Sim-Racing: come costruire una postazione professionale

In questo articolo speciale andiamo ad esplorare con voi le varie possibilità per chi non ha problemi di budget e vuole costruire una postazione professionale per il sim-racing: come fare?

La crescita del settore videoludico è andata via via esplodendo nel corso degli ultimi anni, complice anche la pandemia di Covid-19. E, un po’ come tutti i tipi di videogiochi sportivi, anche i Sim-Racing stanno avendo il loro picco di popolarità, complice anche la crescita esponenziale del mercato degli eSports in Italia e in tutto il mondo. Entrare in questo mondo non è particolarmente difficile: potete farlo anche con un budget tendenzialmente basso (vi spieghiamo come fare in una guida apposita, cliccate qui!). Se avete, però, disponibilità economica e di spazio, forse questo articolo è quello che fa più per voi. E quindi: come costruire una postazione professionale per sim-racing?

Dove acquistare i migliori pezzi hardware

Prima di addentrarci nel cuore di questo articolo, vogliamo anticiparvi che, qui su tuttotek.it, vi abbiamo già messo a disposizione alcune guide per l’acquisto dei migliori pezzi hardware che vanno a comporre una postazione di sim-racing professionale. Qui di seguito un elenco con gli articoli allegati:

Da cosa è composta una postazione professionale?

Innanzitutto, cerchiamo di capire da cosa è effettivamente composta una postazione per Sim-Racing professionale. Già a partire dall’elenco, che trovate qua sotto, capirete bene che l’ottimizzazione è la chiave, perché per quanto possiate avere un budget alto, comunque non sarà infinito. Dunque, quali sono i componenti di un simulatore di guida professionale? Eccoli qua riassunti:

Computer

Monitor (uno o più)

Telaio

Sedile di guida

Pedaliera

Volante

Cambio

Motore di sterzo elettronico

Eventuali aggiunte estetiche, come le decalcomanie o altri tipo di personalizzazione

Fattori da tenere in considerazione

Considerando la quantità di materiale da acquistare, capirete bene che dovrete fare delle scelte accurate. Su cosa basare queste scelte? Tre, a nostro parere, sono i fattori fondamentali da tenere in considerazione:

Il budget: ovviamente, alla base di tutto c’è la vostra disponibilità economica da destinare all’acquisto di una postazione professionale. In questa guida partiamo dal presupposto che sia abbastanza alta, perché prenderemo in esame anche componenti “superflue” come il telaio esterno, ma la capacità di dividere il budget fra le varie componenti è fondamentale anche se avete una discreta quantità di denaro a disposizione. Su cosa volete concentrarvi maggiormente? A cosa volete dare la precedenza? Lo spazio: secondo fattore fondamentale. Ovviamente, anche solo per pensare di coprire tutto con un telaio o per acquistare più di uno schermo, dovrete avere dalla vostra uno spazio adatto ad accogliere tutto. Il vostro obiettivo: volete una postazione realistica o una più funzionale? Badate all’estetica o volete semplicemente giocare? Oppure volete tutto quanto e basta? Definitelo, e poi procediamo.

La struttura fisica: il telaio | Sim-Racing: come costruire una postazione professionale

Partiamo dunque dalla struttura fisica. Come per qualsiasi altro ambito, anche per l’attrezzatura eSport la qualità vari a seconda del livello che si desidera ottenere. La cosa fondamentale da tenere in considerazione per quel che riguarda il telaio, ad esempio, è la resistenza alla forza applicata sulla pedaliera. Inoltre, in caso stiate giocando a simulatori non statici, dovete tenere in considerazione anche la resistenza alle forze laterali, oltre alle accelerazioni e alle frenate. Infine, prendete un telaio che possa reggere senza alcun tipo di problema lo schermo (o gli schermi) che verranno integrati.

Il sedile

Che cosa differenzia un sedile per Sim-Racing da una classica sedia da gaming? Di base, la stazza e il fatto che i sedili sono più avvolgenti e dotati spesso di poggiatesta. In questo caso bisogna anche distinguere il tipo di simulazione che giocate. Se dovete simulare un’auto di Formula 1, ad esempio, dovrete avere un sedile che vi permette di guidare quasi da sdraiati. Nel caso in cui, invece, dobbiate simulare un’auto GT, avrete bisogno di un sedile che vi consente di tenere una posizione più convenzionale.

Ovviamente potete possedere più sedili in base alle esigenze del momento, oppure acquistarne uno regolabile e che potrà adattarsi perfettamente allo stile da voi desiderato. In questo secondo caso, fate ben attenzione anche alla possibilità di regolarlo in base alla distanza della pedaliera e del volante.

Il cuore pulsante: il computer | Sim-Racing: come costruire una postazione professionale

Spostiamoci dal versante fisico e andiamo verso il cuore pulsante della vostra postazione per Sim-Racing. Se volete una simulazione di guida professionale e realistica, dovrete necessariamente avere un pc che vi garantisca una resa grafica imponente. Esistono ovviamente computer specifici pre-confezionati per gli eSport, ma la cosa più importante è avere un delay minimo fra comando e visualizzazione su schermo e una fluidità stellare. Qui di seguito alcune nostre guide sui migliori componenti per PC da poter acquistare:

E per quel che riguarda il monitor?

Come nel caso del PC, dovrete scegliere lo schermo più adatto al vostro concetto e grado di simulazione. Non è importante solo la dimensione, che a un certo punto diventa quasi secondaria, ma anche la forma: tendete a preferire schermi con un buon grado di curvatura, se potete acquistarne solo uno, oppure tre schermi diversi, uno frontale e due laterali.

Questa scelta, così come anche le dimensioni vere e proprie dei monitor, variano in base allo spazio a vostra disposizione. La cosa fondamentale, e che va a riprendere quanto già detto per la scelta del computer, è la performance dello schermo stesso. Scegliete sempre schermi pensati per il gaming e che hanno un tempo di risposta infinitesimale. Di base, quindi, tendiamo a consigliarvi due opzioni:

Un singolo schermo curvo, con un buon grado di avvolgenza e realistico, e che riprende molto il concetto di profondità della vista umana.

Tre schermi da 32” ciascuno, messi uno di fila all’altro.

In entrambe le configurazioni, è importante che il refresh rate sia elevatissimo, pari o superiore ai 144Hz. Se volete qualche consiglio più specifico, vi rimandiamo alla nostra guida:

Come scegliere la pedaliera | Sim-Racing: come costruire una postazione professionale

Veniamo ad una delle scelte più importanti per costruire una postazione da Sim-Racing professionale: come scegliere la pedaliera? Partiamo dal discorso “prezzo”, di base possiamo dividere le pedaliere per Sim-Racing come segue:

Entry Level: prestazioni minime, prezzi abbordabili (150-200€) Medium Level: prestazioni medie, prezzi medi (circa 700€ di media) Pro Level: prestazioni professionali, prezzi elevati (dai 1000€)

Com’è ovvio che sia, più cresce il prezzo, migliori sono le performance. Di base, una buona pedaliera deve rendere una sensazione di realismo e riuscire a sopportare (insieme al telaio) accelerate e frenate brusche, con pressioni continue e spesso violente. Un’altra caratteristica importante e da tenere in considerazione è la sensibilità del pedale, nonché la sua precisione nel ricevere input anche molto leggeri.

Le pedaliere di alta qualità riescono a trasferire sensazioni davvero eccezionali, dallo spostamento del peso della macchina sulla parte anteriore o su quella posteriore. Le pedaliere entry-level, spesso, non sono in grado di avere questo grado di sensibilità. Inoltre, è anche importante poter regolare le pedaliere sia in altezza sia in distanza, per essere in grado di fare manovre specifiche e giochi di accelerazione e freno.

Come scegliere il volante | Sim-Racing: come costruire una postazione professionale

I volanti per i simulatori di guida sono spesso, soprattutto, dannatamente belli. Il fattore estetico, però, può anche avere ricadute sulle prestazioni tecniche. Ad esempio, se siete giocatori di Formula 1, tenderete a scartare il volante completamente tondo. A prescindere da questi dettagli, ciò che più importa nella scelta del volante è ovviamente il versante tecnico e la domanda che dovete porvi è sempre la stessa: cos’è che mi serve davvero?

La risposta, anche in questo caso, dipende sempre dal budget e dal tipo di giocatore che siete. Sul volante potete trovare diverse funzionalità, come la possibilità di dividere la frenata fra anteriore e posteriore, controllare l’intensità dell’abs e altre minuzie tecniche che diventano fondamentali a livelli medio-alti. Più il volante è versatile, più personalizzazione vi concede, più sarà ovviamente alto il prezzo. Così come per le pedaliere, i volanti partono da prezzi da Entry Level (intorno ai 100€, anche meno se adocchiate le offerte), fino ad arrivare a modelli professionali da 2000€.

Come scegliere il motore di sterzo e il cambio | Sim-Racing: come costruire una postazione professionale

Il motore di sterzo è generalmente incluso nei volanti di livello base, mentre quelli professionali solitamente non li includono proprio per lasciare la scelta al giocatore professionista. Ne dovrete prendere in considerazione l’acquisto perché è l’elemento alla base delle sensazioni fisiche all’interno di una postazione professionale per Sim-Racing, come, ad esempio, l’urto con i cordoli o con altre vetture.

È proprio il volante di sterzo a riprodurre esattamente le forze che l’automobile applica sul volante, quindi a livelli alti non vi basterà avere, per un’accuratezza che mira quanto più al realismo, un volante di fascia alta. Il prezzo medio per i motori di sterzo è intorno ai 200€, ma anche qui, se controllate le offerte, potreste trovare delle sorprese.

E per il cambio?

Il cambio manuale è spesso un accessorio superfluo, perché i simulatori di guida solitamente utilizzano solo auto con cambio automatico. Potete comunque decidere di aggiungerlo alla vostra postazione di guida per puro piacere estetico e personale, ma non impatterà in alcun modo sulle prestazioni o sul realismo della stessa.

Buon divertimento (e buon assemblaggio!)

E questo è tutto ciò che possiamo dirvi sul come costruire una postazione professionale per Sim-Racing. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se volete acquistare qualche simulatore di guida a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!