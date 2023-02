Hogwarts Legacy: la posizione delle statue Demiguise, ecco come trovarle!

Tante statuette, ciascuna con la sua posizione: trovare i Demiguise nascosti in giro per Hogwarts Legacy è possibile, vi spieghiamo come

Ci sono tante statuette nel mondo di gioco di Hogwarts Legacy, ciascuna delle quali raffigura un Demiguise: se vi siete prefissati come compito il ritrovamento di ognuna di loro, vi servirà la posizione esatta delle sculture dorate. In un open world di questo calibro, del resto, perdersi è paurosamente facile: non per niente abbiamo scritto molte altre guide fino ad ora. Se volete scagliare magie poco raccomandabili come Cruciatus e Avada Kedavra, dedicarsi alla cara vecchia Alohomora (che qui vi servirà) e molto altro, dedicatevi prima alle rispettive pagine. Naturalmente, il nostro caporedattore ha anche recensito il gioco.

Torre della difesa contro le arti oscure ed aula di divinazione – Posizione delle statue Demiguise in Hogwarts Legacy

Partendo dalla Fiamma Metropolvere della classe di Trasfigurazione (argomento scottante anche al di fuori dei libri), per la posizione della prima statua Demiguise di Hogwarts Legacy dovrete girarvi a destra ed entrare. Troverete una stanza chiusa a chiave tra i gargoyle, a destra della scalinata. Con l’aiuto di Alohomora (che vi dicevamo?), entrate e fate vostra la statuetta. Allo stesso modo, salite per la scala a chiocciola accanto alla Fiamma Metropolvere dell’aula di divinazione. Troverete un’altra scala, stavolta a pioli, in cima. Sul retro della stanza, sulla cattedra di Onai (qui sotto), troverete la statua.

Cortile della classe di volo e Sala Grande – Posizione delle statue Demiguise in Hogwarts Legacy

Dirigetevi con la Fiamma Metropolvere al cortile della classe di volo. Attraversate il giardino per poi dirigervi verso la porta chiusa sul perimetro. Usate l’Alohomora per aprire la porta e fare vostra la statuetta. Ma quale altra zona di Hogwarts è altrettanto iconica? Per noi, la Sala Grande risponde a questo quesito e caso vuole che sia quella la vostra prossima tappa. Dirigetevi con la Fiamma Metropolvere e seguite il muro occidentale del salone. C’è una porta tra voi e la statuetta… sapete cosa fare: usate l’incantesimo e, dopo aver ponderato una carriera in-game come topi d’appartamento, portate via la statua.

Bagni di Grifondoro e biblioteca – Posizione delle statue Demiguise in Hogwarts Legacy

Partendo dalla fermata della Fiamma Metropolvere alla torre dell’orologio, attraversate la zona dei Grifondoro. Scendete le scale e tenete la sinistra. I bagni dei maschi sono chiusi. Usate Alohomora per aprirli e prendete la porta al centro. Nella stanza segreta all’interno vi aspetta la statuetta. A questo punto, raggiungete la biblioteca con la Fiamma e dirigetevi alla sezione proibita a sinistra. Scendete le scale e seguite i corridoi fino a raggiungere il seminterrato. Prima di arrivare sotto al pianterreno, troverete il prossimo pezzo della vostra collezione ad aspettarvi sulla sinistra. Prossimo!

Galleria dell’aula di pozioni e aula dello studio sui Babbani – Posizione delle statue Demiguise in Hogwarts Legacy

Partite dalla fermata della Fiamma Metropolvere dell’aula di pozioni, passate per le porte e seguite la scala a chiocciola sulla sinistra. Forzate la serratura che vi troverete davanti a colpi di Alohomora e seguite il corridoio. Troverete un’altra porta bloccata, che però richiede l’Alohomora di livello 2. La statua è lì dentro. A questo punto, dirigetevi alla torre campanaria con la Fiamma e salite per le scale. Dopo la porta dovrete invece scendere ed attraversare la porta successiva. Scendendo dovreste imbattervi nella grande statua di un drago alla vostra sinistra. Seguite il corridoio fino a trovare la porta da forzare per la prossima statuetta.

