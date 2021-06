Recensione Miitopia: essere casual nel modo più giusto!

Analizziamo insieme, in questa recensione, il recentemente arrivato sugli scaffali Miitopia, versione remastered del titolo per Nintendo 3DS datato 2017, approdato su Nintendo Switch

Il Miiverse era il particolare social network creato da Nintendo basato sui particolari avatar nati con l’arrivo del Wii. Sviluppatosi poi successivamente su Nintendo Wii U e Nintendo 3DS, il Miiverse è poi praticamente scomparso con l’arrivo di Nintendo Switch, che ha accantonato la creazione dei Mii relegandoli alle semplici immagini del profilo per gli utenti. Che poi in realtà nessuno mai usa, preferendo sempre uno dei personaggi iconici Nintendo che vengono resi via via disponibili. Ai tempi del 3DS, però, i Mii la facevano da padrona e ciascuno di noi si è sbizzarrito nella creazione di un proprio alter ego virtuale basso e colorato.

Un gradito ritorno?

Sulla scia di questo successo, la casa di Kyoto tentò di cavalcare l’onda con Miitopia, un particolarissimo JRPG turn-based che ha per protagonisti proprio i Mii, uscito nel 2017 su Nintendo 3DS. Vi abbiamo già parlato delle nostre prime impressioni della riedizione uscita su Nintendo Switch lo scorso 21 maggio, in un’anteprima che potete trovare cliccando qui. Questa volta vogliamo analizzarlo più approfonditamente, dopo aver trascorso diverse decine di ore nel mondo di Miitopia, con questa recensione. Zaino in spalla, l’avventura ha inizio!

La personalizzazione sicuro non manca! – Recensione Miitopia

Il mondo di Miitopia è colorato e ridente, pieno di cittadine popolose e ricche di divertimento. Questo finché il Duca del Male, classico villain privo di scopo effettivo, decide di iniziare a rubare i volti delle persone per creare mostri. Sarà compito del nostro improvvisato party salvare i volti degli abitanti sconfiggendo i mostri e porre fine ai piani malvagi del Duca del Male. La flebile premessa narrativa ci porta avanti lungo tutta la durata del titolo, con situazioni e NPC al limite del surreale, ma che rendono l’esperienza quantomeno divertente sotto molti punti di vista, seppur adatta probabilmente ad un pubblico più giovane.

Il punto focale di Miitopia è sicuramente l’eccellente grado di personalizzazione che Nintendo ha saputo mettere in campo grazie all’editor dei Mii con il quale potremo non solo dar forma ai nostri eroi, ma anche agli NPC più importanti a livello di trama così come al Duca del Male. Ovviamente, nel caso in cui foste persone prive di inventiva (come chi sta scrivendo questa recensione, ndr) il gioco vi permetterà di utilizzare i volti default o, ancor meglio, di prendere quelli degli altri giocatori sfruttando le funzionalità online. Rispetto alla versione per Nintendo 3DS di Miitopia, in questa riedizione su Switch l’editor è davvero ricchissimo di dettagli da modificare, aggiustare, spostare e colorare. Se avete l’inventiva giusta, si intende.

Ridondanza – Recensione Miitopia

Un alto grado di personalizzazione che si riflette anche sul gameplay, con una vasta scelta di classi da affibbiare ai nostri eroi (fidatevi, sono davvero molte, Gatti compresi) e di equipaggiamenti. Tutte le armature che acquisteremo per i personaggi potranno essere modificate nel colore, sebbene in questo caso siano predefiniti. Inoltre, in questa versione è stato aggiunto un ulteriore editor interno al gioco che vi permetterà di aggiungere trucchi, parrucche ed altro ai Mii, rendendo le possibilità di creazione praticamente infinite.

Se da questo lato, dunque, Miitopia risulta essere profondo e accurato, dal punto di vista del mero gameplay invece torniamo nell’ambito casual a cui il gioco appartiene di diritto. Di base ci troviamo davanti a un JRPG a turni basato sui Job, ma in Miitopia potremo controllare solo le azioni del nostro protagonista, con la squadra lasciata completamente in balia dell’Intelligenza Artificiale. Non che questa sia particolarmente fallace, lo ammettiamo, anzi si comporta abbastanza bene in quasi tutte le situazioni (anche se tende ad essere molto “difensiva”). La mancata possibilità di creare una vera e propria strategia di squadra, però, rende tutti gli scontri fin troppo simili, scadendo quindi già dopo poche ore nella ripetitività.

