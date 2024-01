La nuova Ford Mustang sta per arrivare: il ritorno del V8

Il profilo Instagram italiano dell’azienda ci fa pensare che potrebbe essere molto vicino un annuncio sulla nuova Ford Mustang e nel post sentiamo un rumore molto piacevole che farà saltare di gioia gli appassionati

Come avevamo già accennato qualche giorno fa, Ford continuerà a produrre i motori V8 e pare che adesso ne stia per dare la prova. Sul profilo Instagram italiano di Ford, infatti, è stato pubblicato un post con un video allegato in cui possiamo sentire il rumore del motore V8. Sembra quindi che l’azienda stia mantenendo la parola data e che potremmo vedere di nuovo il motore sulla nuova Ford Mustang. Questa è sicuramente una grandissima notizia per tutti i fan del marchio che hanno seguito per tanti anni l’azienda e guidato un modello della line up della Ford Mustang.

Visualizza questo post su Instagram Un. post condiviso da Ford Italia (@forditalia)

Quando possiamo aspettarci la nuova Ford Mustang?

La prima cosa che notiamo nella descrizione del post è una data, che indica il giorno 1 febbraio 2024. Questa data ci fa quindi aspettare che riceviamo delle novità riguardanti proprio il nuovo modello della serie Mustang. La seconda cosa che si nota (e questa è quella che attira di più l’attenzione e che fa venire la pelle d’oca) è lo splendido rumore del motore. Questo fa quindi pensare che il motore della vettura è di tipo tradizionale, infatti il suono è chiaramente quello dell’iconico rombo del motore della Mustang. I fan sono esplosi di gioia e lo si legge dai commenti sotto il post. Chi non vede l’ora, chi dice di emozionarsi ogni volta che mette in moto la propria auto, resta il fatto che la gente è contenta e festeggia la presenza di una nuova auto con motore endotermico. Questo fa riflettere sulle auto elettriche, che ci stanno portando ad avere auto sempre meno rumorose e ruggenti.

Voi cosa ne pensate? Siete felici di questo ritorno? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.