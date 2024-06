Hyundai Inster: ecco le prime immagini ufficiali

Hyundai ha pubblicato le prime immagini della nuova Hyundai Inster, che si farà chiamare in questo modo per noi Europei e ci hanno promesso i 355 km di autonomia

Proprio di recente la Hyundai ha anticipato il nome e l’aspetto della nuova Hyundai Inster, mostrando le prime immagini della nuova auto elettrica subcompatta di segmento A. Il nome Inster è destinato a noi Europei e promette di correre 355 km con una sola carica. Abbiamo le prime immagini che, specifichiamo, sono solo teaser, anche se ci danno un’idea dei dettagli dell’auto che sarà mostrata totalmente al Salone Internazionale della Mobilità di Busan alla fine del mese. La Inster si aggiunge quindi alla Tucson che vedremo quest’anno.

Hyundai: perché si chiama Inster e le immagini teaser

Iniziamo dall’analizzare il nome: Inster. Perché chiamarla così? Cosa significa? Il nome deriva da “intimo” e “innovativo”. Infatti questo nuovo EV vuole stabilire nuovi standard in termini di autonomia, tecnologia e caratteristiche di sicurezza, ridefinendo ciò che i clienti possono desiderare quando acquistano una nuova auto. Per quanto riguarda l’autonomia, Hyundai ha promesso 355 km con una sola carica, ma non sappiamo altro al momento. L’Inster è un evoluzione della Casper a benzina e in Corea manterrà il nome Casper Electric.

Dalle immagini capiamo che si tratta di un’auto compatta e robusta, con le tipiche luci diurne a LED, gli indicatori di direzione e le luci posteriori con grafica e pixel. Abbiamo già avuto delle anticipazioni su come sarà attraverso le foto spia. Al momento però non abbiamo info ufficiali sugli interni, ma nelle foto spia si vede un nuovo cruscotto, con un display del quadro strumenti che sporge dalle camuffature, mentre il monitor dell’infotainment sembra leggermente più grande.

La nuova Hyundai sfiderà altri temibili avversari come la Fiat 500e e la MINI Cooper E, quindi non resta che scoprire quanto costerà e gli allestimenti. Che ne pensate? Curiosi di scoprire altro? Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro!