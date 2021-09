NBA 2K22: ecco i migliori distintivi per Il Mio Giocatore

IIn questa nuova guida su NBA 2K22 vi elencheremo quelli che secondo noi sono alcuni dei migliori distintivi disponibili per Il Mio Giocatore

Ormai è passato un po’ dal lancio di NBA 2K22, l’ultimo capitolo della storica serie di gioco sul basket targati 2K Games. I fan dello sport hanno avuto abbastanza tempo per prendere familiarità con il titolo e ora sono indaffarati a migliorare le proprie abilità.

Per riuscire a vincere tutte le partite però non basta solo l’abilità, ma è importante anche equipaggiare i giusti distintivi. Per aiutare i giocatori abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove potrete trovare alcuni dei migliori distintivi di NBA 2K22.

Potenziamenti fondamentali

Prima di iniziare ad elencare i migliori distintivi di NBA 2K22 vogliamo spiegarvi cosa sono effettivamente. Questi badge (inizialmente chiamati cartellini) offrono dei bonus passivi molto utili ai vostri giocatori. I vantaggi offerti dai distintivi sono molto diversi tra loro e si dividono in quattro categorie: Conclusione, Tiro, Regia e Difesa/Rimbalzi.

I distintivi inoltre possono essere potenziati fino a quattro volte per migliorare sensibilmente i bonus che offrono. Si parte infatti sempre dal cartellino di bronzo, che fornisce un bonus relativamente basso, fino ad arrivare al grado Hall Of Fame (HOF), che aumenterà davvero molto l’efficacia del cartellino.

Badge conclusione – NBA 2K22: ecco i migliori distintivi

Iniziamo la nostra guida di NBA 2K22 parlando dei migliori distintivi conclusione. Questi cartellini sono davvero molto potenti, dato che sono in grado di aumentare sensibilmente l’abilità di fare punti del vostro giocatore. Qui di seguito potrete trovare tutti i migliori distintivi conclusione:

Grazia sotto pressione Questo badge permette al giocatore di mandare a segno più efficacemente i sottomano da fermo.

Finalizz. Lob City Questa abilità permette di eseguire alley-oop e dunk in modo molto più efficace.

Reattivo L’abilità di saltare velocemente per sottomano e schiacciate da fermo.

Topo in casa L’abilità per i lunghi di concludere più efficacemente sopra ai giocatori più bassi

Non rubabile Riduce le probabilità di farsi rubare la palla quando si attacca verso il canestro eseguendo un layup o un dunk



Badge tiro – NBA 2K22: ecco i migliori distintivi

Passiamo ora ai distintivi tiro. Questi cartellini saranno fondamentali per far si che tutti i lanci dei vostri giocatori vadano a segno. Qui di seguito potrete trovare tutti i migliori distintivi tiro:

Paraocchi I tiri in salto effettuati quando c’è un difensore che si trova nel raggio della visione periferica del vostro giocatore subiranno una minore penalità.

Specialista dell’angolo I tiri lunghi effettuati dalla baseline del campo sono estremamente migliorati.

Tiratore scelto I tiri in salto effettuati quando un difensore è in avvicinamento subiscono una minore penalità

Cacciatore di zone calde I tiri effettuati all’interno della zona calda di un giocatore sono potenziati.

Cecchino I tiri in salto effettuati leggermente in anticipo o in ritardo vengono migliorati.

Piazzato illimitato Aumenta il raggio da cui è possibile effettuare in modo efficace i tiri da tre punti.



Badge regia – NBA 2K22: ecco i migliori distintivi

Adesso invece è arrivato il turno dei distintivi regia. Grazie a questi cartellini sarete in grado di dominare il campo da gioco e volgere ogni situazione in vostro favore. Qui di seguito potrete trovare tutti i migliori distintivi regia:

Salvatore Migliora l’efficacia dei passaggi.

Passatore diretto Incrementa la velocità con cui i giocatori passano la palla.

Partenza rapida Dopo essere sfuggiti a una triple threat i giocatori hanno accesso a lanci più rapidi ed efficaci.



Badge difesa/rimbalzi – NBA 2K22: ecco i migliori distintivi

Concludiamo infine la nostra lista con i distintivi difesa/rimbalzi. Questi cartellini vi permetteranno di resistere con facilità anche agli attacchi più feroci. Qui di seguito potrete trovare tutti i migliori distintivi difesa/rimbalzi:

Cacciatore di rimbalzi Aumenta la velocità e la capacità di salto di un giocatore quando insegue un attaccante con l’intento di bloccarlo.

Tenaglie I difensori hanno accesso ad azioni più rapide ed efficaci quando contrastano il possessore di palla.

Minaccia Abbassa significativamente le valutazioni offensive degli avversari quando si difende in maniera asfissiante.

Intercettore Aumenta la frequenza con cui è possibile intercettare in maniera efficace i passaggi.

Worm Quando sono isolati, i rimbalzisti riescono a muoversi con più efficacia per riposizionarsi in una posizione più vantaggiosa.



Questo è quanto

Qui termina la nostra guida su quelli che secondo noi sono alcuni dei migliori distintivi di NBA 2K22. Adesso non vi resta altro da fare che provarli e scoprire se si adattano bene al vostro stile di gioco.

NBA 2K22 è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X | S.