. Nikon EN-EL15c

Corpo macchina | Nikon Z 8: Anteprima

Il corpo macchina è una delle vere novità di questa Nikon Z8 e lo vediamo dalle caratteristiche tecniche con i suoi 910 g di preso ovvero il 30% in meno della Z9 e il 15% in meno della reflex D850. Una caratteristica non da poco, soprattutto perché viene incontro alle esigenze dei professionisti, che si occupano di reportage e di wedding che hanno potuto godere ampiamente di tutte le specifiche della Z9, ma non della sua portabilità. Di fatti, la Nikon Z 8 è una fotocamera sicuramente più leggera, che con l’impugnatura ergonomica tipica di Nikon si presenta molto comoda per scattare in movimento. Fondamentale è stata la testimonianza dell’ambassador Nikon Francesco Brunello, fotografo di wedding da molti anni che ha abbandonato il corpo macchina reflex per passare al sistema Z ora che anche il suo corpo macchina si presta per quel tipo di fotografia.

Per quanto riguarda l’esperienza di utilizzo e scatto, si presenta come la Z 9, poco meccanica e molto digitale, con una sola rotella per governare le impostazioni manuali di tempi, diaframma e ISO e tutte le altre modalità fruibili tramite i tasti e il display touchscreen. Un tipo di impostazioni intuitive, ma che di conseguenza non ti fanno godere della piena meccanica dello scatto manuale. Il corpo si presenta come una evoluzione di quanto visto su reflex, puntando ad un compromesso atto a venire in contro a più persone. Abbiamo avuto modo di giocare con la Z 8 per pochi minuti, prendendo rapidamente confidenza con il corpo ritrovando un layout che sarà sicuramente familiare ai fan del marchio. Presente il display sulla spalla con la sintesi di tutti i parametri impostati, assieme al classico layout della parte superiore sinistra di Nikon con le impostazioni rapide delle modalità della macchina. Fa piacere vedere il classico attacco 8-pin Nikon su un corpo di nuova generazione e sorprende la presenza della porta HDMI Type-A. Piccola la batteria, in un formato nuovo proprio per questa Z 8, ma, grazie al Vertical Grip, sarà possibile montare due più capienti EN-EL15.

Messa a fuoco e mirino Real Live | Nikon Z 8: Anteprima

La messa a fuoco è rapida e gode di AF con deep-learning che esegue tracking e rilevamento preciso dei movimenti di persone, cani, gatti, uccelli, automobili, biciclette, motociclette e aerei. Siamo per cui in linea con il meglio della concorrenza in quanto a funzionalità. L’aggiunta degli aerei è una novità rispetto alla Z 9, con una modalità proprio dedicata. Gli occhi restano sempre a fuoco e questo lo abbiamo potuto confermare dalla nostra (breve) prova, anche quando il soggetto è in movimento. Una piacevole novità è il mirino Real Live, molto fluido che gode della tecnologia Dual Stream che impedisce alla visione di andare in black-out dopo lo scatto, restano però “solo” 3.68 milioni i punti di questa unità. Se bene la Z 8 sia una fotocamera molto buona, rispetto alla D850 le migliorie in termini di qualità di immagine sono relative più che altro alle nuove lenti Z, non tanto al sensore che ci sembra sullo stesso livello. Questo, in considerazione del fatto che parliamo di un unità Stacked, è un fattore molto positivo. Se, invece, confrontiamo il sistema di messa a fuoco di Z 8 con quello di D850, non c’è storia: la Z 8 (ovviamente) vince su ogni fronte.

I risultati sul campo

Una volta snocciolate le specifiche tecniche e le caratteristiche che la rendono diversa rispetto alla Z 9 e D850 possiamo entrare nel vivo della prova effettuata. Ci siamo concentrati principalmente sullo scatto, in un luogo che si prestava per un tipo di fotografia still-life e di ritrattistica. Presenti, infatti due modelle in abito da sposa che hanno posato nel giardino adiacente allo spazio Seletti, con alcuni scorci perfetti per organizzare dei piccoli set fotografici. Per questo motivo abbiamo deciso di montare un Nikkor Z 85 mm 1.8 che ci ha permesso di giocare molto sui dettagli di still life degli oggetti presenti e soprattutto sulla ritrattistica delle modelle. L’esperienza di scatto è stata sicuramente esaltante: Nikon Z 8 è una macchina rapida, dal sistema intuitivo che ti permette di scattare senza pensare troppo, soprattutto per l’autofocus che viene molto incontro alle esigenze di movimento. Molto buona la raffica, come da aspettativa, e discreta l’operatività del corpo.

La pasta di colori che abbiamo ottenuto scattando con il diaframma aperto al massimo e con ISO molto bassi è tipica di Nikon; davvero ottima per il reportage di ritratto, specialmente per chi si occupa di fotografia di matrimonio. In particolare, ci siamo divertiti ad alzare gli ISO anche in una condizione di buona luminosità, per gli scatti ai volti e alle modelle: questo ha permesso alla macchina di creare quel “rumore vintage” che toglie molto lavoro in post produzione per ottenere certi tipi di atmosfere. Avremmo voluto approfondire anche la parte video, ma nel poco tempo a nostra disposizione non siamo riusciti a far nulla in tal senso. La nostra prova si è quindi limitata a pochi scatti.

A nostro avviso, alla luce di questa prova, Nikon Z 8 è una macchina fotografica che va incontro ai professionisti con diverse esigenze. Le sue caratteristiche tecniche ci hanno fatto pensare ad una macchina adatta per fotografi sportivi e fotografi di reportage, dato l’auto focus deep-learning e il tracking di messa a fuoco molto specifico ma, di fatti Z 8 è anche una macchina con le sue contenute dimensioni è utilizzabile anche per ritrattistica, still life e studio. Sarà sicuramente interessante studiarla con calma ed analizzare ogni aspetto al fine di valutarne le effettive potenzialità.

Conclusioni

Trarre delle conclusioni su di una macchia così complessa dopo una prova così breve è sempre molto complesso, una “giornata” ed un solo un set predeterminato sono troppo poco per capirla a pieno. Nonostante tutto ciò, la nostra prima impressione è sicuramente positiva. La Nikon Z 8 è una macchina che si confronta principalmente con la “vecchia” D850 di cui vuole essere l’erede, ed offre le stesse potenzialità delle reflex con tutti i vantaggi delle mirrolress anche lato video, con un peso molto più contenuto. Nikon Z 8 è una fotocamera che si rivolge ad un pubblico di fotografi professionisti alla ricerca di un corpo tuttofare, che può essere ben apprezzata anche dagli amatori, perché comunque ha un prezzo sicuramente più accessibile di Z 9 e costa “solo” 700€ circa in più di D850. Se volete saperne di più restate connessi sulle pagine di tuttoteK, per averne in futuro maggiori informazioni in occasione della recensione.