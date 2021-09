Guida Tales of Arise: trucchi e consigli per giocare al meglio!

In questa dettagliata guida vogliamo introdurvi al mondo di Tales of Arise con una serie di trucchi e consigli per iniziare a giocare al meglio: ecco come compiere i vostri primi passi nel mondo di Dahna

Tales of Arise è il diciassettesimo titolo della serie, giunto a ben quattro anni di distanza dal precedente per due principali motivazioni. Dapprima, ovviamente, la pandemia di Coronavirus che tutt’ora sta creando grandi problemi a qualsiasi tipo di industria, inclusa quella videoludica. In secondo luogo, Bandai Namco ha voluto prendersi un po’ di tempo in più per tentare di innovare e far evolvere il brand, seppur rimanendo fedele ai suoi stilemi originali, modernizzandolo e tentando di ampliarne il pubblico di indirizzo. Vi abbiamo già spiegato tutti i motivi per cui, secondo il nostro parere, Tales of Arise è riuscito nei suoi più che pregevoli intenti in una recensione molto prolissa che potete raggiungere cliccando qui. Oggi vorremmo tentare di introdurvi al mondo di Dahna e alle meccaniche di gameplay base del titolo di Bandai Namco con questa guida. Iniziamo!

Prima di iniziare

Prima di iniziare la nostra guida al mondo di Tales of Arise con una lunga lista di trucchi e consigli per iniziare a giocare al meglio, vi ricordiamo che qui su tuttoteK trovate già una discreta quantità di guide sul titolo di Bandai Namco. Partendo dalla lista trofei completa, utile se vorrete raggiungere il 100% e completarlo in ogni suo aspetto, vi abbiamo anche già parlato di come utilizzare al meglio i due protagonisti del gioco, Alphen e Shionne, e abbiamo demarcato una guida anche ai vari livelli di difficoltà selezionabili, nonché una piuttosto basilare sul come salvare nel gioco e sul come rimuovere i costumi. Detto questo: iniziamo. Benvenuti nel mondo di Dahna.

J-R-P-G

Gli sviluppatori presso Bandai Namco hanno fatto un ottimo lavoro con le meccaniche di gioco di Tales of Arise, che vengono tutte introdotte gradualmente e senza risultare soverchianti anche con i giocatori non esperti del genere. È però altrettanto vero che di cose da fare e da scoprire nel titolo ce ne sono davvero tante, e spesso alcuni dettagli possono sfuggire o rimanere un po’ oscuri. Per questo motivo, abbiamo pensato di riassumere in una lista i nodi fondamentali del mondo di Dahna, per aiutarvi ad introdurvi gradualmente nel gioco e, perché no, magari scoprire qualche segreto rimasto nascosto.

Come nella gran parte dei giochi di ruolo, mantenere alti i Punti Vita dei vostri personaggi è la chiave fondamentale per sopravvivere anche agli scontri più ostici, specialmente quelli contro i numerosissimi mid-boss e i boss più duri da buttar giù. In Tales of Arise ci sono diversi modi per recuperare i PV della squadra, e si basano quasi tutti su risorse che definiremmo “finite”.

Come ci si cura? | Guida Tales of Arise: trucchi e consigli per giocare al meglio!

Innanzitutto, un ruolo fondamentale nella cura della squadra lo ricopriranno i due personaggi Healer (non faremo spoiler, tranquilli) che nel corso dell’avventura si uniranno a voi. Gli Healer hanno ovviamente a disposizione Arti (le Abilità di Tales of Arise) difensive, con le quali potrete resuscitare gli alleati andati in KO, far recuperare piccole quantità di PV nel tempo o ristorarli completamente con incantesimi più potenti. L’utilizzo delle arti curative, però, consuma CP (Cure Points), condivisi da tutto il gruppo e che, salvo alcune eccezioni, non si ricaricano una volta finito il combattimento. I CP servono anche per effettuare determinate azioni nell’esplorare mappe di gioco, come ad esempio abbattere pareti, purificare muri di fumo o curare NPC in difficoltà. Per recuperare i CP, potrete utilizzare pozioni apposite, riposare ai falò o nelle locande oppure mangiare specifici piatti.

Visto che le abbiamo nominate, parliamo di Pozioni. Ovviamente, come in ogni buon JRPG, ne esistono una quantità smodata e avranno effetti diversi sul party in base al loro tipo. Potranno quindi ripristinare i PV di un singolo alleato o di tutta la squadra, resuscitare gli alleati andati in KO o anche, come abbiamo detto, ripristinare i fondamentali CP. Fate ben attenzione perché l’acquisto delle pozioni in Tales of Arise è molto oneroso, considerando anche il fatto che al termine degli scontri non otterrete denaro. La buona notizia, però, è che ne potrete ottenere una discreta quantità soltanto esplorando accuratamente le varie mappe di gioco.

Esplorazione | Guida Tales of Arise: trucchi e consigli per giocare al meglio!

Uno degli aspetti sicuramente più affascinanti ed intriganti in ogni buon JRPG è la possibilità di esplorare mappe o mondi aperti per trovarne i segreti, i tesori e tutte le piccole curiosità che gli sviluppatori vi hanno inserito. Il modo di Dahna è particolarmente vivo e pulsante, con tante stradine secondarie e anfratti segreti che nascondono oggetti ed equipaggiamenti piuttosto potenti, nonché i sempre bellissimi Gufi Grassi.

