Recensione Mario Golf Super Rush: golfisti si diventa

Mario Golf Super Rush è l’ultima esclusiva approdata su Nintendo Switch dopo l’uscita di New Pokémon Snap e Miitopia. In questo nuovo titolo ci ritroveremo nuovamente nel Regno dei Funghi, ma questa volta dovremmo farci strada a suon di par e di birdie per conquistare il titolo di miglior golfista. Ma come si sarà comportato il titolo nelle nostre mani? Per scoprirlo non ci resta che iniziare questa recensione su Mario Golf Super Rush.

Un’avventura dal sapore tutorialesco

Una fra le modalità di questo titolo è per l’appunto l’Avventura Golf. Qui selezioneremo uno dei Mii presenti sulla nostra Switch – o nel caso ne creeremo un altro – e inizieremo il nostro cammino per diventare i migliori giocatori di golf di sempre. La strada che ci separa dal nostro obiettivo tuttavia non è così semplice come ci si potrebbe aspettare. Lungo il nostro percorso dovremo affrontare diverse sfide in regioni completamente diverse l’una dall’altra, con vari ostacoli pronti a intralciarci il cammino. Ma facciamo un passo indietro e vediamo con calma questa modalità.

Come si evince dal sottotitolo, quest’avventura altro non è che un enorme tutorial, ma non solo, per imparare le basi del gioco e, grazie ad alcuni trucchi e consigli fortini, affinare la nostra tecnica per saperci adeguare ad ogni evenienza. Sebbene sia necessario, almeno nelle prime fasi, per capire come colpire una pallina e le meccaniche basilari, successivamente le zone di addestramento saranno delle scelte opzionali che il giocatore potrà anche saltare.

Non saremo quindi obbligati a sorbirci un tutorial con prove che non finiscono più o che riguardano poco e niente il nostro percorso, ma farle ci fornirà dei vantaggi non indifferenti. Oltre ai vari consigli infatti, ogni volta che completeremo una sfida ci verranno forniti dei punti esperienza e delle monete. I primi saranno importanti per progredire di livello così da potenziare ulteriormente il nostro Mii; i secondi invece ci garantiranno la possibilità di acquistare attrezzatura utile durante il nostro cammino.

Regioni differenti per sfide avvincenti – Recensione Mario Golf Super Rush

Questa avventura è suddivisa quindi in zone esplorabili liberamente – che ci permetteranno di parlare con gli NPC, acquistare attrezzatura e allenarci – e zone dedite alle competizioni. Ognuna di queste sarà caratterizzata da un clima particolare e da effetti atmosferici, e non solo, tipici della regione nella quale si trovano. In totale abbiamo ben cinque regioni. Per progredire fra una e l’altra avremo bisogno di aumentare il nostro livello di golfista.

Vi sono in totale sei livelli, incluso quello iniziale. Salire di livello in livello non sarà facile perché prima dovremo superare tutte le prove di ogni regione che gli sviluppatori hanno ideato per noi. Una volta concluse potremo dirigerci nella nuova regione e sbloccare le nuove sfide grazie ad un livello golfista maggiore. Tuttavia, non aspettatevi delle semplici partite da golf. Come detto, ogni regione sarà differente e in ognuna vivremo delle esperienze uniche.

La modalità principale che caratterizzerà tutto il percorso è la Speed Golf. In questa modalità dovremo completare ogni buca prima dei nostri avversari e prima dello scadere del tempo. Tuttavia, ogni location avrà delle regole particolari che varieranno il nostro approccio e degli imprevisti, legati principalmente al clima della zona, che renderanno il nostro percorso ancora più turbolento.

Nonostante questa “routine”, l’Avventura Golf riserva una grande sorpresa dal sapore “mistico” se così possiamo dire. Tuttavia in questa recensione su Mario Golf Super Rush non approfondiremo il discorso per evitare spoiler. Sappiate però che questa piega nel corso della nostra scalata al titolo di miglior golfista ci è piaciuta e non poco, evitando così che il tutto diventasse troppo monotono.

Controlli semplici, ma non banali – Recensione Mario Golf Super Rush

Sezione a parte per quanto riguarda questa recensione su Mario Golf Super Rush è legata alle meccaniche del gioco e alla disposizione dei comandi. Sebbene possa sembrare un titolo abbastanza arcade per alcuni punti di vista, l’elaborazione nel gameplay è stata ben eseguita dagli sviluppatori. Questa elaborazione si è trasformata quasi in una “simulazione”, fateci passare il termine, golfistica reale.

Il tutto si è riversato ovviamente sui comandi ben gestiti che permettono di calibrare in ogni minimo dettaglio il nostro tiro. Dalla visuale dall’alto che ci permette di osservare il campo da gioco, al telemetro che ci garantisce una conoscenza approfondita del terreno, il tutto è stato reso veramente semplice senza tuttavia compromettere il gameplay. Sarà possibile effettuare ogni tipo di tiro, dal più banale al più irrealistico, senza dover perdere la testa, ma rendendo comunque il gioco interessante senza farlo diventare banale.

Ma per chi volesse un’esperienza più “realistica”? Ovviamente, oltre ai comandi denominati “Pulsanti“, che appunto si svolgono interamente con i vari tasti della nostra Switch, il gioco è dotato anche dei “Comandi di movimento” che tanto hanno caratterizzato le console Nintendo negli anni. La possibilità di eseguire uno swing davanti alla televisione, facendo volare la propria pallina lontano, sicuramente è uno fra i punti di forza che hanno contraddistinto questi tipi di titoli.

