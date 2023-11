Scott Pilgrim Takes Off: il trailer della serie anime Netflix

Netflix nel corso della sua GeekedWeek ha diffuso in streaming il trailer finale di Scott Pilgrim Takes Off, riproposizione in chiave anime della saga a fumetti di Bryan Lee O’Malley

Siamo giunti alla fine della Netflix Geeked Week 2023 e la nota piattaforma streaming ha appena rilasciato l’ultimo trailer di Scott Pilgrim Takes Off. Quest’anime è basato sulla serie di graphic novel omonima, realizzata da Bryan Lee O’Malley, ma vedrà una storia totalmente inedita.

I fan di questo franchise sono quindi in hype per quest’uscita, prevista per il 17 novembre, ossia il prossimo venerdì, solo su Netflix e in tutto il mondo. La serie anime prevede in tutto otto episodi, dalla durata ancora da definire. A lavorare per l’animazione di questo nuovo progetto c’è lo studio Science SARU, famoso per aver dato vita ad anime come Yo-kai Watch: il film, Devilman Crybaby e tanti altri.

Il trailer di Scott Pilgrim Takes Off su Netflix

Nel corso del filmato ci viene mostrato il primo appuntamento tra Scott e Ramona, quindi il loro innamoramento. Questo nuovo amore, però, dovrà superare l’ostacolo rappresentato dai malvagi ex fidanzati della ragazza, uno più bizzarro dell’altro, che Scott dovrà sconfiggere uno dopo l’altro.

La storia era già stata trasposta nel film Scott Pilgrim vs. the World, diretto da Edgar Wright e uscito nel 2010 che, nonostante all’epoca risultò un pesante flop al box-office, negli anni è diventato un vero fenomeno di culto. Per la serie anime tornerà tutto il cast originale del film di Wright, ovvero Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Aubrey Plaza, Jason Schwartzman, Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Allison Pill e Brandon Routh. La storia di come questo cast si è riunito per dare vita a Scott Pilgrim Takes Off è davvero bizzarra e molto probabilmente, senza questa serie di avvenimenti non sarebbe stato creato quest’anime tanto atteso.