L’ufficio dei professori Fig e Howing – Posizione delle statue Demiguise in Hogwarts Legacy

A furia di entrare nelle stanze senza invito, ormai dovreste averci fatto il callo. Partite dall’aula del Professor Fig, raggiungibile via Fiamma Metropolvere. Entrate nell’aula in questione e dirigetevi verso il suo ufficio. Sul retro, dovreste trovare la statuetta che desiderate poggiata sul tavolino. A questo punto, usate la Fiamma per dirigervi verso il Cortile degli Animali e cercate la capanna. Con Alohomora (vi servirà la variante di livello 2) potrete “bussare in modo molto convincente” e, così, entrare all’interno. Anche in questo caso, troverete la statuetta ad attendervi poggiata su un tavolino.

Si vola a Hogsmeade: dietro a Melandia e presso Fiera delle Fiere – Posizione delle statue Demiguise in Hogwarts Legacy

Dirigetevi a Hogsmeade del nord con la Fiamma Metropolvere, scendete di qualche gradino a sinistra e dirigetevi verso destra. Noterete una casetta dietro il negozio Melandia. Armatevi di Alohomora e (cos’altro?) forzate la serratura. Nell’abitazione troverete un tavolino a destra, e su di esso la statuetta che cercavate. Tornate alla stazione della Fiamma ed entrate alla Fiera delle Fiere. Potrete trovare il locale proprio accanto al negozio Abbigliamento per Maghi Stratchy & Sons. Non appena avrete messo piede nel negozio, troverete sul tavolino la statua che cercavate. Senza neanche intrufolarvi abusivamente, tanto per cambiare!

Ad est dei Tre Manici di Scopa e a Testa di Porco – Posizione delle statue Demiguise in Hogwarts Legacy

Dirigetevi alla Fiamma Metropolvere di Hogsmeade (sud, stavolta). andate a sinistra, dirigetevi in strada e continuate verso nordest. Noterete, dopo un po’, una casa sulla sinistra con una porta chiusa a chiave. Siccome nel Wizarding World le chiavi sono inutili, entrate con un Alohomora e salite su per le scale all’interno. La statua è a sinistra. Cambiate stazione della Fiamma Metropolvere e raggiungete quella di Hogsmeade ovest. Seguite la strada lastricata di sassi sulla destra e scendete giù per le scale. Dirigetevi a Testa di Porco: all’interno, troverete qualche cassa di legno con una statuetta al di sopra.

Un’altra casa in cui fare irruzione e il negozio di pozioni di J. Pippin – Posizione delle statue Demiguise in Hogwarts Legacy

Sempre partendo dalla Fiamma, scendete giù per i gradini a destra. Tornando sulla strada principale, troverete una casa sulla sinistra con una pietra circolare sulla porta. Usate l’Alohomora (di livello 2) per forzare la serratura. Salite su per le scale e troverete una statuetta sulla sinistra. A questo punto ripartite dalla Fiamma Metropolvere di Hogsmeade ovest e scendete per i gradini che portano al negozio di pozioni di J. Pippin. La casa lì accanto ha una porta chiusa, e… dobbiamo aggiungere altro? Entrate, sempre con Alohomora di secondo livello, e l’armadietto sulla sinistra in cima alle scale ospita un’altra statuetta.

Pomi d’ottone e manici di scopa – Posizione delle statue Demiguise in Hogwarts Legacy

Partite ancora una volta dalla Fiamma Metropolvere di Hogsmeade nord e dirigetevi a sinistra, verso il negozio. Troverete una casa chiusa a chiave lì di fronte. In questo caso, vi basterà un Alohomora qualsiasi per forzare la serratura. Date un’occhiata al caminetto e dovreste trovare la statua che cercavate. A questo punto, tornate alla Fiamma di Hogsmeade sud e dirigetevi a nordovest. Entrate alla locanda dei Tre Manici di Scopa e salite al primo piano. Troverete, come sempre, una porta chiusa: apritela e vedrete la statua di Demiguise sul tavolino. Si va alla palude!

