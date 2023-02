Sex Education parte del cast dice addio alla serie

Emma Mackey e Ncuti Gatwa, salutano Sex Education dopo quattro stagioni. Ma non sono i soli

Si sono da poco concluse le riprese della quarta stagione di Sex Education. I nuovi episodi saranno disponibili su Netflix entro la fine dell’anno.

Non sappiamo ancora se la serie avrà una quinta stagione, ma in tal caso dovrà fare a meno di una dei protagonisti principali, Maeve Wiley, che porta il viso dell’attrice britannica Emma Mackey.

Non si tratta propriamente di una sorpresa. Infatti, Netflix aveva parlato di una presenza ridotta del personaggio di Maeve già a partire dalla quarta stagione. Ora, però, l’ufficialità arriva direttamente da parte dell’attrice che in un intervista dice categoricamente no alla sua presenza in un’eventuale quinta stagione.

Tuttavia Emma Mackey non è l’unica che ha deciso di dire addio alla serie.

L’addio di Ncuti Gatwa a Sex education

Infatti anche Ncuti Gatwa, che ha finora interpretato in maniera magistrale Eric Effiong, il migliore amico del protagonista Otis (interpretato da Asa Butterfield), ha già confermato che non sarà più presente nella serie. In compenso potremo vederlo prossimamente nei panni del prossimo Doctor Who.

Questi annunci molto recenti vanno ad affiancarsi a quelli che sono già stati confermati nei mesi precedenti.

Altri addii del cast a Sex Education

Infatti Simone Ashley, interprete di Olivia Hanan, ha detto addio a Sex Education dopo la fine della terza stagione, ed anche Patricia Allison ha deciso di lasciare la serie dopo aver interpretato Ola Nyman, la figlia di Jakob.

I nuovi episodi di Sex Education faranno a meno anche di Tanya Reynolds, interprete di Lily Iglehart ed Rakhee Thakrar che nella serie veste i panni dell’insegnante Emily Sands. Entrambe hanno deciso di lasciare la serie dopo le prime tre stagioni.

Sono, invece, confermatissimi madre e figlio protagonisti assoluti della seri, Asa Butterfield e Gillian Anderson.

A questo punto è naturale chiedersi se abbia davvero senso fare una quinta stagione. Per rispondere a questo quesito però, dobbiamo prima vedere cosa abbia in serbo la quarta stagione della serie, non appena sarà disponibile su Netflix.

Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci qui!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.