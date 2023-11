Milan Games Week & Cartoomics 2023: l’edizione “più grande di sempre”

Il capoluogo lombardo alza l’asticella, per l’evento nerd dell’anno: ecco cosa aspettarci dalla Milan Games Week & Cartoomics 2023

Per quello che è l’hype per i Game Awards, sul suolo nostrano non è l’ultima data dell’anno sul fronte videoludico (e non solo): siamo infatti entrati nel weekend dell’edizione “più grande di sempre” dello storico evento, ovvero Milan Games Week & Cartoomics 2023. L’appuntamento, in tal senso, è ai padiglioni 9, 11, 13 e 15 di Rho Fieramilano da dopodomani, venerdì 24, a domenica 26 novembre. Rispetto all’edizione dello scorso anno, i fan beneficiano di 8000 metri quadri in più. Per il fronte videoludico, la possibilità di provare in anteprima Tekken 8 e Prince of Persia: The Lost Crown è l’attrattiva principale, ma gli ospiti come Patrice Desilets (Assassin’s Creed I) e Sebastian Kalemba (Cyberpunk 2077, The Witcher) non sono da meno.

Non solo (ma anche) gaming: un breve riassunto di Milan Games Week & Cartoomics 2023

Stiamo veramente elencando una frazione infinitesimale degli ospiti e di quanto sarà presente all’evento per dovere di cronaca e celerità, ma il sito ufficiale della prestigiosa fiera elenca nel dettaglio ognuno dei tanti motivi per partecipare. Grazie ai partner presenzieranno infatti personalità social e web del nostro Stivale, come il doppiatore Gianandrea Muià (Orion Web Dubbing), nonché gli indie made in Italy promossi da IIDEA. Cantanti, personalità eSport, registi (Manetti Bros., Dario Argento), fumetti (Chris Claremont, storico autore di X-Men), giochi da tavolo con la sezione Unplugged: Milan Games Week & Cartoomics 2023 è tutto questo e molto, molto altro.

Ora sta a voi dirci la vostra: parteciperete al weekend più importante del Bel Paese per la cultura nerd? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.