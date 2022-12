PlayStation Plus Extra e Premium: ecco i giochi di dicembre 2022!

Nelle scorse ore, Sony ha confermato i giochi che verranno aggiunti al catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium prima della fine di dicembre: scopriamoli insieme

Il rinnovamento del PlayStation Plus ha provato a portare una maggiore concorrenza al Game Pass di Microsoft nel campo degli abbonamenti, i cui risultati ci verranno svelati col tempo. A goderne, di questa concorrenza, siamo ovviamente noi videogiocatori che ci ritroviamo, al costo di abbonamenti piuttosto abbordabili (specialmente quelli annuali), diversi cataloghi di titoli più o meno validi da poter scaricare e vivere, a portata di un clic. Nelle scorse ore, Sony ha svelato la lista di giochi che andrà ad aggiungersi ai servizi di PlayStation Plus Extra e Premium, a completamento dei titoli svelati ad inizio mese per l’Essential.

La lista è piuttosto lunga, e ve la riportiamo nel prossimo paragrafo per intero. Fra i più importanti possiamo citare sicuramente WWE 2K22, diversi capitoli della serie di Far Cry e Yakuza, nonché La Terra di Mezzo: L’ombra di Mordor e La Terra di Mezzo: L’ombra della Guerra. Inoltre, il servizio Premium, che offre una selezione di titoli classici per le console di vecchia generazione Sony (PS1, PS2, PSP e PS3) aggiunge Ridge Racer 2 (PSP), Heavenly Sword (PS3) e molti altri. Vediamoli insieme nel completo.

Al Catalogo Giochi PlayStation Plus Extra e Premium a partire dal 20 dicembre si aggiungono:

➕ Far Cry 5

➕ Judgment

➕ Mortal Shell

➕ The Pedestrian

e molti altri! Scopri di più: https://t.co/JFhIHql4I7 pic.twitter.com/TkgWxnXkVO — PlayStation Italia (@PlayStationIT) December 15, 2022

PlayStation Plus Extra e Premium: tante novità in questo freddo dicembre!

Qui di seguito la lista di giochi aggiunti con il PlayStation Plus Extra:

WWE 2K22 (PS4)

Far Cry 5 (PS4)

Far Cry New Dawn (PS4)

Far Cry Primal (PS4)

Mortal Shell (PS4, PS5)

Judgment (PS4, PS5)

Yakuza: Like a Dragon (PS4, PS5)

Yakuza 6: The Song of Life (PS4)

La Terra di Mezzo: L’ombra di Mordor (PS4)

La Terra di Mezzo: L’ombra della Guerra (PS4)

The Pedestrian (PS4, PS5)

Evil Genius 2 (PS4, PS5)

Adventure Time Pirates of the Enchiridion (PS4)

Ben 10: Power Trip (PS4, PS5)

Gigantosaurus The Game (PS4)

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition (PS4)

Worms W.M.D (PS4)

The Escapists 2 (PS4)

Qui di seguito, invece, le aggiunte al PlayStation Plus Premium, nella categoria dei Classici troviamo:

Ridge Racer 2 (PSP)

Heavenly Sword (PS3)

Oddworld: Abe’s Exoddus (PS1)

Pinball Heroes (PSP)

E questi erano tutti i giochi aggiunti al PlayStation Plus Extra e Premium per il mese di dicembre 2022. Fateci sapere che cosa ne pensate dell’offerta qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!