Rainbow Six Extraction: un nuovo trailer per Rook!

Nelle scorse ore, Ubisoft ha divulgato un nuovo trailer di Rainbow Six Extraction dedicato ad uno degli operatori di supporto più forti ed interessanti: scopriamo insieme Rook

L’uscita di Rainbow Six Extraction, previsto sugli scaffati il prossimo 20 gennaio, è praticamente imminente ed Ubisoft non sta ovviamente rallentando con le sue operazioni di marketing e pubblicitarie per la sponsorizzazione del nuovo capitolo di un franchise veramente amato. Ormai sappiamo quasi tutto del gioco, e vi abbiamo riassunto le informazioni fondamentali per iniziare a giocarlo in serenità in un articolo dedicato, che potete trovare cliccando qui. Sulla scia dei trailer dedicati agli Operatori che saranno poi presenti nel gioco, Ubisoft ha, nelle scorse ore, divulgato del nuovo materiale video stavolta dedicato a Rook.

Rook è un operatore dedicato al buff e il suo compito primario è quello di creare delle armature per i suoi compagni. Oltre all’ovvia resistenza ai danni, le armature donano anche un vantaggio alla squadra per il quale, invece di essere eliminati dal gioco e magari essere catturati dal nemico, verranno solo atterrati e potranno quindi essere rialzati e tornare a combattere. Far salire di livello l’abilità di Rook garantirà una maggiore resistenza ai danni, che non verrà annullata una volta abbattuto un alleato. L’ideale, insomma, per le missioni di salvataggio. Vi lasciamo il trailer dedicato a Rook proprio qua sotto.

Rainbow Six Extraction: le abilità di Rook si mostrano in un trailer!

Vi ricordiamo che Rainbow Six Extraction sarà disponibile a partire dal prossimo 20 gennaio su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Google Stadia. Sarà inoltre usufruibile gratuitamente sin dal lancio da tutti gli abbonati ad Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Avete visto il trailer dedicato a Rook di Rainbow Six Extraction? Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!