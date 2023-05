Mortal Kombat 12: il team di sviluppo dà indizi sull’annuncio

WB Games ha già confermato che il prossimo episodio arriverà entro l’anno: a quando l’annuncio ufficiale di Mortal Kombat 12, dunque?

Il chiacchiericcio su Mortal Kombat 12 è tale da averci permesso l’anno scorso di cavalcare l’onda trash degli Oscar 2022 per un pesce d’aprile, ma a un anno e un mese di distanza la possibilità di un annuncio vero e proprio sembra farsi più tangibile che mai. WB Games ha confermato che è questo il prossimo titolo in cantiere per NetherRealm Studios, e che il gioco arriverà quest’anno. Ma per quanto la data sia nello spettro temporale del 2023, i dettagli continuano a scarseggiare. Il reveal ufficiale deve ancora arrivare, ma a quanto abbiamo avuto modo di capire il vento cambierà molto presto.

L’annuncio di Mortal Kombat 12: a quando le combo rompiossa?

Per festeggiare il trentennale della serie, il team di sviluppo NetherRealm Studios ha mostrato un video contenente messaggi di apprezzamento verso i fan da parte di molti sviluppatori. L’ultimo di essi viene direttamente da “papà Scorpion” Ed Boon in persona, con i suoi più sentiti ringraziamenti per trent’anni di supporto. Il tutto si conclude con una promessa: “non abbiamo ancora finito”. Poco dopo si può scorgere un breve filmato che sembra suggerire un possibile annuncio futuro per Mortal Kombat 12. Vi lasciamo consultare il tweet, tenendo a mente che il teaser è soggetto a restrizioni in base all’età.

Nothing but appreciation for our fans over the past 30 Years. We’re just getting started… pic.twitter.com/i8LzbGfISf — Mortal Kombat 30 (@MortalKombat) May 1, 2023

Boon ha poi rincarato la dose, sempre su Twitter, invitando i fan ad adocchiare il “breve e non tanto implicito sguardo” al futuro della saga. Ci si aspetta che il tanto atteso reveal si palesi sui nostri schermi questo mese, sebbene le voci di corridoio non si sbottonino su alcuna data specifica. Dal momento che, tuttavia, è previsto uno showcase dedicato al mondo PlayStation prima di giugno, è possibile che le attese vengano ripagate a suon di legnate (virtuali) nelle settimane a seguire. Un po’ strano, se ci passate una considerazione, farlo prima del periodo che fu dell’E3, ma per Sub-Zero e soci è sempre il momento giusto.

