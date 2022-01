ONEXPLAYER Mini: un (mini) PC da gaming

Il nuovo ONEXPLAYER Mini permette di portarsi in tasca un piccolo PC da gaming, ad un prezzo ancora più conveniente rispetto al fratello maggiore. Vediamo i dettagli!

Non sappiamo se chiamarle PC da gaming o console, ma questi dispositivi così particolari – ispirati probabilmente a Nintendo Switch – permeterrebero di cambiare in modo drastico il modo di giocare in mobilità. L’ultima arrivata è ONEXPLAYER Mini ed è davvero interessante. Si tratta di un vero e proprio PC da gaming che misura solo 26×10,6 cm, cioè circa 2 cm più grande della nuova Nintendo Switch OLED. Vediamo i dettagli.

ONEXPLAYER Mini: un PC da gaming sul palmo della mano?

Come la sorella maggiore ONEXPLAYER, la nuova versione Mini è basata su un processore Intel. Si tratta di Intel Core i7-1195G7 di 11a generazione, la CPU Tiger Lake a basso consumo top di gamma. La CPU è dotata di 4 core realizzati con un processo produttivo a 4 nm, con un clock di base di 2,9 GHz e aumenta fino a 5,0 GHz. La potenza della CPU può essere regolata da 12W a 28W. Ma la parte più importante è la grafica Intel Iris Xe integrata, basata sull’architettura Xe-LP con 96 Execution Unit abilitate. Di certo non siamo ai livelli dei una RTX 3080 Ti, ma sicuramente dovremmo riuscire a giocare bene in HD o FHD a seconda del gioco.

ONEXPLAYER Mini è dotata di uno schermo da 7 pollici con risoluzione 1920 × 1080, un po’ più piccolo rispetto alla ONEXPLAYER che utilizza uno schermo 8.4 e con risoluzione 2560×1600 pixel. La batteria ha una capacità di 10455 mAh e grazie al caricatore GaN da ben 100 W potrà essere caricata in pochissimo tempo: dopo circa 20% possiamo raggiungere il 50% e dopo un’ora avremo la nostra console (o PC) carica completamente.

ONEXPLAYER Mini è basata sul sistema operativo Windows 11 con Game Control Center. Questo software è responsabile di varie funzioni, come l’applicazione di diverse impostazioni di alimentazione o il controllo della velocità della ventola. Può modificare la risoluzione del gioco e si occuperà anche degli aggiornamenti di sistema.

Prezzo e disponibilità

La console è disponibile fin da ora ad un prezzo ridotto per le prime 72 ore. Il prezzo di listino parte da 1259 dollari, quindi più del doppio di Steam Deck e il triplo del prezzo di Nintendo Switch OLED. Vediamo però tutti i prezzi per le varie configurazioni di memoria:

ONEXPLAYER Mini 16G+512GB : 1039 dollari (24 ore), 1059 dollari (24-72 ore), 1259 dollari (prezzo al dettaglio)

: 1039 dollari (24 ore), 1059 dollari (24-72 ore), 1259 dollari (prezzo al dettaglio) ONEXPLAYER Mini 16G+1024GB : 1179 dollari (24 ore), 1199 dollari (24-72 ore), 1399 dollari (prezzo al dettaglio)

: 1179 dollari (24 ore), 1199 dollari (24-72 ore), 1399 dollari (prezzo al dettaglio) ONEXPLAYER Mini 16G+2048GB: 1379 dollari (24 ore), 1399 dollari (24-72 ore), 1599 dollari (prezzo al dettaglio)

Dalla sezion hardware è tutto, continuate a seguirci!