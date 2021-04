Anteprima Resident Evil Village: le nostre prime impressioni sulla demo del Castello

Capcom ha pubblicato la seconda demo di Resident Evil Village dedicata al castello e in questa anteprima condivideremo con voi le nostre impressioni

Capcom ha finalmente pubblicato la seconda demo di Resident Evil Village in anteprima per i possessori di PS4 e PS5. In questa nuova prova vestiremo sempre i panni di Ethan, ma sta volta ci ritroveremo a vagare fra le eleganti sale del Castello Dimitrescu. Una settimana fa abbiamo pubblicato un’anteprima che analizzava la prima demo Resident Evil Village e ora, vista l’uscita della seconda, abbiamo deciso di condividere con voi le nostre impressioni ancora una volta.

Il Castello

Iniziamo subito la nostra anteprima parlando di ciò che contraddistingue maggiormente questa demo di Resident Evil Village rispetto alla precedente: il castello. Il villaggio che abbiamo visitato la settimana scorsa era caratterizzato da povertà e desolazione, mentre il Castello Dimitrescu vanta interni sfarzosi e ricchi di decorazioni. Un’ambientazione di questo tipo ci riporta subito in mente alcune delle location più iconiche della serie, come ad esempio la villa di RE1 o la fortezza di RE4. Il castello inoltre condivide con questi luoghi anche la presenza di un gran numero di segreti ed enigmi molto diversi fra loro che però nel corso di questa demo non era possibile risolvere.

Anche se la maggior parte del castello si contraddistingue per un arredamento molto sfarzoso questo non vuol dire che vi ritroverete all’interno di un’ambientazione monotona. Questa antica struttura infatti presenta un gran numero di passaggi segreti e aree secondarie che si differenziano molto dagli opulenti saloni principali. Inoltre nella demo è possibile visitare anche le segrete, che rispetto al resto del castello saranno estremamente più buie e inospitali.

Over here, stranger – Anteprima Resident Evil Village

Un’altra grande particolarità di questa demo in anteprima è la presenza del Duca, il grasso mercante che farà affari con Ethan nel corso di tutto Resident Evil Village. Questo misterioso individuo sarà fermo ad aspettarci in una stanza isolata del Castello e sarà pronto in ogni momento a fare affari con noi.

Se avete giocato a Resident Evil 4 di sicuro per voi la schermata del mercante sarà molto familiare. Da questo personaggio potrete vendere tesori in cambio di denaro, potenziare le statistiche delle vostre armi e ovviamente acquistare oggetti. Fra i tanti articoli in vendita sono presenti ovviamente consumabili come cure e munizioni, ma non solo. Il Duca infatti potrà fornirvi anche nuove armi, miglioramenti per aumentare la grandezza dell’inventario, e progetti per il crafting. A quanto pare infatti sembra che in Village non potrete creare oggetti alla cieca semplicemente combinando i materiali presenti nel vostro inventario, ma avrete prima bisogno di trovare dei progetti che vi spieghino come fare.

Nemici implacabili – Anteprima Resident Evil Village

Il castello ovviamente è il regno di Alcina Dimitrescu, l’imponente vampira ormai icona di Village, ma purtroppo nel corso della demo non abbiamo avuto modo di incontrarla direttamente. Fortunatamente però abbiamo avuto l’occasione di conoscere una delle sue figlie che, facendo le veci della padrona di casa, ha deciso di dare la caccia al povero Ethan.

Questa giovane vampira ricoprirà il ruolo di classico nemico implacabile alla Mr. X e nella demo non avrete alcun modo per sconfiggerla. Se però riuscirete ad infliggerle abbastanza danni potrete farla trasformare temporaneamente in una nuvola di zanzare, ottenendo così qualche secondo di tregua. Rispetto ad altri iconici nemici immortali della serie, questa donna sembra essere più debole e meno resistente, ma compensa con il fatto di non poter essere messa fuori combattimento per molto tempo. Inoltre sappiamo già che nel gioco completo anche lady Dimitrescu si aggirerà per il castello in cerca di Ethan, quindi è probabile che le figlie rappresentino solo una minaccia secondaria legata ad alcune sezioni specifiche.

Oltre alla vampira, nella demo abbiamo avuto modo di affrontare anche un’altra tipologia di nemici standard. Queste creature rinsecchite si aggirano nelle segrete del castello e sembrano essere una sorta di ghoul, esseri privi di vita e assoggettati ai vampiri. Rispetto ai lycan della prima demo questi non morti sono molto più deboli e lenti, e ricordano quasi i classici zombi tipici della serie. Nonostante ciò non andranno mai sottovalutati, dato che posseggono una resistenza abbastanza alta e sembrano spostarsi in gruppi molto numerosi.

Immersi nell’orrore – Anteprima Resident Evil Village

Del comparto tecnico della demo di Resident Evil Village abbiamo già parlato nella nostra precedente anteprima quindi, se volete saperne di più, vi consigliamo di andare a leggerla cliccando qui. Però, anche se abbiamo già trattato accuratamente questo lato del gioco, grazie ad una seconda prova abbiamo potuto approfondire due aspetti molto importanti: l’illuminazione e l’audio.

Il castello, con i suoi interni tirati a lucido e le decorazioni opulente, ci ha permesso di apprezzare a pieno la qualità dell’illuminazione di Village. Grazie al Ray Tracing, le numerose superfici lucide presenti nelle stanze riescono a riflettere la luce in maniera incantevole, facendoci subito immergere appieno nell’ambientazione. Inoltre il titolo riesce a spiccare anche nelle zone molto buie che presentano pochissime fonti di illuminazione, creando un gran numero di ombre suggestive in grado di far accapponare la pelle.

Per quanto riguarda l’audio invece il momento in cui abbiamo percepito appieno la qualità del sound design del gioco è stato quando siamo entrati nelle segrete. In questa area buia è possibile percepire un gran numero di suoni inquietanti che hanno contribuito non poco a costruire l’atmosfera della zona. Nell’area riecheggiavano costantemente i lamenti dei mostri e, grazie all’audio 3D, ogni minimo cigolio ci spingeva a voltarci nella direzione del suono in cerca di una potenziale minaccia. Questa grande cura per il comparto audio ci ha lasciato molto soddisfatti e, visto il livello raggiunto, nel gioco completo speriamo di trovare molte più aree in grado di spaventarci solamente con l’uso dei suoni.

Conclusioni

Come abbiamo già dichiarato nella precedente anteprima di Resident Evil Village, anche questa prova ci ha lasciato più che soddisfatti. I punti a favore della prima demo sono presenti anche nella seconda e inoltre abbiamo avuto modo di osservare meglio anche altri aspetti del gioco. Finalmente ci siamo scontrati contro delle nuove tipologie di nemici e abbiamo avuto occasione di capire meglio il funzionamento del mercante. Insomma, a questo punto abbiamo visto abbastanza di Resident Evil Village da poter dire che il titolo sembra essere davvero molto promettente. Ora tocca solamente aspettare una decina di giorni per poter mettere finalmente le mani sul gioco completo.

Resident Evil Village sarà disponibile dal 7 maggio per PC, PS4, PS5, Google Stadia, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. In più, in caso vogliate acquistare il gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.