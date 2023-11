Nightmare Before Christmas: per Tim Burton il reboot non si farà

Durante un’intervista con Empire in occasione del 30° anniversario di Nightmare Before Christmas, Tim Burton si è detto fortemente contrario alla possibilità che si realizzi un sequel o un reboot del suo cult movie

Nonostante le varie indiscrezioni che si sono rincorse negli ultimi tempi, è stato lo stesso regista del film culto Nightmare Before Christmas a escludere la possibilità che si possa realizzare una rivisitazione. Il regista non ha infatti utilizzato mezzi termini durante una recente intervista ad Empire.

Per me il film è molto importante. Ho fatto dei sequel come nel caso di Beetlejuice – Spiritello porcello, ho realizzato dei reboot, ho fatto tutte queste cose, giusto? Non voglio che ciò accada con Nightmare Before Christmas. È bello che la gente sia interessata a possibili rivisitazioni, ma io non lo sono. Mi sento come un vecchio proprietario terriero che possiede un piccolo pezzo di terreno e che non vuole venderlo alla grande centrale elettrica che vorrebbe appropriarsi della sua intera proprietà e inveisce: ‘Giù le mani dalla mia proprietà! È mia, non mi interessa cosa volete costruirci sopra’

Nightmare Before Christmas compie 30 anni ma non avrà un reboot, parola di Tim Burton

Durante l’intervista Burton ha anche parlato dei suoi protagonisti come Jack Skellington, tutti personaggi fortemente autobiografici, mostrando un forte attaccamento a quella versione della pellicola. Jack è infatti un personaggio che viene percepito come oscuro, ma in realtà è molto positivo. Rappresenta tutti i sentimenti che il regista provava quando li ho realizzati.

All’epoca della sua uscita Nightmare Before Christmas venne ritenuto troppo spaventoso dalla Disney. Il film d’animazione in stop-motion, diretto da Henry Selick e nato da un soggetto di Tim Burton, non ebbe successo al botteghino. Trent’anni dopo Nightmare Before Christmas è però un cult movie celebre in tutto il mondo, nonché uno dei più rappresentativi della carriera unica di Tim Burton.