Usate ZR, andrete più veloci – Recensione Miitopia

Se aggiungiamo che non si potranno esplorare le varie zone della mappa, ma che ci dovremo limitare a guardare i nostri personaggi correre da sinistra verso destra e aiutarli nella scelta dei bivi e negli scontri, capirete bene che la noia potrebbe sopraggiungere dopo poco nei videogiocatori appassionati del genere. Per essere intellettualmente onesti, però, non è a voi (noi, ndr) che Miitopia si rivolge. Il gioco punta a quella fetta di pubblico (anche piuttosto giovane) non avvezza al genere e cerca di essere un JRPG entry level, fatto cioè per avvicinare i meno esperti a quello che è effettivamente un mondo vastissimo e complesso. E ai Mii.

Al termine di ogni porzione di mappa, i Mii andranno a riposare in una Locanda, che sarà praticamente l’hub centrale di tutte le attività collaterali ai combattimenti. Qui i nostri protagonisti potranno ovviamente riposare per recuperare le energie, rifocillarsi mangiando quel che abbiamo trovato in strada (e aumentare le proprie statistiche base) e sfruttare i tagliandi di gioco per partecipare alla morra cinese o alla roulette. Sarà inoltre possibile, mettendo due Mii nella stessa stanza, aumentare il rapporto di amicizia fra due membri del party e sbloccando così nuove abilità di squadra che si riveleranno essere molto utili in battaglia. Attenzione però: i Mii sono esseri volubili, possono litigare per le cose più stupide.

Appuntamenti speciali, cavalli e ottima localizzazione – Recensione Miitopia

Dalla locanda i Mii potranno anche uscire per andare in surreali (visto il mondo di gioco) appuntamenti al karaoke, in biblioteca o al cinema. E sempre dalla locanda potremo sfruttare le monete ottenute nel corso delle nostre avventure per mandare il combattente di turno a comprarsi una nuova arma o armatura. Non sono presenti, infatti, negozi o mercanti all’interno di Miitopia, e questo sarà l’unico modo per migliorare il nostro equipaggiamento. Semplice, molto semplice, ma alla fin fine efficace.

Fra le altre aggiunte di questa nuova versione troviamo il Cavallo, che potrete benissimo far diventare un Unicorno, ma sempre Cavallo è. Il nuovo amico, anche lui totalmente personalizzabile, vi permetterà di sfruttare ulteriori abilità in combattimento, specialmente se deciderete di far dormire uno dei vostri personaggi nella stalla per aumentare l’affinità. Un’altra meccanica che facilita ancora di più i combattimenti, sebbene si possano creare cavalli davvero carini. Come il nostro, d’altronde.

Ad essere stato migliorato è ovviamente anche il comparto tecnico ed artistico, grazie all’ovvio salto in avanti dell’hardware. Miitopia è davvero grazioso da vedere, sia grazie ai dettagliatissimi modelli dei Mii, sia grazie al mondo di gioco che sa alternare molto bene la palette di colori, risultando quasi mai ripetitivo nelle ambientazioni. Non aspettatevi capolavori estetici e grafici, ovviamente, stiamo pur sempre parlando della remastered di un gioco per Nintendo 3DS che soffre decisamente la sua origine poco nobile. Ci siamo inoltre ritrovati di fronte ad occasionali (e inspiegabili, oseremmo dire) cali di frame rate, che seppur sporadici devono essere comunque segnalati in sede di recensione. Un plauso alla localizzazione italiana, praticamente perfetta e accuratissima anche nei modi di dire più strani e disparati.

Concludiamo!

Per concludere questa recensione, Miitopia fa decisamente parte dell’offerta casual di Nintendo, ma questo non deve necessariamente essere un difetto. La semplicità delle meccaniche e delle premesse di trama sicuramente non faranno grande presa sui videogiocatori più navigati, ma vi possiamo assicurare che, se lasciamo da parte una marcata ripetitività di fondo, Miitopia saprà regalarvi qualche decina di ore di divertimento, tranquillità e qualche battuta spiritosa che male non fa in questo periodo. Consigliato soprattutto a chi ha inventiva da vendere. Non come noi, insomma.

Vi ricordiamo che Miitopia è disponibile su Nintendo Switch in formato digitale e fisico.