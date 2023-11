Bandai Namco: la divisione Nintendo-centrica, Studio 2 & Studio S, apre i battenti

La Grande N e Bandai Namco mettono l’anello al dito: Studio 2 & Studio S sarà la divisione incaricata di sviluppare titoli per Nintendo

Dopo anni in cui abbiamo intimato a Nintendo e a Bandai Namco di “prendersi una stanza”, ecco che quest’ultima decide di fare il grande passo: possiamo dare il benvenuto alla divisione interna dedita allo sviluppo di titoli su commissione per la Grande N, Studio 2 & Studio S. Il team di sviluppo dal nome… particolare ha lavorato per diversi anni a titoli come Super Smash Bros. for Nintendo 3DS and Wii U, Mario Kart 8, ARMS, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Sports Superstars, Mario Kart Tour e, in un’appendice accidentale al nostro speciale su Masahiro Sakurai (si veda il video qui sotto), Super Smash Bros. Ultimate. Il sito ufficiale della branca kyotense non manca di fare sfoggio del portfolio accumulato fino ad ora. Con cognizione di causa, aggiungeremmo.

Le nozze che non ti aspetti: lo Studio 2 (& Studio S) di Bandai Namco si occuperà solo di Nintendo

Non è la prima volta che, col successo di Switch, un publisher di terze parti fa un grande passo simile; anche Square-Enix si è avvicinata clamorosamente alla Grande N negli ultimi tempi (sebbene ironicamente Super Mario RPG sia opera di ArtePiazza). “Come gruppo di professionisti che non si accontentano di compromessi qualitativi”, recita il sito del neonato studio, “continueremo a produrre titoli eccellenti in futuro.” Questo avvenire conta di aggiungere nuove leve ai già 152 dipendenti, viste le offerte di lavoro per “un gioco d’azione 3D commissionato da Nintendo”. Il publisher ha anche collaborato per altri titoli come Donkey Konga, Star Fox Assault e New Pokémon Snap.