Carta straccia e Palude del Guado – Posizione delle statue Demiguise in Hogwarts Legacy

Prima di inzaccherarvi i piedi, però, ripartite un’ultima volta dalla Fiamma Metropolvere di Hogsmeade sud. Dirigetevi verso il negozio Tomi e Pergamene; lo trovate segnato sulla mappa. Entrate nell’edificio e andate dietro al bancone (ormai, a questo punto…) per raggiungere la stanza sul retro, dove la statuetta vi attenderà sulla scrivania. La vostra prossima destinazione è la Palude del Guado; partite dalla Fiamma Metropolvere di Pitt-Upon-Ford e dirigetevi a sudovest del villaggio. Usate la carrozza per entrare nella casa a destra. Salite per le scale e troverete in un angolo sulla sinistra la statuetta.

Valle di Hogsmeade e zona sud della scuola – Posizione delle statue Demiguise in Hogwarts Legacy

Dirigetevi con la Fiamma Metropolvere alla Hogsfield superiore, per poi percorrere la strada principale ed entrare nella seconda casa a sinistra. Troverete la statua Demiguise poggiata sullo sgabello. Si torna a Hogwarts, nello specifico nella sua area meridionale. Dirigetevi ad Aranshire, giratevi a sinistra e troverete una casetta. Aprite la porta con Alohomora e, ovviamente, entrate anche qui. Salite le scale e troverete la statuetta in fianco al letto. Ormai dovreste esservi abituati a non trovare niente al pianterreno, giusto? Non ha importanza, perché è ora di tornare a Hogsfield!

Hogsfield inferiore e valle della scuola – Posizione delle statue Demiguise in Hogwarts Legacy

Dirigetevi alla Hogsfield bassa via Fiamma Metropolvere, ed entrate nel villaggio. La prima casa a destra ospita la statuetta che stavate cercando, e come molte, moltissime altre Demiguise viste fino ad ora, vi aspetterà a sinistra. A questo punto dovrete dirigervi alla valle di Hogwarts, per essere precisi a Brocburrow. Partite dalla Fiamma Metropolvere locale e seguite la strada tenendo la sinistra. Una volta raggiunta la bancarella, virate verso destra ed entrate nella casa con una panchina vicino all’ingresso. Provate a indovinare in che direzione dovrete girarvi, una volta entrati in casa. Esatto, a sinistra.

Keenbridge e viaggio nella regione di Feldcroft – Posizione delle statue Demiguise in Hogwarts Legacy

Vi mancano solo tre esemplari! Dirigetevi a Keenbridge con la Fiamma Metropolvere, e dirigetevi verso ovest. Troverete una casa il cui ingresso è attorniato da zucche. Bussate sulla porta a colpi di Alohomora e la statuetta sarà sul tavolo ad aspettarvi. Per le ultime due statue dovrete dirigervi in quel di Feldcroft, sempre con la Fiamma naturalmente. Entrate nel paese e non dovreste tardare ad imbattervi nella casa con la porta sbarrata. L’Alohomora richiesto per fare irruzione è di livello 2, ma una volta dentro troverete la statuetta ad attendervi sul davanzale a sinistra. Ne manca una sola!

Finale ad Irondale

Dirigetevi ad Irondale con la Fiamma Metropolvere. Seguite la strada ed entrate nella casa a destra. Non c’è molto altro da dire: la statua vi attende sul bancone… a destra, giusto per variare un po’. Come (forse) abbiamo detto nel nostro incipit, le statuette consistono in una semplice collezione: non c’è ricompensa ad attendervi una volta concluso l’itinerario forzato. Se volete altre guide, ne abbiamo a bizzeffe: possiamo aiutarvi a aprire le porte numerate, scoprire i migliori talenti da sbloccare al più presto, cambiare il vostro aspetto, scegliere la vostra casa più adatta e molto altro ancora.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati utili? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.