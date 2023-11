Milan Games Week 2023: Bethesda vi aspetta al loro stand

La Milan Games Week 2023 è alle porte, con un ospite speciale: Bethesda, che vi invita tutti al loro stand. Scopriamo insieme i dettagli

Questo fine-settimana si terrà la Milan Games Week 2023 con Bethesda, tra i tanti ospiti eccezionali. La software house statunitense, infatti, avrà uno spazio dedicato in cui si potrà provare tutte le novità, tra cui Starfield o Fallout 76, qualora non li abbiate già giocati su Xbox GamePass. Nello Stand Free Play Arena, infatti, avrete la possibilità di attraversare la galassia creata nell’ultima fatica della software house, oppure, se siete più amanti del genere fantasy, potrete provare la nuova sfida PvE di The Elder Scrolls Online chiamata Endless Archive, in cui insieme ai vostri amici, dovrete farvi strara attraverso alcuni livelli generati casualmente con molti mostri e boss. Ma le sorprese da parte di Bethesda non finiscono qui; scopriamole insieme.

Bethesda: i dettagli sullo stand alla Milan Games Week 2023

Oltre allo spazio dedicato ai giochi, Bethesda invita tutti gli appassionati a passare presso lo Stand Free Play Arena, nel Padiglione 13, nella giornata di sabato 25 novembre dalle ore 15 alle ore 17 per poter guardare insieme i migliori cosplayer dedicati proprio ai mondo creati dalla software house statunitense. Molti nomi noti, infatti, sfileranno con i loro costumi, tra cui Kamichan83, Arikotocosplay e Jaco_folla98. Inoltre, se vi scatterete una foto con i cosplayer e pubblicherete la foto sui vostri canali social taggando @bethesda_IT, avrete la possibilità di vincere uno dei giochi Bethesda.

Andrete a visitare Bethesda, alla fiera milanese, nel loro stand dedicato? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Per ulteriori aggiornamenti sul mondo videoludico, e non solo, restate sintonizzati su tuttotek.it. Se, invece, siete alla ricerca di qualche chiave di gioco a prezzo scontato, vi rimandiamo al catalogo offerte presente sul sito Instant Gaming.