Sebbene non propriamente calibrato al meglio sotto questo punto di vista, il gioco può offrire un livello di intrattenimento assai più importante. In questo modo ogni partita contro gli amici potrà esser più equilibrata e non occorrerà conoscere fino in fondo tutte le meccaniche di gioco. In questo modo si azzerano quindi tutti i vari handicap che potevano affliggere chi non ha in mano il titolo ogni giorno.

Varie modalità per intrattenersi – Recensione Mario Golf Super Rush

Molto importanti sono poi le varie tipologie di gara presenti nel gioco. Oltre ad una sfida normale, in Mario Golf Super Rush troviamo due modalità denominate rispettivamente Speed Golf e Battaglia Golf. Qui, oltre all’IA, possiamo affrontare varie sfide contro i nostri amici, il tutto utilizzando semplicemente i Joy-Con come mazze oppure con i comandi a “pulsante”. Ma andiamo con ordine e vediamo più da vicino queste modalità.

Speed Golf – Recensione Mario Golf Super Rush

Speed Golf, come fa dedurre anche il nome, è una gara basata sulla “velocità“. Il nostro obiettivo sarà quello di arrivare in buca prima dei nostri avversari e utilizzando il minor numero di colpi possibili. Sebbene non si tenga in considerazione il punteggio relativo ai colpi, come accade per il Golf Standard, non è consigliabile eseguire molti colpi perché ognuno di questi aggiungerà 30 secondi al totale del tempo impiegato.

Insomma, perdere qualche secondo durante il tiro per eseguirlo alla perfezione sicuramente è meglio che dover tirare due volte a causa di un tiro non propriamente ottimale. Questa modalità a sua volta è suddivisa in due tipologie di sfida. La prima è una sfida a punti nella quale vince chi fa il punteggio più alto. Ad ogni buca verranno assegnati dei punti in base al risultato finale e alla fine chi ne avrà di più sarà il campione.

La seconda invece prevede semplicemente una somma dei vari tempi impiegati per ogni buca. Il vincitore ovviamente sarà quello che avrà impiegato il minor tempo per completare tutto il percorso.

Battaglia Golf – Recensione Mario Golf Super Rush

La terza e ultima modalità invece la possiamo apprezzare fin dal trailer iniziale. Questa particolare sfida infatti ci metterà contro altri giocatori e il vincitore sarà colui che porterà a casa più buche degli avversari. Considerando quindi un totale di quattro partecipanti, il vincitore sarà colui che si aggiudicherà per primo tre buche. Anche questa sfida come la precedente sarà suddivisa in due modalità. Nella prima affronteremo un percorso più lineare e semplice, mentre la seconda metterà a dura prova la bravura di tutti.

Inoltre, in ognuna sarà possibile decidere se si attiveranno degli eventi con un conto alla rovescia – e quindi prevedere quando accadranno – o randomicamente, rendendo il tutto ancora più complesso e caotico. Insomma, una sfida davvero ardua che metterà a dura prova le nostre conoscenze in fatto di golf.

In queste due modalità, contrariamente per quanto accade durante le partite di Golf Standard, saremo noi giocatori a dover approcciare alla palla dopo ogni tiro. Coprire una lunga distanza tuttavia non è immediato, ma in nostro aiuto arriva lo scatto speciale. Questa particolare abilità, differente per ognuno dei 16 personaggi giocabili, ci permetterà non solo di coprire una distanza maggiore in un lasso di tempo minore, ma anche di colpire i nostri avversari facendoli perdere secondi preziosi e spostare le loro palline dal punto in cui si sono arrestate.

Molto importante è inoltre anche il tiro speciale, una tecnica che permetterà alla nostra pallina di viaggiare molto lontano senza doversi preoccupare di ostacoli e quant’altro. Anche questi saranno differenti da personaggio in personaggio e saranno utili anche per colpire avversari e palline, facendole anche in questo caso volar via.

Conclusioni

Siamo ormai giunti alla fine di questa recensione su Mario Golf Super Rush ed è arrivato quindi il momento di tirare un po’ le somme. Il gioco si presenta ben strutturato come ogni titolo della saga di Super Mario. Il punto di forza di Nintendo è la possibilità di offrire giochi “da divano” e anche questa volta sono riusciti a creare un videogioco degno di questo nome che sicuramente non mancherà di scatenare intense lotte familiari per stabilire chi è il più bravo golfista.

Le modalità Speed Golf e Battaglia Golf aggiungono un po’ di sale e quel pizzico di brio che non guasta, allontanandolo dai soliti giochi di golf e imprimendo quel sapore nintendoso per non far mai stancare i possessori. Sia il gameplay che i comandi sono gestiti veramente bene e la possibilità di giocare simulando i vari swing sicuramente è un tassello importante sul quale la società sa di poter contare grazie ad anni di esperienza.

Molto ben gradita è stata l’Avventura Golf, nella quale ci troveremo a vestire i panni di un golfista in erba pronto a diventare una leggenda di questo sport e anche di più. Molto buona è stata l’idea di inserire il tutorial in questa modalità, permettendoci di imparare le meccaniche pur progredendo nella storia. Sebbene si sia scelto di inserire una meccanica “mistica” e quindi di discostarlo da una semplice “scalata verso la vetta”, questo cambio di rotta arriva forse un po’ troppo avanti nell’avventura.

Insomma, la storia in sé può lasciare veramente soddisfatti per alcuni punti di vista, ma prima di arrivarci bisognerà lottare, e non poco, con una meccanismo che può risultare ripetitivo per chi non è fan di questo sport. Voi cosa ne pensate di questo nuovo titolo Nintendo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per questa recensione su Mario Golf Super Rush è ormai tutto. Se siete alla ricerca di qualche titolo per Nintendo Switch in sconto, vi consigliamo di dare uno sguardo su Instant Gaming. Per non perdervi ulteriori news e recensioni dall’universo videoludico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!