Come detto in precedenza, alcune aree saranno accessibili esclusivamente spendendo alcuni dei vostri CP, a causa di determinati ostacoli che vi bloccheranno il passaggio. In questi casi è assai probabile che proprio dietro quell’ostacolo si celi un oggetto particolarmente di valore. Portatevi sempre dietro qualche Gelatina all’Arancia nel caso in cui foste a corto di CP e preparatevi ad esplorare ogni zona al meglio delle vostre possibilità attuali: non ve ne pentirete.

Missioni secondarie | Guida Tales of Arise: trucchi e consigli per giocare al meglio!

Le missioni secondarie sparse nel mondo di Tales of Arise hanno una discreta importanza in termini di economia di gioco. Vi ricordiamo infatti che non potrete ottenere denaro dagli scontri, ma solo vendendo oggetti ai mercanti e, per l’appunto, portando a termine altri tipi di incarichi. Ci sono ben 70 missioni secondarie sparse nel mondo di Dahna, la maggior parte inerenti l’abbattimento di Zeugle particolarmente potenti. Se sconfitti, questi mid-boss faranno cadere un Fiore Astrale, che vi permetterà di aumentare permanentemente i vostri CP, nonché ovviamente denaro, punti esperienza, punti abilità, oggetti e, raramente, anche equipaggiamenti o Arti.

Portare a termine tutte e 70 le missioni secondarie richiederà un discreto quantitativo di tempo, questo è certo, ma vi consigliamo comunque di provarci. Il tempo speso verrà adeguatamente ripagato, potete stare tranquilli. Attenzione però: potrete accettare missioni secondarie a prescindere dal livello richiesto per il loro completamento. Questo vuol dire che potrete ritrovarvi a fronteggiare Zeugle di un livello nettamente superiore al vostro e che quindi dovrete ritornare sui vostri passi e riprovare in un altro momento.

Il sistema delle Arti | Guida Tales of Arise: trucchi e consigli per giocare al meglio!

Le Arti sono le Abilità dei vari personaggi che andranno via via a comporre la vostra squadra. Insieme all’attacco base, attivabile con l’utilizzo del tasto dorsale destro del pad, le Arti vi consentiranno di inanellare lunghe serie di combo grazie anche ai vostri compagni, guidati da un’Intelligenza Artificiale davvero molto performante. Ovviamente, essendo il sistema di combattimento di ciascun membro della squadra basato su una tipologia di arma completamente diversa dagli altri, ciascuno avrà a disposizione anche il suo arsenale di Arti da imparare, padroneggiare e scatenare nei momenti opportuni.

Esistono tre modi diversi di sbloccare nuove Arti. Il primo, ovviamente, è sbloccandole nel pannello delle abilità tramite l’utilizzo dei Punti Abilità che potrete ottenere sconfiggendo nemici o portando a termini compiti secondari. Il pannello delle Abilità in Tales of Arise è suddiviso in Titoli. Sbloccare tutte le abilità che compongono un Titolo e portandolo così a termine vi consentirà di ricevere importanti bonus alle statistiche primarie o sbloccare nuove potenti arti.

Il secondo modo per ottenere nuove Arti è, semplicemente, tramite la progressione della trama di gioco, mentre il terzo riguarda la vostra curiosità personale. Utilizzare le nuove Arti sbloccate o, magari, concatenarle in sequenze diverse dal vostro abituale, potrebbe portare a risultati fenomenali in termini di unlock. Sperimentate, provate e divertitevi!

Combat Points | Guida Tales of Arise: trucchi e consigli per giocare al meglio!

Al termine di ciascuno scontro otterrete, come abbiamo detto, Punti Esperienza, Punti Abilità e i cosiddetti Combat Points, da non confondere con i Cure Points di cui abbiamo parlato prima. Nonostante tutto questo possa essere piuttosto confusionario per chi non è avvezzo al genere, i Combat Points sono un aspetto fondamentale in Tales of Arise, specialmente se avete in mente lunghe sessioni di grinding per potenziare i vostri personaggi.

Otterrete Combat Points in base alla vostra performance negli scontri: più sarete veloci ed efficienti, maggiore sarà la vostra ricompensa a fine battaglia. Questi punti serviranno ad aumentare l’introito di Punti Abilità e Proficiency delle Abilità. L’ottenimento dei Combat Points è influenzato da alcuni fattori, alcuni positivi (come lo sconfiggere Zeugle rari o Boss, utilizzare combo più lunghe o terminare le battaglie rapidamente) e altri negativi (finire KO, utilizzare oggetti curativi o perdere la battaglia).

That’s it! I’ve come up with a new Recipe! | Guida Tales of Arise: trucchi e consigli per giocare al meglio!

Come in molti altri esponenti del genere, anche in Tales of Arise è possibile cucinare pasti nei vari punti di ristoro per garantire al party dei buff temporanei. Nel titolo di Bandai Namco esistono 38 diverse ricette da scoprire, ciascuna con i suoi ingredienti e i suoi effetti specifici, che possono essere anche incrementati in base a chi sarà il cuoco. Fra i vari effetti troviamo, ad esempio, un piccolo ripristino dei CP al termine delle battaglie, un aumento del drop dei materiali dai nemici o dalle varie fonti sparse in giro per le mappe, e così via.

Potrete sbloccare le ricette sia portando a termine le missioni secondarie, sia semplicemente esplorando a fondo le varie mappe, aprendo tutti gli scrigni e trovando tutti i segreti. Alcune, infine, saranno disponibili soltanto avanzando nella storia principale.

Buon divertimento!

E questo era tutto per quel che riguarda la nostra guida al mondo di Tales of Arise, i nostri trucchi e consigli per iniziare a giocare al meglio al nuovo JRPG di Bandai Namco.